Aufstand in Belarus „Wir haben uns vor diesem Sommer nicht gekannt" Das Feature, 55 min Von Inga Lizengevic Aus Ohnmacht ist Entschlossenheit geworden, Belarus ist von heute auf morgen aus dem Dornröschenschlaf erwacht. - Wie ist das möglich? Was sind die Ursachen? Wie konnte unbemerkt ein so selbstbewusstes Volk heranwachsen?

Die Proteste in Belarus gehen eine Woche nach der umstrittenen Wahl Lukaschenkos weiter. (Getty Images )

„Wir haben uns vor diesem Sommer nicht gekannt" - dieser Spruch war immer wieder auf Plakaten in Minsk zu lesen. Nur wenige Monate vorher bei einer Recherchereise Mitte März 2020 erlebte die Autorin noch überall die völlige Ohnmacht der Menschen gegenüber dem Staatsapparat.

Umso überraschender die neue Entwicklung: Die Kluft zwischen dem noch in den 90er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts verharrenden patriarchalen Regime Lukaschenkos und der von Frauen inspirierten, fröhlich-frechen Demokratiebewegung ist gewaltig. Und die Gewalt des Regimes gegen den friedlichen Widerstand unerhört.

Von Inga Lizengevic



Regie: die Autorin

Es sprachen: Anna Grisebach, Lisa Hrdina, Bettina Kurth, Inka Löwendorf, Cornelia Schönwald, Boris Aljinovic, Philipp Engelhardt, Wilfried Hochholdinger, Marlon Kittel, Wanja Mues und die Autorin

Ton: Jean Szymczak

Redaktion: Wolfgang Schiller

Produktion: Deutschlandfunk 2020

Inga Lizengevic, geboren in Russland, aufgewachsen in Belarus, Russland und der Ukraine, studierte in Minsk und Berlin, lebt als Theaterregisseurin, Hörfunkautorin und Dokumentarfilmerin in Berlin.