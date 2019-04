Auf der Suche nach Gemeinschaft Familienleben Von Rosa Hannah Ziegler

Biggi und ihre Tochter in der Küche (Foto: Matteo Cocco)

Ein verfallener Bauernhof in Sachsen-Anhalt. Nach mehreren Heimaufenthalten bemühen sich Denise (17) und Saskia (14) bei ihrer Mutter Biggi und deren Exfreund Alfred eine Heimat zu finden. Biggi und Alfred sind arbeitslos. Gemeinsam mit ihren fünf Hunden leben sie in einer Gemeinschaft und versuchen Tag für Tag füreinander da zu sein, trotz zunehmender Spannungen. Was kommt zum Vorschein, wenn man am Rand lebt, wenn man Träume von einem anderen Leben hat und irgendwann feststellt, dass man immer im Kreis geht und die Mauern immer höher werden?

Blick durch das Küchenfenster auf den Hof der Familie (Foto: Matteo Cocco )

Ursendung

Familienleben

Feature von Rosa Hannah Ziegler

Regie: die Autorin

Mit: Sandra Borgmann

Ton: Hermann Leppich

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2019

Länge: ca. 54’30

Eine Wiederholung vom 06.04.2019

Rosa Hannah Ziegler, geboren 1982, studierte Regie an der Kunsthochschule für audiovisuelle Medien in Köln. Sie lebt als Filmemacherin und Autorin in Berlin. Für den Dokumentarfilm "Du warst mein Leben" (ZDF/3sat 2017) erhielt sie den Grimme-Preis 2018 und für ihren Dokumentarfilm "Cigaretta mon Amour – Portrait meines Vaters" (2006) den Deutschen Kurzfilmpreis in Gold. Ihr Dokumentarfilm "Familienleben" (NDR 2018) lief auf der Berlinale 2018 im Panorama. Zuletzt: "Was sagt mir Eleonore" (Dlf Kultur 2017).