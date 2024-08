Atomkraft Down Under

Australiens Liberale fordern Bau von Atomkraftwerken

22:17 Minuten Proteste in Brisbane gegen die Pläne der Liberal National Party, die Kernenergie einzuführen. © imago / AAP / DARREN ENGLAND

Andreas Stummer, Christian Buttkereit, Isabella Kolar · 06. August 2024, 18:30 Uhr

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Seit 1998 ist Nuklearenergie in Australien per Gesetz geächtet. Doch in Zeiten explodierender Energiepreise debattiert der Fünfte Kontinent über Atomkraft als Alternative zu Wind und Sonne. Trotz der Gefahren durch den Uranabbau.