Aston Martin baut James Bonds Auto nach

Dienstag, 21. August 2018

Der Hersteller Aston Martin kündigte an, insgesamt 28 Fahrzeuge des Typs DB5 wieder zu bauen - mit Bond-Sonderausstattung. Der Aston Martin DB5 kam erstmals in "Goldfinger" (1964), dem dritten Bondfilm mit Sean Connery, zum Einsatz. Er gilt als das bekannteste aller Bond-Autos. Die ersten Remake-Fahrzeuge sollen 2020 ausgeliefert werden, teilte der britische Autobauer mit. Von den 28 Aston Martins stehen 25 zum Verkauf. Der Stückpreis: 2,75 Millionen Pfund plus Steuern. Wie im Film bringt der neue DB5 ein paar Besonderheiten mit. Nach Angaben des Unternehmens soll der Wagen auch ein rotierendes Nummernschild bekommen. Diese und andere technischen Spielereien würden in Zusammenarbeit mit Experten für Spezialeffekte der James-Bond-Filme entwickelt.

Kubanisch-amerikanische Sängerin gewinnt Preise für "Beste Künstlerin" und "Bestes Video"

Die kubanisch-amerikanische Sängerin Camila Cabello ist eine der großen Gewinnerinnen der MTV Video Music Awards. Sie wurde in New York als "Beste Künstlerin" und für das "Beste Video" ausgezeichnet. Der Preis für den "Besten Song" ging an Post Malone featuring 21 Savage für „Rockstar". Beste "Neue Künstlerin" wurde Rapperin Cardi B. In der Kategorie "Bester Pop" gewann Ariana Grande mit "No Tears Left to Cry", in der Kategorie "Bester Hip Hop" Nicki Minaj mit "Chun-Li". Jennifer Lopez wurde für ihr Lebenswerk geehrt. Ein politisches Zeichen gegen die Einwanderungspolitik von US-Präsident Trump setzten Rapper Logic und Sänger Ryan Tedder in der Radio City Music Hall: Gemeinsam mit mehr als 20 jungen Migranten und deren Eltern trugen sie auf der Bühne weiße T-Shirts mit der Botschaft „Wir sind alle Menschen". Damit protestierten sie gegen die von Behörden erzwungenen Trennungen von illegal eingereisten Migranten und deren Kindern an der Grenze zu Mexiko.