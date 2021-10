Kulturnachrichten

Donnerstag, 7. Oktober 2021

Auch Kommunen für Rückgabe von Benin-Bronzen Nach Bund und Ländern sprechen sich nun auch die Kommunen für die Rückgabe von Raubkunst aus der Kolonialzeit aus. Das teilten die Kulturministerinnen und -senatoren der Länder in Potsdam mit. Damit haben sich alle staatlichen Stellen auch auf ein gemeinsames Vorgehen im Umgang mit den sogenannten Benin-Bronzen verständigt. Kulturstaatsministerin Grütters erklärte, eine abgestimmte Haltung auf deutscher Seite sei wichtig, um sich mit der nigerianischen Seite zu einigen. Die Staatsministerin für Internationale Kulturpolitik im Auswärtigen Amt, Michelle Müntefering, will die Gespräche in Nigeria bereits in der kommenden Woche wieder aufnehmen.

Marina Abramovic eröffnet "Klagemauer aus Kristall" Die Künstlerin Marina Abramovic hat eine Holocaust-Gedenkstätte im ukrainischen Babyn Jar eröffnet. Ihre "Klagemauer aus Kristall" besteht aus einer 40 Meter langen schwarzen Wand, in die 75 große Quarzkristalle eingelassen wurden. In Auftrag gegeben wurde das Werk der serbischen Performance-Künstlerin von der Stiftung "Babyn Yar Holocaust Memorial Center". In dem Ort bei Kiew erinnerte Bundespräsident Steinmeier heute an die deutschen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg. Ohne ehrliche Erinnerung gebe es keine gute Zukunft, sagte er bei einer Gedenkfeier zum 80. Jahrestag des Massakers von Babyn Jar. Dort hatten deutsche Einsatzgruppen innerhalb von zwei Tagen mehr als 33.700 Menschen jüdischen Glaubens getötet.

Nawalny-Stiftung erhält Medienpreis M100 Der russische Oppositionelle Nawalny und seine Anti-Korruptionsstiftung sind mit dem Medienpreis M100 ausgezeichnet worden. Bei der Verleihung in Potsdam war stellvertretend für den inhaftierten Kreml-Kritiker ein Vertrauter Nawalnys dabei. Leonid Wolkow betonte, dass die Stiftung trotz aller Widrigkeiten weiterarbeite, obwohl sie offiziell aufgelöst sei. Ihre Recherche zur Korruption der Führungsschicht habe Russland verändert: Inzwischen seien mit 60 Prozent deutlich mehr Menschen im Land der Ansicht, dass Korruption ein Problem sei, als bei Gründung der Stiftung. Der Medienpreis M100 geht seit 2005 jährlich an Menschen, die sich für die europäische Verständigung sowie Meinungs- und Pressefreiheit einsetzen.

Neue EU-Strategie gegen Antisemitismus Die EU-Kommission hat eine Strategie zur Bekämpfung von Antisemitismus vorgestellt. Damit verpflichte man sich, jüdisches Leben in Europa in all seiner Vielfalt zu fördern, sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Die Behörde will nun etwa dem Hass im Netz entschiedener entgegentreten. Zudem soll Geld zur Verfügung gestellt werden, um Synagogen und öffentliche Orte besser zu schützen. Auch sollen die 27 EU-Mitgliedstaaten bis Ende kommenden Jahres nationale Strategien im Kampf gegen Antisemitismus entwickeln. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, bezeichnete die Strategie als "Meilenstein". Der Europäische Jüdische Kongress erklärte, damit stelle sich Europa an die Spitze des weltweiten Kampfs gegen Judenhass.