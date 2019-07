Kulturnachrichten

Samstag, 27. Juli 2019

Aufsichtsratsmitglied von Whitney Museum tritt zurück Nach monatelangen Protesten von Künstlern ist ein Aufsichtsratsmitglied des New Yorker Whitney Museums zurückgetreten. "Ich bin diesem Rat beigetreten, um dem Museum mit zum Erfolg zu verhelfen", sagte Unternehmer Warren Kanders, wie die "New York Times" berichtete. "Ich möchte keine Rolle - so unbeabsichtigt sie auch wäre - bei seinem Untergang spielen." Zahlreiche Künstler hatten seit Monaten gegen die Einbindung von Kanders ins Whitney Museum protestiert, weil dessen Firma Versorgungsgüter für Militär und Polizei herstellt, unter anderem auch Tränengas. Acht Künstler hatten deswegen zuletzt ihre Werke aus der renommierten Whitney Biennale zurückgezogen, die das auf Kunst aus den USA spezialisierte Museum im Süden Manhattans derzeit zeigt. Das Museum zeigte sich betroffen von der Auseinandersetzung. "Das Whitney Museum ist eines der progressivsten, vielfältigsten, engagiertesten und aufgeschlossensten Programme von allen großen Institutionen in diesem Land", sagte Direktor Adam Weinberg.

Streep erhält Schauspielpreis vom Toronto Filmfestival Die Schauspielerin Meryl Streep bekommt den ersten Schauspielpreis des internationalen Filmfestivals von Toronto. Die Organisatoren des Festivals, das im September veranstaltet wird, teilten mit, dass Streep bei einer Wohltätigkeitsgala am 9. Februar den ersten TIFF Tribute Actor Award erhalte. Streep ist die Schauspielerin mit den meisten Oscar-Nominierungen in der Geschichte der Auszeichnung - gewonnen hat sie ihn drei Mal. Streep spielt im Film "The Laundromat" von Steven Soderberg mit, der beim Filmfestival von Toronto seine Nordamerika-Premiere feiern wird.

Notre-Dame-Architekt besorgt wegen Hitzewelle in Paris Der Chefarchitekt zur Wiederinstandssetzung der Pariser Kathedrale Notre-Dame, Philippe de Villeneuve, zeigt sich besorgt über mögliche Auswirkungen der derzeitigen Hitzewelle. Dadurch könnten Fugen und Mauerwerk an Zusammenhalt und Qualität verlieren und das Gewölbe womöglich doch noch einstürzen. Bereits mehrmals haben Verantwortliche betont, dass die Sicherung der Kathedrale noch nicht abgeschlossen sei und weiter Einsturzgefahr bestehe. Die Pariser Kathedrale war durch einen Großbrand Mitte April stark beschädigt worden.