Aufklärung über einen unaufgeklärten Todesfall Oury Jalloh und die Toten des Polizeireviers Dessau Feature, 54 min Von Margot Overath

Illustration Oury Jalloh (WDR / Trompetter)

Die Ergebnislosigkeit machte den Fall zum Politikum: Warum musste der Asylbewerber Oury Jalloh sterben? Welche Rolle spielten zwei weitere "ungeklärte Todesfälle" in und um die Polizeiwache, in der er gefesselt verbrannte? Scheiterte die Aufklärung an dilettantischen Ermittlungen, an Richtern, die sich Polizeibeamte als Täter einfach nicht vorstellen können, oder aufgrund von systematischer Vertuschung?

Mouctar Bah (Mitte) und zwei weitere Freunde von Oury Jalloh. (Mouctar Bah / Margot Overath)

Über ein Jahrzehnt hat die Autorin den Fall verfolgt, Akten studiert, mit Zeugen, Polizisten, Staatsanwälten, Brandexperten, Rechtsmedizinern und Kriminologen gesprochen und dabei ein beklemmendes Bild gewonnen. Die Recherchen führen in eine Gemengelage, wie es sie zum Zeitpunkt der Tat nicht nur in Sachsen-Anhalt gab: brutale Polizeitraditionen aus Vopo-Zeiten, gepaart mit offenem Alltagsrassismus und gewaltbereitem Rechtsradikalismus – von Spitzen der Verwaltung und Politik verharmlost. Manche dieser skandalösen Umstände wurden inzwischen bundesweit zu einem Problem.

Von Margot Overath

Regie: Nikolai von Koslowski

Mit: Max von Pufendorf, Svenja Wasser, Stefko Hanushevsky, Maximilian Held und Eva Meckbach

Ton und Technik: Christian Bader

Produktion: WDR/NDR/MDR 2020

Länge: 53'34

. (Foto: Margot Overath)Margot Overath, geboren 1947 in Krefeld, studierte Sozialwissenschaften und arbeitet seit 1980 beim Hörfunk, seit 1984 als Feature-Autorin. Für ihre Recherchen und Feature um den Tod des Asylbewerbers Oury Jalloh erhielt sie 2011 den Robert Geisendörfer Preis, den Regino-Preis für hervorragende Justizberichterstattung, den Marler Medienpreis Menschenrechte, den civis-Ehrenpreis 2015, sowie den dokKa-Preis 2015.