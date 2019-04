Haben Lehrer die Pflicht, in der Schule im Notfall Erste Hilfe zu leisten? Ja, entschied nun der Bundesgerichtshof. Der Erste-Hilfe-Ausbilder Thomas Peppler ermutigt: "Sie können nichts falsch machen!" Mehr

Um England gehe es May, Corbyn und Co. nur in zweiter Linie, sagt der Psychiater Brodwin Bandelow mit Blick auf die Brexit-Verhandlungen. Die Politiker im britischen Unterhaus seien ausgemachte Selbstdarsteller. Und Bandelow gibt noch einen Tipp.Mehr