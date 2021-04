Kulturnachrichten

Montag, 12. April 2021

Augsburger Puppenkiste erklärt Corona-Selbsttest Die Augsburger Puppenkiste will mit einem Video kleinen Kindern erklären, wie Corona-Selbsttests funktionieren. Der acht Minuten lange Film mit dem Titel "Dr. Kasperls Coronatest-Anleitung" ist in Zusammenarbeit mit dem bayerischen Kultusministerium entstanden. Pünktlich zum Schulstart nach den Osterferien erläutert demnach der Kasperl dem jungen Erdmännchen Erwin, wie wichtig und einfach durchzuführen die Selbsttests im Klassenzimmer sind, um das Coronavirus in Schach zu halten. Der Film zeigt den grundsätzlichen Ablauf von Selbsttests, wie sie ab diesem Montag in allen bayerischen Schulen durchgeführt werden. Das Video macht laut Ministerium „auf die Bedeutung dieser Testungen für die Sicherheit aller Mitglieder der Schulfamilie aufmerksam“.

"Nomadland" räumt bei den Britischen Filmpreisen ab Der Film "Nomadland" ist großer Gewinner der britischen Filmpreise. Das Road-Movie gewann am Sonntagabend bei der Verleihung der British Academy Film Awards vier Auszeichnungen, darunter die für den besten Film und die beste Regie. Außerdem wurde Frances McDormand als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Regisseurin Chloe Zhao ist erst die zweite Frau, die bei den Bafta Awards den Regiepreis erhielt. "Nomadland" wurde außerdem für die beste Kameraarbeit geehrt. Die Filmpreise standen unter dem Eindruck des Corona-Lockdowns - die Kinos blieben geschlossen - und des Todes von Prinz Philip, dem Ehemann von Königin Elisabeth II.. Die Zeremonie begann mit der Würdigung Philips, der 1959 der erste Präsident der britischen Filmakademie wurde und den britischen Pendants zu den Oscars viele Jahre als Schirmherr zur Verfügung stand.

Corona hat unsere Sprache verändert Rund 1000 neue Wortschöpfungen mit Corona-Bezug hatte das Leibniz-Institut für deutsche Sprache schon bis zum Ende des vergangenen Jahres gesammelt. In der Zwischenzeit sind weitere Kreationen hinzugekommen. Zu den neuesten zählen zum Beispiel: "Brückenlockdown", erfunden von CDU-Chef Armin Laschet. Oder "Öffnungsblindflug", vor dem CSU-Chef Markus Söder warnt. Die Germanistikprofessorin Heidrun Kämper hat in ihrer wissenschaftlichen Arbeit festgestellt, dass Krisen schon immer Spuren in der Sprache hinterlassen haben. Bestimmte Corona-Wörter, wie zum Beispiel "postcorona" oder "präpandemisch", deuten ihrer Ansicht nach darauf hin, dass diese Pandemie in ein zeitliches Kontinuum gestellt wird. Corona markiere eine Zäsur, sagte Kämper im Deutschlandfunk. Allerdings könne sie noch nicht abschätzen, wie lange sich die sprachlichen Neuschöpfungen halten werden.