Auf den Spuren Fontanes Landpartie nach Caputh in Brandenburg

Von Vanja Budde

Beliebtes Ausflugsziel für Berliner: Caputh am Schwielowsee (picture alliance / dpa / arkivi)

Ausführlich schildert Fontane in seinen "Wanderungen durch die Mark Brandenburg" den kleinen Ort Caputh am Schwielowsee. Damals schon unternahmen viele Berliner Landpartien dorthin. Das hat sich bis heute nicht geändert - viel anderes aber schon.

Theodor Fontane wurde am 30. Dezember 1819 in Neuruppin geboren, im heutigen Bundesland Brandenburg, knapp 80 Kilometer nordwestlich von Berlin. 2019 jährt sich sein Geburtstag zum 200. Mal. Für uns ein Anlass, seine berühmten "Wanderungen durch die Mark Brandenburg" an einem Beispiel näher in Augenschein zu nehmen: Was sah Fontane damals und wie ist es heute dort?

Unsere Landeskorrespondentin Vanja Budde hat Caputh am Schwielowsee besucht. Dort war Theodor Fontane 1869 mehrfach und erzählt ausführlich von dem kleinen Örtchen. Viel hat sich natürlich seitdem in Caputh verändert, aber erstaunlich viel ist auch gleich geblieben.