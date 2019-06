Aufwachsen jenseits der Kleinfamilie I have fallen into a magic pot when I was a child Feature, 52 min Von Nora Bauer

Guru Bhagwan mit Anhängern in den 1980-er Jahren (picture alliance / dpa / )

Mohani ist im bayrischen Ashram und in der Medina Rajneesh Kommune in England aufgewachsen. Ihre Eltern waren dem Aufruf des indischen Philosophen Bhagwan gefolgt, wie tausende Menschen von überall auf der Welt. Die Kinder von Medina sind heute etwa fünfzig Jahre alt und betrachten ihr Leben im Experiment durchaus mit kritischen Augen. Mohani lebt heute ganz konventionell mit Mann und Kindern in Köln und kann sich auch keine andere Lebensform vorstellen. Und doch hatte die Suche nach Alternativen zur Kleinfamilie einen Grund.

Ursendung

I have fallen into a magic pot when I was a child

Aufwachsen jenseits der Kleinfamilie

Feature von Nora Bauer

Regie: die Autorin

Mit: Tanja Schleiff

Ton: Henning Meier

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2019

Länge: 51’37

Nora Bauer, geboren 1960, lebt in Köln, Regisseurin für zeitgenössische Oper und Radio-Autorin. Unter anderem "Der andere Vertrag. EPAs-Freihandelsabkommen zwischen EU und Afrika" (Dlf 2016), "Landschaft mit Ruine - Eine Lange Nacht Italienischer Reisen deutscher Dichter" (Dlf 2016). Zuletzt: "Sonne, Mond und Sterne" (Deutschlandfunk Kultur 2017), "Unter Deutschen am Volta. Eine deutsch-ghanaische Kolonialgeschichte" (Dlf 2017), "Landgrabbing in Deutschland? Von den Folgen einer Gesetzeslücke" (Dlf 2018).