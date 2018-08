Kulturnachrichten

Dienstag, 21. August 2018

Aston Martin baut James Bonds Auto nach Erste Modelle sollen 2020 ausgeliefert werden Der Hersteller Aston Martin kündigte an, insgesamt 28 Fahrzeuge des Typs DB5 wieder zu bauen - mit Bond-Sonderausstattung. Der Aston Martin DB5 kam erstmals in "Goldfinger" (1964), dem dritten Bondfilm mit Sean Connery, zum Einsatz. Er gilt als das bekannteste aller Bond-Autos. Die ersten Remake-Fahrzeuge sollen 2020 ausgeliefert werden, teilte der britische Autobauer mit. Von den 28 Aston Martins stehen 25 zum Verkauf. Der Stückpreis: 2,75 Millionen Pfund plus Steuern. Wie im Film bringt der neue DB5 ein paar Besonderheiten mit. Nach Angaben des Unternehmens soll der Wagen auch ein rotierendes Nummernschild bekommen. Diese und andere technischen Spielereien würden in Zusammenarbeit mit Experten für Spezialeffekte der James-Bond-Filme entwickelt.

Zahl der Kinobesucher rückläufig Grund: Fußball-WM und schwaches Filmangebot Die Zahl der Kinobesucher ist im ersten Halbjahr stark zurückgegangen. Von Anfang Januar bis Ende Juni wurden in Deutschland 51,0 Millionen Kinotickets gekauft. Das seien 9,2 Millionen (15,2 Prozent) weniger als im Vorjahreszeitraum, teilte die Filmförderungsanstalt FFA in Berlin mit. "Das Kinogeschäft lebt von der Attraktivität des Filmangebots, dem bislang die ganz großen Erfolge gefehlt haben", erklärte FFA-Vorstand Peter Dinges den Einbruch. Als weitere Gründe wurden das gute Wetter und die Fußball-WM genannt. Gute Nachrichten gibt es dagegen vom deutschen Film, der sich gegen den Trend entwickelte. Mit 11,3 Millionen verkauften Tickets zogen deutsche Produktionen laut FFA mehr Besucher in die Kinos als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres (10,6 Mio.).

Beuys-Sammlung war nie für Osnabrück bestimmt Sammlerehepaar aus Osnabrück gibt seine Sammlung nach Münster Die Stadt Osnabrück hat die Kritik zurückgewiesen, sich nicht genug um die Joseph-Beuys-Sammlung des Sammlerehepaares Rotert bemüht zu haben. Die Eheleute hätten "nie die Absicht gehabt", ihre Sammlung dauerhaft der Stadt zu überlassen, sagte der für Kultur zuständige Verwaltungsvorstand in Osnabrück. "Leider ist das so. Das haben wir selbstverständlich zu akzeptieren." Am Donnerstag war bekannt geworden, dass das Osnabrücker Ehepaar Manfred und Ingrid Rotert 150 Werke von Joseph Beuys dem LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster schenkt. Zur Kollektion der sogenannten Multiples gehören der legendäre Filzanzug von 1970 und die Capri-Batterie von 1985.

Donostia-Preis für Danny DeVito US-Schauspieler wird beim Filmfestival in San Sebastián für Lebenswerk geehrt Der US-Schauspieler Danny DeVito wird beim Filmfestival im spanischen San Sebastián für sein Lebenswerk geehrt. Der 73-Jährige wird den Donostia-Preis am 22. September erhalten. DeVito werde bei dem Festival seinen neuen Film "Smallfoot" vorstellen. In dem 3-D-Animationsfilm leiht er einem Yeti seine Stimme. Die Festivalleitung erklärte, DeVito blicke auf eine fast 50-jährige "vielseitige Karriere" in Theater, Film und Fernsehen zurück, während der er mit Regie-Stars wie Francis Ford Coppola und Tim Burton zusammenarbeitete. Zu seinen bekanntesten Filmen zählen "Einer flog über das Kuckucksnest", "Twins - Zwillinge", "Batmans Rückkehr" und "L.A. Confidential". Zu den Preisträgern des Preises zählen Gregory Peck, Robert De Niro, Susan Sarandon, Meryl Streep und Bette Davis. Das 66. Filmfestival von San Sebastián findet vom 21. bis 29. September statt.