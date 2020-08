Kulturnachrichten

Sonntag, 9. August 2020

Auf dem Jakobsweg sind weniger Pilger unterwegs Auf dem Jakobsweg sind deutlich weniger Pilger unterwegs als noch im vergangenen Jahr. Nach Angaben des Pilgerbüros von Santiago de Compostela trafen im Juli rund 10 000 Pilger ein. Die meisten davon kamen aus Spanien selbst. Unter den Ausländern rangierten die Deutschen an der vordersten Stelle, gefolgt von den Italienern, den Portugiesen und den Franzosen. Im vergangenen Jahr kamen im Juli noch fast 54 000 Pilger an. Ursache für den Rückgang ist die Einstufung der Provinzen Navarra und Aragonien als Corona-Risikogebiete. Durch den Anstieg von Neuinfektionen gilt für diese Regionen mit den maßgeblichen Jakobswegstrecken eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes.

Lutherstätten beklagen Besucherrückgang Die Museen der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt beklagen einen deutlichen Besucherrückgang. Grund sei die Corona-Pandemie. Im ersten Halbjahr hätten nur rund 7.000 Menschen das Lutherhaus in Wittenberg besucht. Normalerweise seien es in diesem Zeitraum rund 30.000 Gäste, sagte eine Sprecherin der Stiftung. Das frühere Wohnhaus von Martin Luther (1483-1546) ist das größte reformationsgeschichtliche Museum der Welt. Die insgesamt fünf Museen der Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt wurden 2019 von rund 118.000 Menschen besucht. Wegen der Corona-Pandemie waren sie von März bis Mai geschlossen.

Berlins Kultursenator will mehr Kultur im Freien Berlins Kultursenator Klaus Lederer hat von den Behörden mehr Kulanz gefordert, um der Kulturszene mehr Auftrittsmöglichkeiten im Freien zu gestatten. Die Corona-Krise zwinge alle Beteiligten, noch einmal stärker über Aktivitäten, die in geschlossen Räumen nicht möglich sind, nachzudenken, sagte der Linke-Politiker der Berliner Morgenpost. Bei vielen Ordnungsämtern werde viel zu sehr "business as usual" betrieben, kritisierte Lederer. Der Kultursenator sprach sich für ein Recht auf kulturelle Nutzung des öffentlichen Raumes aus. Er gehe davon aus, dass etwa "unverstärkte" Musik an belebten Orten unproblematisch sei.

Freie Künstler fordern Existenzgeld in der Corona-Krise Freischaffende Künstler haben mit einem Protestmarsch in Berlin auf ihre prekäre Lage in der Corona-Krise aufmerksam gemacht. Durch die Absage aller Kulturveranstaltungen seien zahlreiche freie Künstler ihrer Existenzgrundlage beraubt worden, erklärte die Initiative "Künstler! Hilfe! Jetzt!". Die Protestteilnehmer verwiesen darauf, dass sie bereits seit März nicht mehr arbeiten können und forderten ein monatliches Existenzgeld zur Deckung der Lebenshaltungskosten.

Die solo-selbstständigen Künstlerinnen und Künstler seien beim Konjunkturpaket der Bundesregierung komplett übergangen worden, so die Protestveranstalter.

Parzinger begrüßt Erklärung der Museumsdirektoren Der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, hat die Erklärung der Museumsdirektoren der Stiftung für mehr Eigenverantwortung begrüßt. Wie ein Sprecher Parzingers gegenüber Deutschlandfunk Kultur erklärte, umreisse die Stellungnahme einen Weg der Reformen, der jetzt gemeinsam und konsequent angegangen werde. In diese Prozesse würden die Museums-Direktoren und auch die anderen Mitarbeiter der Stiftung einbezogen. Stiftungspräsident Parzinger werde sich nach einer Sitzung des Stiftungsrates wieder öffentlich dazu äußern, so der Sprecher. In ihrer Stellungnahme haben sich die 30 Leiterinnen und Leiter der Stiftungsmuseen zu den Reformvorschlägen des Wissenschaftsrates bekannt und mehr Eigenständigkeit und Eigenverantwortung für ihre Häuser eingefordert.

Befreiungstheologe Casaldaliga ist tot Pedro Casaldaliga, der frühere Bischof von Sao Felix in Brasilien, ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Als einer der profiliertesten Vertreter der Befreiungstheologie geriet er Mitte der 1980er-Jahre in Konflikt mit dem Vatikan. 1988 musste er in Rom beim damaligen Präfekten der Glaubenskongregation, Kardinal Ratzinger, Bericht erstatten. 2012 erhielt Casaldaliga aus den Händen von Brasiliens Staatspräsidentin Rousseff einen Menschenrechtspreis. Damit würdigte die Regierung das Engagement des Kirchenmannes für die Landrechte des indigenen Xervantes-Volkes, das für eine Rückgabe seines traditionellen Siedlungslandes im nördlichen Bundesstaat Mato Grosso kämpft.

Bundespräsident Steinmeier besucht Open-Air-Konzert Mit dem Besuch eines Open-Air-Konzertes des Schleswig-Holstein Musik Festivals hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die unter der Corona-Pandemie leidende Kunst- und Kulturszene gewürdigt. Bei regionalen Festivals von den Küsten bis zu den Alpen könnten Menschen wieder Musik erleben, sagte das Staatsoberhaupt nach einem Konzert des österreichischen Percussion-Virtuosen Martin Grubinger. Die Künstler bräuchten wieder Auftrittsmöglichkeiten. "Kultur ist nicht nice to have, sondern Kultur ist ein Lebensmittel", sagte Steinmeier. Das Schleswig-Holstein Musik Festival musste in der geplanten Form abgesagt werden. Stattdessen gibt es unter dem Motto "Sommer der Möglichkeiten" ein an die Corona-Bedingungen angepasstes Programm.

Augsburger Friedenspreis für Marx und Bedford-Strohm Der Augsburger Friedenspreis geht in diesem Jahr an den katholischen Münchner Kardinal Reinhard Marx und den evangelischen bayerischen Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Mit der Auszeichnung würdige man zwei Männer, die den Blick nicht auf Unterschiedlichkeiten lenkten, sondern das Gemeinsame betonten, sagte Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber heute. Die beiden Geistlichen hätten sich in der Vergangenheit immer wieder - stellvertretend für ihre Kirchenmitglieder - einander zugewandt und einander die Hand ausgestreckt, ergänzte Weber. Die Auszeichnung soll besondere Leistungen zur Förderung interkonfessioneller Gemeinsamkeiten und Verdienste zur Verständigung zwischen den Religionen würdigen. Der Preis ist mit 12.500 Euro dotiert. Verliehen wird er traditionell im Herbst.