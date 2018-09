Aufrecht, nachlässig, mutig Eine Frage der Haltung

Moderation: Susanne Balthasar

Haltung, ist das mehr als gerade stehen? (imago)

Haltung zeigen, Haltung bewahren: Die Debatten der vergangenen Wochen haben den Begriff Haltung wieder in Mode gebracht. Doch was ist das eigentlich, Haltung? Ist das mehr als Meinung? Ist das eine innere oder äußere Kategorie oder sogar beides?

Die Echtzeit widmet sich in dieser Woche Haltungsfragen in den unterschiedlichen Facetten. Wir gehen mit dem Haltungscoach ins Büro, sprechen über "The New Ugly" in der Mode und fragen uns, ob ein nachlässiges Äußeres auch eine Haltung sein könnte? Vielleicht Mut zur Hässlichkeit?

Und wir verabschieden uns von einer wunderbaren Kulturtechnik: dem Winken. Dabei hilft das doch so bewährt dabei, Momente mit starken Gefühlen mit Haltung zu bewältigen.