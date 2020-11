Kulturnachrichten

Freitag, 20. November 2020

Auch berühmter Striezelmarkt in Dresden abgesagt Wegen der Corona-Pandemie ist nun auch der berühmte Striezelmarkt in Dresden abgesagt worden. Das Infektionsgeschehen lasse keine andere Entscheidung zu, erklärte Oberbürgermeister Dirk Hilbert. Da keine Lockerungen der Corona-Verordnungen absehbar seien, gebe es keine realistische Option mehr für den Striezelmarkt, der in diesem Jahr zum 586. Mal stattgefunden hätte.

Er bedauere dies sehr, sehe aber, dass der Teillockdown bisher nicht die Wirkung erzielt hat, die man sich für die Adventszeit gewünscht habe, so Hilbert. Der Striezelmarkt zieht normalerweise jedes zahlreiche Besucherinnen und Besucher, auch aus dem Ausland an. Auch viele andere Weihnachtsmärkte in Deutschland wurden bereits abgesagt, darunter der traditionsreiche Christkindlesmarkt in Nürnberg.

Kunstwerke nach Attacken in Berlin restauriert Nach den Anschlägen auf Kunstwerke auf der berühmten Berliner Museumsinsel ist der überwiegende Teil der betroffenen Objekte wiederhergestellt. Auf den meisten der gut 60 Kunstwerke konnten die Spuren der öligen Flüssigkeit restlos beseitigt werden, wie ein Sprecher der Staatlichen Museen in Berlin sagte. Einige seien bereits wieder als Leihgaben auf dem Weg nach Japan. Mehr Probleme haben die Restauratoren nach den Angaben mit einigen Kunstwerken im Neuen Museum. Hier wird getestet, wie die Flüssigkeit restlos entfernt werden kann. Unter den Objekten im Neuen Museum waren etwa die Sarkophagwanne des Nehi und der Sarkophag des Propheten Ahmose, auf denen deutlich Spritzer der Flüssigkeit zu erkennen waren. Am 3. Oktober hatten Unbekannte in vier Häusern von drei Berliner Museen mehr als 60 Objekte mit einer Flüssigkeit beschädigt. Betroffen waren das Neue Museum, das Pergamonmuseum und die Alte Nationalgalerie. Die Hintergründe sind unklar. Ende Oktober war eine große Granitschale im Lustgarten vor dem Alten Museum beschmiert worden.

Klassik Stiftung Weimar hat neues Leitbild Die Klassik Stiftung Weimar steht vor einem Perspektivwechsel weg von der reinen Bewahrung kulturellen Erbes. Künftig wolle sie sich stärker in gesellschaftliche Debatten einmischen und diese auch selbst anstoßen, teilte die Stiftung in Weimar mit. Zudem gehe es um die Öffnung zu breiteren Publikumsschichten, sagte Stiftungspräsidentin Ulrike Lorenz bei der Vorstellung des neuen Leitbildes für die Einrichtung. Das was die Stiftung tue, müsse auch außerhalb bei den Menschen ankommen, betonte Lorenz. In dem Leitbild bekennt sich die Klassik Stiftung neben der Fortführung der Herkunftsforschung für ihre Bestände auch zur kritischen Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit. Zur Klassik-Stiftung gehören mehr als 25 Museen, darunter das Goethe-Nationalmuseum, das neue Bauhaus-Museum, Forschungseinrichtungen wie das Goethe- und Schiller-Archiv und die Herzogin Anna Amalia Bibliothek sowie mehrere Parks.

"Latte Igel"-Autor Sebastian Lybeck gestorben Der Autor der Kinderbücher über die knuffige Figur Latte Igel, Sebastian Lybeck, ist tot. Wie der Thienemann-Esslinger Verlag mitteilte, starb der in Helsinki geborene Finnlandschwede bereits am 11. November im Alter von 91 Jahren in Stockholm. "Latte Igel wird auch zukünftig Kinder begleiten und wachsen lassen. Mit seinen Büchern bleibt Sebastian Lybeck unvergessen im Kreis seiner Leserinnen und Leser", erklärte der Verlag. Lybeck nahm sie in mehreren Büchern mit auf die Abenteuer von Latte Igel. Für "Latte Igel und der Wasserstein" wurde er Ende der 50er Jahre mit einem Sonderpreis des Deutschen Jugendbuchpreises ausgezeichnet. Ende 2019 war das Werk als deutsche Produktion mit dem Titel "Latte Igel und der magische Wasserstein" auch in die Kinos gekommen. Neben Kinderbüchern hatte Lybeck auch Lyrik veröffentlicht.

Filmfestival Max Ophüls Preis findet digital statt Das 42. Filmfestival Max Ophüls Preis lädt vom 17. bis zum 24. Januar 2021 coronabedingt zu einer komplett digitalen Festivalwoche ein. Die aktuellen Umstände erforderten ein flexibles Umdenken bei der Ausgestaltung des Filmfestivals, sagte Festivalleiterin Svenja Böttger. Die Filme der vier Wettbewerbe und Nebenreihen sollen auf einer eigens für das Festival entwickelten Streaming-Plattform on Demand zu sehen sein. Die Zuschauerinnen und Zuschauer könnten dann auch in den Publikumswettbewerben für ihren Favoriten abstimmen. Eröffnung, Preisverleihung und Branchentreffen werde es ebenfalls als Online-Formate geben, hieß es. Außerdem sei ein kostenloser, linearer Internetkanal mit einem wechselnden Angebot aus Gesprächsformaten und Filminhalten geplant. Benannt ist das Festival nach dem in Saarbrücken geborenen Regisseur Max Ophüls (1902-1957). Es gilt als eines der wichtigsten Festivals für deutschsprachige Nachwuchsfilmemacher.

Weitere Ölattacken auf Kunstwerke in Deutschland Neben Kunstwerken auf der Berliner Museumsinsel sind offenbar weitere Kunstwerke in Deutschland durch Ölattacken beschädigt worden. Nach Recherchen vom Deutschlandfunk und der Wochenzeitung "Die Zeit" gab es im September einen ähnlichen Vorfall in Schloss Cecilienhof in Potsdam und zuvor bereits auf der Wewelsburg bei Paderborn. Im Schloss Cecilienhof sollen Unbekannte unter anderem die Skulptur einer Amazone des französischen Bildhauers Louis Tuaillon attackiert haben. Wie auch bei den anderen Taten sei ein politischer Hintergrund als Motiv nicht auszuschließen, hieß es. Auf Schloss Cecilienhof fand nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Sommer 1945 die Potsdamer Konferenz statt. In der Wewelsburg bei Paderborn wurden demnach bereits im Juli Ölspuren an rund 50 Objekten festgestellt. Tatort sei dort der sogenannte Obergruppenführersaal im Nordturm der Burg, die die Nationalsozialisten zwischen 1933 und 1945 als Kultstätte, Wallfahrtsort und Versammlungsort für SS-Führer genutzt hatten. Die Attacken auf der Berliner Museumsinsel hatten sich Anfang Oktober ereignet, offenbar rund zwei Wochen nach der Attacke in Potsdam.

Schwedisches Museum schließt erstmals seit 129 Jahren Das Stockholmer Freilichtmuseum Skansen schließt wegen der Coronavirus-Pandemie erstmals in seiner 129-jährigen Geschichte seine Tore. Ab dem 27. November bleibt der Park im Stadtteil Djurgården bis auf Weiteres zu, auch die traditionellen Weihnachtsfeierlichkeiten werden eingestellt, wie das Museum mitteilte. Man hoffe, im Frühjahr 2021 wieder öffnen zu können. Bislang konnte das Freilichtmuseum mit seinen Rentieren, Bären, alten Holzhäuschen und weiteren Attraktionen geöffnet bleiben, weil es unter freiem Himmel ist. Nach den Ankündigungen verschärfter Maßnahmen durch den schwedischen Regierungschef Stefan Löfven sehe man nun keine andere Möglichkeit, als den Betrieb einzustellen. Skansen zählt zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten Stockholms. Besucher können in dem Park in unmittelbarer Nähe zu anderen Einrichtungen wie dem Vasa-Museum und dem Abba-Museum die schwedische Kultur sowie Bräuche, Traditionen und auch die skandinavische Architektur näher kennenlernen.

Amal Clooney für Einsatz für Pressefreiheit geehrt Die Juristin Amal Clooney ist für ihren Einsatz für die Pressefreiheit ausgezeichnet worden. Das Committee to Protect Journalists ehrte Clooney bei einer Online-Gala. "Sie ist nicht nur etwas, was jeder Journalist braucht, nämlich eine gute Anwältin, sondern sie ist auch eine Verteidigerin der internationalen Gesetze, die die freie Meinungsäußerung möglich machen", sagte Schauspielerin und Laudatorin Meryl Streep über die 42jährige, die seit 2014 mit dem Schauspieler George Clooney verheiratet ist. Die Juristin erhielt den nach einer US-Moderatorin benannten Gwen Ifill Press Freedom Award. Außerdem wurden vier Journalisten aus Bangladesch, Nigeria, Russland und dem Iran für ihre Arbeit und ihren Mut ausgezeichnet. Zu den früheren International Press Freedom Awards-Preisträgern des 1981 gegründeten spendenfinanzierten Komitees zählt auch der türkische Journalist Can Dündar.

Original "Tim und Struppi"-Zeichnung versteigert Eine Originalzeichnung der Comic-Helden "Tim und Struppi" hat bei einer Versteigerung in Paris mehr als 145.000 Euro erzielt. Die Zeichnung von Hergé, die Tim und Struppi gemeinsam mit Kapitän Haddock im Weltall zeigt, sei für 145.500 Euro unter den Hammer gekommen, teilte das Auktionshaus Daniel Maghen mit. Die Schwarz-Weiß-Zeichnung des berühmten belgischen Comic-Künstlers stammt aus dem Jahr 1952. Originale von Hergé brechen bei Auktionen immer wieder Rekorde. Im Jahr 2015 war eine "Tim und Struppi"-Zeichnung für 770.660 Euro versteigert worden.