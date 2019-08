Kulturnachrichten

Sonntag, 11. August 2019

Auftritt der Band Mashrou Leila erneut verhindert Eine der erfolgreichsten Bands der arabischen Welt, Mashrou Leila, darf heute nicht auf dem größten Musikevent des Libanon in Byblos auftreten. Der Leadsänger der Gruppe, Hamed Sinno, ist bekennender Homosexueller und setzt sich für die Rechte von Schwulen im Nahen Osten ein, wie der Westdeutsche Rundfunk berichtet. Dafür wird die Band regelmäßig von Christen kritisiert und bedroht. Maronitisch-katholische Geistliche werfen Mashrou Leila Gotteslästerung und eine Verletzung religiöser Gefühle vor. Zudem würden die vier Männer Zwietracht zwischen den Konfessionen sähen. Die Band selbst macht stets geltend, dass sie verschiedenen Glaubensrichtungen angehören. Aus Angst vor Ausschreitungen sagte der Veranstalter den Auftritt ab.

Nancy Kienholz gestorben Sie war Fotografin, Objektkünstlerin und Konzeptkünstlerin: Wie erst jetzt bekannt wurde, ist Nancy Kienholz am 7. August im Alter von 75 Jahren gestorben. Von 1972 bis zu dessen Tod 1994 arbeitete die US-Amerikanerin gemeinsam mit ihrem Mann Edward. Die beiden lebten abwechselnd in Berlin, Köln und den Vereinigten Staaten. Ihre neodadaistische Kunst präsentierten sie unter anderem auf der Documenta 5 in Kassel. Ihre Installationen inszenierten sie aus Gebrauchsgut und Objekten ortsbezogener Geschichte. Ungerechtigkeit und Tabus waren die großen Überschriften ihrer Arbeiten. Erst 1981 hatte Edward Kienholz bekanntgemacht, dass Nancy Kienholz mit ihm zusammenarbeitete.

Warnung vor neuer Qualität des Antisemitismus Der Verwaltungschef der jüdischen Gemeinde in Düsseldorf, Michael Szentei-Heise, hat vor einer neuen Qualität des Antisemitismus gewarnt. Was früher nur anonym geäußert worden sei, geschehe heute "unter voller Namensnennung" samt akademischem Titel, sagte er im Deutschlandfunk. Mitverantwortlich dafür sei die AfD, die als "geistiger Brandstifter" fungiere. Sie sorge mit ihrem Auftreten und bestimmten Aussagen dafür, dass die Gesellschaft insgesamt verrohe und die Grenzen des Sagbaren verschiebe, so Szentei-Heise weiter. Außerdem warnte er, dass Worten Taten folgen könnten.

Wiederaufbau von Notre-Dame wird fortgesetzt Die Wiederaufbauarbeiten an der Pariser Kathedrale Notre-Dame sollen am 19. August weitergehen, teilte die Präfektur der Region Ile-de-France mit. Die Arbeiten waren am 25. Juli unterbrochen worden, weil die Bleibelastung zu hoch war. Die neue Arbeitsausrüstung werde nach Behördenangaben verhindern, dass "verschmutzende Elemente nach außen" freigesetzt würden, hieß es. Die Pariser Behörden haben letzten Monat eine gründliche Reinigung und Entfernung gefährlicher Substanzen in Schulen in der Nähe der Kathedrale angeordnet. Diese wurden beim Brand im April schwer beschädigt, da Tonnen giftiger Bleipartikeln vom Metalldach in die Luft freigesetzt wurden. Die Dekontaminierungsarbeiten enden voraussichtlich, bevor die Kinder im September zur Schule zurückkehren.

Warnung vor neuer Qualität des Antisemitismus Der Verwaltungschef der jüdischen Gemeinde in Düsseldorf, Michael Szentei-Heise, hat vor einer neuen Qualität des Antisemitismus gewarnt. Was früher nur anonym geäußert worden sei, geschehe heute "unter voller Namensnennung" samt akademischem Titel, sagte er im Deutschlandfunk. Mitverantwortlich dafür sei die AfD, die als "geistiger Brandstifter" fungiere. Sie sorge mit ihrem Auftreten und bestimmten Aussagen dafür, dass die Gesellschaft insgesamt verrohe und die Grenzen des Sagbaren verschiebe, so Szentei-Heise weiter. Außerdem warnte er, dass Worten Taten folgen könnten.