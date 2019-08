Auf den Spuren der Wildkamele Vier Frauen in der Wüste Gobi Feature, 55 min Von Saar Slegers

Die Autorin Saar Slegers bei Aufnahmen für das Feature. (Foto: Saar Slegers)

Sie sind deutsche Kamelexpertinnen und haben sich dem Schutz der Kamele weltweit verschrieben. Zu viert machen sie sich auf die Reise in die Mongolei: Eine Tierärztin, eine Biologin, eine Tierpflegerin und die Betreiberin einer Kamelfarm in Brandenburg. Gemeinsam wollen sie eine Woche ohne Strom und Wasser in der Wüste Gobi verbringen. Mit der Hoffnung, den fast ausgestorbenen Wildkamelen zu begegnen und sich mit den mongolischen Kamelpflegern zu verständigen. Eine entbehrungsreiche Reise, auch für die Featureautorin Saar Slegers, die von Anfang bis Ende mit dabei ist.

Die deutschen Kamelexpertinnen erreichen mit dem Bus die Wüste Gobi. (Foto: Saar Siegers)

Auf der Suche nach den Wildkamelen in den entlegenen Bergen der Wüste. (Foto: Saar Siegers)

Vier Frauen in der Wüste Gobi

Auf den Spuren der Wildkamele

Von Saar Slegers

Regie: Friederike Wigger

Mit: Walter Kreye und der Autorin

Ton: Bernd Bechtold, Kaspar Wollheim und Martin Scholz

Produktion: RBB 2018

Länge: 54’34

Saar Slegers, geboren 1982 in Helvoirt (Niederlande), arbeitet als freie Regisseurin und Autorin für Radio und Fernsehen. Sie studierte kulturelle Anthropologie in Amsterdam und ist seitdem als Journalistin tätig. "Vier Frauen in der Wüste Gobi" war ihr erstes deutschsprachiges Feature. Derzeit arbeitet sie an einer Podcast-Serie über die chinesisch-niederländische Zusammenarbeit bei der ersten Mission zur Rückseite des Mondes.