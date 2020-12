Kulturnachrichten

Mittwoch, 2. Dezember 2020

Auktion zur Rettung des Athener Benaki-Museums Mit einer ungewöhnlichen Auktion von Malereien und zahlreichen anderen Kunstgegenständen versucht sich das Benaki-Museum von Athen zu retten. Die Online-Auktion hat am 30. November begonnen und wird am 7. Dezember enden, sagte die Pressesprecherin des Museums, Athina Isaia, der Deutschen Presse-Agentur. Das Museum ist wegen der Corona-Pandemie seit Wochen geschlossen. Es muss 70 Prozent seines Budgets selbst erwirtschaften - 30 Prozent kommen vom Staat. Es würden keine eigenen Exponate versteigert, so Isaia. "Zahlreiche Künstler haben uns - ohne eigenen Gewinn - Kunstwerke gegeben, um sie zu versteigern", sagte Isaia. Darunter seien auch viele Angebote aus Deutschland. Das Benaki-Museum befindet sich im Zentrum Athens. Es führt mit der Ausstellung von Objekten aller Art, Trachten und Karten durch die gesamte griechische Geschichte vom Altertum bis zur Neuzeit.

Elliot statt Ellen Page: Filmstar ist Transgender Die 33-jährige kanadische Schauspielerin Ellen Page ("Juno", "Inception") hat bekannt gegeben, dass sie Transgender ist und künftig den männlichen Namen Elliott tragen will. "Ich liebe es, dass ich trans bin. Und ich liebe es, dass ich queer bin", schrieb Page auf Twitter. Page betonte, dass die Entscheidung, sich öffentlich als Transgender zu präsentieren und auch den Namen zu ändern, ein langer Prozess gewesen sei, mit viel Unterstützung aus der LGBTQ-Gemeinde der Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender und Queers. Zahlreiche Aktivistinnen und Aktivisten und auch viele in der Filmindustrie beglückwünschten Page. "So stolz auf unseren Superhelden! Wir lieben dich Elliot", teilte der Streamingdienst Netflix mit, auf dem sie in der Serie "The Umbrella Academy" mitspielt. Nick Adams von der Organisation GLAAD bezeichnete Page als Inspiration für zahllose andere Transgender. International bekannt wurde Page mit der Titelrolle im Film "Juno" von 2007, für die er auch für den Oscar nominiert wurde.

Grütters: "Kultur hat Schlüsselrolle für vitale EU" Nach einem Treffen einer europäischen Ministerrunde hat Kulturstaatsministerin Monika Grütters die Bedeutung der Kultur für Europa betont. Dem Kultur- und Mediensektor komme eine Schlüsselrolle für eine vitale Europäische Union zu, sagte die CDU-Politikerin nach der Videokonferenz, an der auch EU-Kulturkommissarin Marija Gabriel teilnahm. Engagement und Kreativität der Beschäftigten trügen maßgeblich zum Zusammenwachsen Europas und zu seiner wirtschaftlichen Dynamik bei. "Durch die Corona-Pandemie wird dies nun umso offensichtlicher", sagte Grütters. Wie kaum ein anderer Bereich leide die Kunst- und Kulturszene unter den Folgen, vielfach durchgehend seit dem Frühjahr. Deshalb sei es wesentlich, dass der Sektor an den europäischen Wiederaufbaumaßnahmen teilhabe.

ZDF-Intendant Bellut erhält Emmy Award ZDF-Intendant Thomas Bellut wird für seine Management-Leistungen mit dem International Emmy Directorate Award ausgezeichnet. Der 65-Jährige erhalte die Auszeichnung der New Yorker International Academy of Television Arts & Sciences für "seine Leistungen als Medienmanager und die Rolle des ZDF während und nach der Wiedervereinigung", teilte der öffentlich-rechtliche Sender in Mainz mit. Academy-Präsident Bruce Paisner würdigte Bellut als "herausragenden Journalisten und Medienmanager, der über drei Jahrzehnte Fernsehen in Deutschland und darüber hinaus geprägt" habe. Bellut erklärte, die Menschen in Deutschland wüssten "den Wert freier und unabhängiger Medien ganz besonders zu schätzen". Mit dem Directorate Award ehrt die Academy Einzelpersonen oder Organisationen für ihren herausragenden Beitrag zum internationalen Fernsehen.

Portugals Starphilosoph Lourenço ist tot Portugal trauert um den bedeutendsten zeitgenössischen Denker des Landes: Der Philosoph, Essayist, Autor und Literaturwissenschaftler Eduardo Lourenço starb am Dienstag in Lissabon im Alter von 97 Jahren, teilte das Präsidialamt mit. Ministerpräsident Costa rief für Mittwoch eine nationale Staatstrauer aus. Die Zeitung "Público" würdigte Lourenço als "Giganten des Denkens". Lourenço galt unter anderem als einer der besten Kenner des portugiesischen Schriftstellers Fernando Pessoa. Mitte der 1950er Jahre lehrte er portugiesische Kultur in Hamburg und Heidelberg. Danach arbeitete er als Professor im brasilianischen Bahia und anschließend an verschiedenen französischen Universitäten. Lourenço wurde auch ins Deutsche übersetzt und erhielt viele Auszeichnungen, darunter 1996 den Prémio Camões, den wichtigsten Literaturpreis des portugiesischen Sprachraums.