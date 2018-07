Kulturnachrichten

Mittwoch, 18. Juli 2018

Audio-Streaming überholt die CD Zeitenwende auf dem deutschen Tonträgermarkt Im ersten Halbjahr 2018 hat Audio-Streaming (+35,2%) die CD überholt und ist mit 47,8 Prozent Marktanteil nun größtes Umsatzsegment. Nach Angaben des Bundesverbandes der Musikindustrie (BVMI) steht das Audio-Streaming inzwischen für fast die Hälfte der Umsätze und löst damit die CD als größtes Umsatzsegment ab. Das Online-Geschäft werde damit auf dem Musikmarkt immer relevanter. Außerdem nehme damit die Dringlichkeit zu, rechtliche Klarheit für den digitalen Lizenzhandel zu erhalten. Seit Ende der 1980er Jahre war die CD das dominierende Musikformat gewesen. Inzwischen liegt sie bei einem Marktanteil von 34,4 Prozent, ihr Umsatz sank gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 24,5 Prozent. Auch Downloads waren weiter rückläufig. Einziges Wachstumssegment neben Audio-Streaming war das Video-Streaming. Das Verhältnis von physischem und digitalem Geschäft hat sich dadurch in der ersten Hälfte 2018 umgekehrt: Physische Tonträger (CDs, DVDs, Vinyl-LPs) liegen bei 41,1 Prozent, das Digitalgeschäft bei 58,9 Prozent.

73. Bregenzer Festspiele eröffnet Seebühne fast ausverkauft Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat die 73. Bregenzer Festspiele eröffnet. Vor rund 2000 Gästen erinnerte das Staatsoberhaupt an die unbedingte Freiheit der Kunst und die Rolle der Bürger. Die liberale, offene Gesellschaft werde daran gemessen, was sie möglich mache, sagte der 74-Jährige. Als erste Vorstellung stand am Abend die selten gezeigte Oper "Beatrice Cenci" von Berthold Goldschmidt auf dem Programm. Ab morgen folgen insgesamt 29 Aufführungen der Bizet-Oper "Carmen" auf der Seebühne. Sie wird nach 2017 zum zweiten Mal gezeigt. 95 Prozent der insgesamt 210 000 Karten für die Seebühne sind bereits verkauft. Im kommenden Jahr wird statt "Carmen" die Verdi-Oper "Rigoletto" gezeigt.

Cliff Richards gewinnt Prozess gegen BBC 200 000 Schadenersatz für den Popstar Der britische Popstar Cliff Richard hat einen Prozess um seine Privatsphäre gegen die BBC gewonnen. Der High Court in London sprach dem 77-Jährigen 200 000 Pfund Schadenersatz (224 000 Euro) zu. Richard hatte die Rundfunkanstalt verklagt, weil sie ihn 2014 bei der Durchsuchung seines Hauses wegen des Verdachts sexueller Vergehen mit vollem Namen genannt hatte. Mutmaßliche Straftäter werden in Großbritannien nicht identifiziert, bis formell Beschuldigungen gegen sie erhoben werden. Richard ist in dem Fall zu keinem Zeitpunkt verhaftet oder angeklagt worden. In seiner Klageschrift hieß es, seinem Ansehen sei durch die BBC-Berichterstattung erheblicher Schaden zugefügt worden. Die BBC bestritt Richards Vorwürfe. Ihre Journalisten hätten nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt.

Immer mehr Antisemitismus im Internet Forschungsergebnisse der TU Berlin Antisemitismus im Internet hat stark zugenommen. Das ergab eine Studie der Technischen Universität Berlin. Die wachsende Judenfeindschaft in der deutschen Gesellschaft sei ein besorgniserregendes Phänomen, so das Urteil. Dazu trügen vor allem Soziale Medien bei. Für die Forschungsarbeit werteten Sprachforscher seit 2014 über 300.000 Text aus, die im Internet kursieren. Schnelligkeit, freie Zugänglichkeit, globale Verknüpfung und Anonymität förderten eine "ungefilterte und nahezu grenzenlose Verbreitung judenfeindlichen Gedankengutes". Judenfeindliche Verschwörungsfantasien gebe es in Blogs sowie Recherche- und Ratgeberportalen, unter Youtube-Videos, in Online-Buchläden oder in Fan-Foren. Vor allem über Twitter und Facebook verbreitete Aufrufe, gegen Judenhass zu demonstrieren, seien innerhalb weniger Stunden infiltriert durch Texte mit Antisemitismen und Abwehrreaktionen.

Stückl bleibt Intendant des Münchner Volkstheaters Verlagsverlängerung bis 2025 Christian Stückl bleibt bis 2025 Chef des Münchner Volkstheaters. Heute unterschrieb er seinen neuen Vertrag, der alte lief bis 2020. Der Münchner Kulturreferent Hans-Georg Küppers sagte, Stückl sei immer neugierig und abwechslungsreich geblieben, "ein Theatervieh". Er habe es geschafft, "Bewährtes und Neues, Tradition und Zukunft" zu verbinden. Stückl, der auch die Passionsspiele in Oberammergau leitet, ist seit 2002 Volkstheater-Intendant. Unter ihm entdeckte ein junges Publikum das Haus, das erfolgreiche Nachwuchs-Festival "Radikal jung" ist weithin bekannt.

Russischer Starregisseur bleibt weiter in Hausarrest Arrest für Kirill Serebrennikow verlängert Der russische Starregisseur Kirill Serebrennikow bleibt für mindestens einen weiteren Monat im Hausarrest. Der Arrest werde bis 22. August verlängert, urteilte ein Moskauer Gericht der Agentur Tass zufolge. Der auch in Deutschland bekannte Künstler ist dann bereits genau ein Jahr beinahe vollständig von der Außenwelt abgeschnitten. Der Leiter des renommierten Moskauer Gogol-Theaters war bei Dreharbeiten im vergangenen Sommer festgenommen worden. Ihm werden Unterschlagung von Fördergeldern in der Höhe von 133 Millionen Rubel (rund 2 Millionen Euro) vorgeworfen. Der 48-Jährige bestreitet dies. Unterstützer sprechen vom Versuch, die russische Kunstszene durch den Prozess einschüchtern zu wollen.

Großmufti warnt vor Tempelberg-Ausgrabungen Kritik an archäologischen Arbeiten Der Großmufti von Jerusalem, Mohammed Ahmed Hussein, hat archäologische Ausgrabungen Israels unter dem Tempelbergareal kritisiert. Mit den Grabungen in den Omayyaden-Palästen unter Teilen des islamischen Museums versuche Israel, islamische Funde in dem Gebiet zu zerstören und die Identität der Stadt zugunsten einer Judaisierung zu verändern, sagte er, wie die Tageszeitung "Jerusalem Post" berichtet. Die Al-Aska-Moschee sei durch die Grabungen ernsthaft gefährdet, insbesondere im Falle eines Erdbebens, so der Geistliche. Er rief die arabische und islamische Welt sowie die Vereinten Nationen zu schnellem Handeln auf. Israel bringe durch seine Politik Spannungen in die gesamte Region. Der Tempelberg, auf dem nach biblischer Überlieferung die Tempel des Salomo und des Herodes standen, ist für Juden, Muslime und Christen eine wichtige Heilige Stätte. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Zusammenstößen, weil Muslime das Heiligtum durch israelische Grabungstätigkeiten gefährdet sahen.

Rundfunkbeitrag ist verfassungsgemäß Das entschieden die Verfassungsrichter Das Bundesverfassungsgericht hat die Beitragspflicht für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Wesentlichen für verfassungsgemäß erklärt. Auch die von Unternehmen abzuführenden Beiträge seien mit dem Grundgesetz vereinbar, erklärten die Verfassungsrichter in Karlsruhe. Nur die zusätzliche Zahlungspflicht für eine Zweitwohnung wurde vom Ersten Senat beanstandet. Drei Verfassungsbeschwerden von Privatpersonen und die des Autovermieters Sixt waren damit überwiegend erfolglos. Der Rundfunkbeitrag wird seit 2013 von jedem Wohnungsinhaber verlangt und beträgt 17,50 Euro im Monat. Der Betrag wird unabhängig davon fällig, ob in der Wohnung ein Empfangsgerät steht und er gilt für Familienhaushalte ebenso wie für eine Single-Wohnung.

Jahrtausende altes Urnengräberfeld entdeckt Archäologen legen Gräberfeld bei Zerbst frei Bei Zerbst im Landkreis Anhalt-Bitterfeld haben Archäologen ein Jahrtausende altes Urnengräberfeld freigelegt. 80 Gräber, etwa 2750 bis 2480 Jahre alt, kamen auf einer Fläche von 170 Quadratmetern zu Tage. Obwohl das Gräberfeld vermutlich schon früh beraubt wurde, seien etliche Gräber vollständig erhalten geblieben, heißt es von der Projektleitung. Die verbrannten Überreste der Verstorbenen wurden in unverzierten Keramikurnen beigesetzt, welche teilweise von Steinen, als sogenannte Steinkistengräber, eingerahmt waren. Die Grabung erfolgte seit April dieses Jahres im Zuge des Teilneubaus einer Ferngasleitung zwischen Neugattersleben (Salzlandkreis) und Trajuhn (Landkreis Wittenberg).

Teuerster chinesischer Film aller Zeiten floppt Fantasy-Epos "Asura" nach drei Tagen aus Kinos verbannt Der teuerste chinesische Film aller Zeiten ist an den Kinokassen grandios gefloppt. Die nach Angaben amtlicher Medien umgerechnet knapp 96 Millionen Euro teure Produktion "Asura" ist am Sonntag aus den Kinos verbannt worden. Nach ihrem Kinostart am Freitag hatte sie gerade einmal rund sechs Millionen Euro eingespielt, wie die chinesische Ticketbörse Maoyan am Dienstag mitteilte. Die Filmemacher hatten daher nun mitgeteilt, der Film werde nun nicht mehr gezeigt. Das Fantasy-Epos mit vielen Spezialeffekten sollte der erste Teil einer Trilogie werden. Er basiert auf der tibetisch-buddhistischen Mythologie und ist Teil der staatlichen Bemühungen, Werke mit Elementen traditioneller chinesischer Kultur zu fördern. Mit einem geschätzten Verlust von rund 90 Million Euro ist "Asura" der fünftteuerste Flopp der Filmgeschichte. Spitzenverlierer ist demnach der US-Zeichentrickfilm "Sindbad - Der Herr der Sieben Meere".

Trauer um Pop-Art-Künstlerin Christa Dichgans "Schlachtfelder gelebten Lebens" nannte sie ihre Werke Die Künstlerin Christa Dichgans ist mit 78 Jahren in Berlin gestorben. Sie galt als eine der wichtigsten weiblichen Vertreterinnen der Pop-Art. Wie ihre Galerie Contemporary Fine Arts mitteilte, erlag die Berlinerin am Samstag einer langen, schweren Krankheit. Bekannt wurde Dichgans schon früh durch ihre an der Pop-Art orientierten Bilder von Spielzeuganhäufungen, die in New York entstanden. Später konzentrierte sie sich auf Porträts und oft auf das Thema Stadt. "Aus Spielzeuganhäufungen wurden im Laufe ihrer malerischen Entwicklung Schlachtfelder - auch des gelebten Lebens", so die Galerie. 1940 in Berlin geboren und in Düsseldorf aufgewachsen, hatte Dichgans an der Hochschule der Künste in Berlin studiert. Nach Stipendien-Aufenthalten in New York und Florenz lebte sie wieder in Berlin. 2010 waren ihre Arbeiten in der einflussreichen Ausstellung "Power Up Female Popart" in der Kunsthalle Wien vertreten.