Kulturnachrichten

Samstag, 10. August 2019

Aufräumarbeiten in Notre-Dame werden fortgesetzt Die Wiederaufbauarbeiten an der Pariser Kathedrale Notre-Dame sollen am 19. August weitergehen, teilte die Präfektur der Region Ile-de-France mit. Die Arbeiten waren am 25. Juli unterbrochen worden, weil die Bleibelastung zu hoch war. Die neue Arbeitsausrüstung werde nach Behördenangaben verhindern, dass "verschmutzende Elemente nach außen" freigesetzt würden, hieß es. Die Pariser Behörden haben letzten Monat eine gründliche Reinigung und Entfernung gefährlicher Substanzen in Schulen in der Nähe der Kathedrale angeordnet. Diese wurden beim Brand im April schwer beschädigt, da Tonnen giftiger Bleipartikeln vom Metalldach in die Luft freigesetzt wurden. Die Dekontaminierungsarbeiten enden voraussichtlich, bevor die Kinder im September zur Schule zurückkehren.

Homosexuelle demonstrieren in Prag für mehr Gleichberechtigung Tausende Menschen haben in Prag für mehr Akzeptanz von Schwulen und Lesben demonstriert. Sie zogen am Samstag mit vielen Regenbogenfahnen und in schrillen Kostümen durch die Altstadt der tschechischen Metropole. Die neunte "Prague Pride" rief unter dem Motto "Gemeinsam in nächster Nähe" zu mehr Toleranz für Zuneigungsbekundungen in der Öffentlichkeit auf. Streng christliche Gruppen hatten zu einer Gegendemonstration aufgerufen. Die Teilnehmer hielten Schilder hoch wie "Tschechien ist nicht Sodom und Gomorrha". Die Polizei war mit Anti-Konflikt-Teams vor Ort. Seit 2006 können sich gleichgeschlechtliche Paare in Tschechien in einer eingetragenen Partnerschaft binden. Eine Ehe für alle gibt es indes nicht.

"Die AfD ist geistiger Brandstifter" des neuen Antisemitismus Der Verwaltungschef der jüdischen Gemeinde in Düsseldorf, Michael Szentei-Heise, hat vor einer neuen Qualität des Antisemitismus gewarnt. Was früher nur anonym geäußert worden sei, geschehe heute "unter voller Namensnennung" samt akademischem Titel, sagte er im Deutschlandfunk. Mitverantwortlich dafür sei die AfD, die als "geistiger Brandstifter" fungiere. Sie sorge mit ihrem Auftreten und bestimmten Aussagen dafür, dass die Gesellschaft insgesamt verrohe und die Grenzen des Sagbaren verschiebe, so Szentei-Heise weiter. Außerdem warnte er, dass Worten Taten folgen könnten.

Auftritt der libanesischen Band Mashrou Leila erneut verhindert Eine der erfolgreichsten Bands der arabischen Welt, Mashrou Leila, darf heute nicht auf dem größten Musikevent des Libanon in Byblos auftreten. Der Leadsänger der Gruppe, Hamed Sinno, ist bekennender Homosexueller und setzt sich für die Rechte von Schwulen im Nahen Osten ein, wie der Westdeutsche Rundfunk berichtet. Dafür wird die Band regelmäßig von Christen kritisiert und bedroht. Maronitisch-katholische Geistliche werfen Mashrou Leila Gotteslästerung und eine Verletzung religiöser Gefühle vor. Zudem würden die vier Männer Zwietracht zwischen den Konfessionen sähen. Die Band selbst macht stets geltend, dass sie verschiedenen Glaubensrichtungen angehören. Aus Angst vor Ausschreitungen sagte der Veranstalter den Auftritt ab.

Ehrenpreis für Hilary Swank beim Filmfest Locarno Hollywood-Star Hilary Swank ("Million Dollar Baby", "Eleanor & Colette") ist auf dem 72. Internationalen Filmfestival Locarno mit einem "Leopard Club Award" ausgezeichnet worden. Der Ehrenpreis würdigt ihre schauspielerischen Leistungen. In ihrer kurzen Dankesrede sagte Hilary Swank, sie sei stolz auf den Preis, weil er ihr zeige, dass richtig und wichtig ist, was sie tue. Lili Hinstin, die künstlerische Leiterin des Festivals, bezeichnete Swank als "Schauspielerin, die das Bild der Frauen im Kino mit ihrer stets mutigen Rollenwahl entscheidend modernisiert hat."

Mädchen verklagt Knabenchor wegen Diskriminierung Knabenchöre werden wegen möglicher Diskriminierung ein Fall fürs Gericht. In der kommenden Woche befasst sich das Verwaltungsgericht Berlin mit der Frage, ob der Berliner Staats- und Domchor ein reiner Knabenchor bleibt oder auch ein Mädchen aufnehmen muss. Geklagt hat den Angaben zufolge ein neunjähriges Mädchen beziehungsweise dessen Mutter.

Griechischer Objektkünstler Takis gestorben Der griechische Objektkünstler Takis ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Takis, als Panagiotis Vassilakis geboren, war ein Pionier der kinetischen Kunst, die sich magnetischer Effekte bedient. Eine seiner bekanntesten Arbeiten ist die Installation "Lichtsignale" in La Défense bei Paris. Die griechische Kulturministerin Lina Mendoni würdigte Takis als "Pionier, dessen kindliche Neugier auf die Kräfte des Universums nie versiegte". Zurzeit würdigt ihn eine Einzelausstellung in der Tate Modern in London.