Kulturnachrichten

Freitag, 14. Mai 2021

Auch das 50. Jazzfestival Moers nur digital Auch die 50. Ausgabe des renommierten Jazzfestivals Moers läuft dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie digital ab. Wie schon vergangenes Jahr könne das über Pfingsten vom 21. bis 24. Mai geplante Festival nicht mit Publikum vor Ort stattfinden, teilten die Veranstalter mit. Bis zuletzt habe das Festival auf Zuschauer gehofft. Geplant sind beim großen Pfingsttreffen der zeitgenössischen Jazzmusik 36 Band- oder Einzel-Act-Auftritte mit mehr als 200 Musikerinnen und Musikern.

Verband: Kinoöffnungen lohnen vielerorts noch nicht Trotz Lockerungen der Corona-Einschränkungen lohnt sich die Öffnung von Kinos nach Ansicht des Hauptverbands Deutscher Filmtheater vielerorts noch nicht. Die Vorstandsvorsitzende Christine Berg sagte dem Bayerischen Rundfunk: "Die Auflagen sind immer noch so schlecht für uns, dass eine wirtschaftliche Öffnung überhaupt nicht möglich ist. Und dann haben wir auch noch gar kein attraktives Filmangebot." Berg beklagte die Maskenpflicht am Platz in den Kinos. Damit könnten keine Getränke und Knabbereien verkauft werden. Der Hauptverband Deutscher Filmtheater ist mit fast 600 Mitgliedsunternehmen nach eigenen Angaben der größte Kinoverband in Deutschland.

Picasso-Bild für 103,4 Millionen Dollar versteigert Bei einer Auktion in New York hat ein Bild des spanischen Malers Pablo Picasso für 103,4 Millionen Dollar (85,4 Millionen Euro) den Eigentümer gewechselt. Das 1932 vollendete Werk "Sitzende Frau am Fenster (Marie-Thérèse)" ist damit das fünfte Picasso-Werk, das die Marke von 100 Millionen Dollar überschritten hat. Der bisherige Eigentümer hatte das Gemälde erst vor acht Jahren erworben. Damals hatte er dafür in London weniger als die Hälfte des nun erzielten Preises gezahlt.

Neues Verfahren gegen Deniz Yücel in der Türkei Der deutsch-türkische Zeitungsjournalist Deniz Yücel muss sich in Istanbul erneut einem Gerichtsverfahren stellen. Das meldet die Medienrechtsorganisation MLSA, für die auch Yücels Anwalt tätig ist. Die Vorwürfe sind nicht neu, sie waren auch schon im ersten Verfahren gegen den früheren Türkei-Korrespondenten Deniz Yücel Thema. Nach Angaben der Medienrechtsorganisation MLSA geht es unter anderem wieder um die Formulierung Völkermord an den Armeniern und um eine Anekdote, einen Witz, beides findet sich in Artikeln Yücels von 2016. Er habe, laut Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft, die türkische Nation und den Staat verunglimpft, schreibt MLSA auf seiner Homepage. Demnach drohen ihm bis zu zwei Jahre Haft, der Prozess soll am 1. Juli beginnen.

Museumsbund warnt vor Schließung nach Corona Der Deutsche Museumsbund sieht die Gefahr, dass einzelne Einrichtungen nach der Corona-Pandemie geschlossen werden könnten. Vizepräsidentin Christina Haak sagte der Deutschen Presseagentur, sie könne das per se nicht ausschließen. Das Potenzial für Einsparungen in den bundesweit über 6.600 Museen sei ohnehin gering, betonte die stellvertretende Generaldirektorin der Staatlichen Museen zu Berlin. Auch höhere Ticketpreise seien keine hilfreiche Alternative. Vor allem die Stadt-Bevölkerung reagiere darauf sehr empfindlich. Zum Internationalen Museumstag am Sonntag sind in den bundesweit gut 600 geöffneten Einrichtungen rund 1.500 Veranstaltungen geplant.

Neue Dinosaurierart in Mexiko entdeckt Mexikanische Forscher haben nach eigenen Angaben eine bisher unbekannte Dinosauriergattung und -art entdeckt. Die Pflanzenfresserart Tlatolophus galorum habe identifiziert werden können, weil ein zu fast 80 Prozent erhaltener Schädel bei Ausgrabungen im nordmexikanischen Bundesstaat Coahuila gefunden worden sei, teilte das Nationale Institut für Anthropologie und Geschichte mit. Dazu gehörte demnach auch ein 1,32 Meter langer Kamm. Dieser habe eine Kommunikationsfunktion gehabt: Durch innere Gänge, die Nase und Luftröhre verbänden, habe er wie eine integrierte Trompete funktioniert. Der Name der Gattung Tlatolophus setze sich aus dem Wort Tlahtolli (Wort) in der Aztekensprache Nahuatl und dem griechischen Wort Lophus (Kamm) zusammen.

Google Earth will schneller aktualisieren Der Online-Dienst Google Earth will seine Bilder der Erde künftig schneller mit neuen Bildern versorgen. Man nähere sich in gewissen Bereichen immer mehr der Echtzeit an, beispielsweise bei der Darstellung bestimmter Orte bei Naturkatastrophen, sagte Projekt-Chefin Moore der Zeitung "Die Welt". Dies könne bei Rettungsmaßnahmen hilfreich sein. Eigene Satelliten will Google nicht ins Weltall schicken, da dies nicht nötig sei. Das Unternehmen lizensiert Bilder von vielen Anbietern und fügt sie zusammen. Moore erwartet außerdem größere Fortschritte beim Erstellen von Karten mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und Daten, die aus anderen Quellen stammen. Hier stehe man aber noch ganz am Anfang.

Theatertreffen in Berlin hat begonnen In Berlin hat das Theatertreffen begonnen. Es werden die zehn bemerkenswertesten Inszenierungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gezeigt. Eröffnet wurde es mit der Inszenierung „Einfach das Ende der Welt" vom Schauspielhaus Zürich in der Regie von Christopher Rüping. Wegen der Pandemie findet das Festival erneut im Internet statt. Nach Einschätzung von Festival-Leiterin Yvonne Büdenhölzer wird die Corona-Krise die Theater- und Kultur-Branche noch auf längere Sicht prägen. "Auch wenn die Bundesregierung großzügige Förderstrukturen für die Kultur im Umgang mit der Pandemie geschaffen hat, werden die Verteilungskämpfe - gerade in der Fläche und bei den kleineren Institutionen - kommen", sagte sie. Das Festival endet am 24.Mai.

Brandenburg erinnert an DEFA-Gründung vor 75 Jahren Hunderte Spielfilme und mehr als 2.000 Kurz- und Dokumentarfilme hat die DEFA hervorgebracht: Brandenburg hat am Donnerstag an das 75. Gründungsjubiläum der Deutschen Film Aktiengesellschaft erinnert. Die DEFA sei Arbeitsplatz und künstlerische Heimat für Tausende Beschäftigte gewesen - die dort entstandenen Produktionen seien Teil des gemeinsamen Film- und Kulturerbes, erklärte Kulturministerin Manja Schüle. Zu den bekanntesten DEFA-Produktionen gehören "Die Mörder sind unter uns" von Wolfgang Staudte, "Spur der Steine" von Frank Beyer und "Solo Sunny" von Konrad Wolf. Als einziger DEFA-Film wurde "Jakob der Lügner" von Regisseur Frank Beyer nach dem Roman von Jurek Becker 1976 für den Oscar als bester fremdsprachiger Film nominiert.

Russland will Film im All drehen Erstmals soll im Weltall ein Film gedreht werden. Wie die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos mitteilte, soll im Oktober eine Sojus-Rakete von Kasachstan aus zur Internationalen Raumstation ISS starten - mit der Schauspielerin Julia Peressild und Regisseur Klim Schipenkoit an Bord. Peressild hatte sich für die Rolle im Weltall unter 3000 Berwerbungen durchgesetzt. Neben Fähigkeiten im Schauspiel seien medizinische Tests ausschlaggebend gewesen, hieß es von Roskosmos. Der Film des 37 Jahre alten Regisseurs Schipenko soll in Teilen im Kosmos gedreht werden und hat den Arbeitstitel „Wysow" (Herausforderung). Er und Peressild werden den Angaben zufolge am 1. Juni ein spezielles Training für ihren Flug zum Außenposten der Menschheit beginnen. Falls jemand ausfallen sollte, stehe eine Ersatzmannschaft bereit.