Auf der zweiten Flucht in Moria Seehofers 69 - (3/4) Festgefahren Das Feature, 25 min Von Armin Ghassim und Annette Kammerer Auf seiner zweiten Flucht beibt Abdul mit seiner schwangeren Frau im berüchtigten Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos hängen. Amir und Khayesta versuchen derweil alles, um für ihre Ausbildung nach Deutschland zurückzukehren.

Ein Brand zerstört einen Großteil des Flüchtlingslagers Moria auf der Insel Lesbos (picture alliance / NurPhoto | Nicolas Economou)

Die Monate in Moria auf Lesbos werden für Abdul zum Martyrium. Seine Tochter kommt unter menschenunwürdigen Bedingungen zur Welt. Das Lager soll offenkundig Geflüchtete und Migranten abschrecken.

Amir und Khayesta verfolgen einen anderen Weg: Sie kämpfen gegen die deutsche Bürokratie, um vielleicht doch noch ihre Ausbildungen in Deutschland beginnen zu dürfen. Auch Basir, der in Deutschland untergetaucht ist, sucht den Weg in einen legalen Aufenthalt.

Bildergalerie zur Feature-Reihe

Seehofers 69 - (3/4) Festgefahren

Feature-Serie von Armin Ghassim und Annette Kammerer



Regie: Dörte Fiedler

Es sprachen: Bettina Hoppe, Toni Jessen, Urs Winiger, Armin Ghassim und Annette Kammerer

Musik: Chico Mello

Dank an: Emran Feroz und Massih Hoseini

Ton: Jean Szymczak

Redaktion: Wolfgang Schiller

Produktion: Deutschlandfunk/NDR 2021

Armin Ghassim (31) und Annette Kammerer (28) sind Autoren bei Panorama im Ersten. Sie haben beide beim NDR volontiert und mit Stipendien in London und Belfast studiert. Kammerer war Marion-Dönhoff-Stipendiatin der IJP, Ghassim ist Träger des Helmut-Schmidt-Journalistenpreises.

Feature-Reihe "Seehofers 69"