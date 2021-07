Asperger-Syndrom Auf der Suche nach dem eigenen Ich

Carina Schroeder im Gespräch mit Utz Dräger

Birgit Saalfrank ist Autistin und Psychotherapeutin. Bei Plus Eins erzählt sie, wie die Diagnose ihr Leben verändert hat. (privat)

Als Kind hat Birgit Saalfrank Schwierigkeiten, mit Menschen in Kontakt zu treten. Dennoch wird sie Psychotherapeutin – bis sie mit 39 Jahren die Diagnose Asperger-Syndrom erhält. Ihre Welt bricht zusammen. Doch die Diagnose birgt auch eine Chance.

Schon als Kind gilt Brigit als strebsam, unkompliziert, aber auch als verschlossen. Ihre Gefühle zu zeigen, fällt ihr schwer und auch Freundschaften schließen, stellt sich als echte Hürde heraus. Ihren sozialen Kalender füllt sie in der Jugend mit Sport. Dennoch entscheidet sie sich für ein Psychologiestudium – sie möchte anderen Menschen helfen.

In ihrer Studienzeit trifft sie dann auf Anna. Es ist die erste Beziehung, die länger hält. Mit 39 Jahren scheint Birgit alles zu haben: eine Partnerin an ihrer Seite und eine Stelle in leitender Position an einem psychosozialen Zentrum. Glücklich ist sie aber nicht:

"In dem Zusammenhang bin ich auf das Buch 'Marie anderswie' von Carolin Schairer gestoßen. Es handelt von einer lesbischen Liebesbeziehung. Und dabei ging es um eine Frau mit Asperger-Syndrom."

Birgt erkennt sich augenblicklich in der Romanfigur der verschlossenen Biologiestudentin wieder. Kurze Zeit später bestätigt ein Arzt Birgits Verdacht: Es gebe keinen Zweifel daran, dass sie das Asperger-Syndrom hat. Dabei handelt es eine Form von Autismus, die es ihr schwer macht, Gefühle von anderen und sich selbst zu lesen und Verbindungen zu anderen Menschen aufzubauen.

Für Birgit bricht eine Welt zusammen. Sie kann ihren Job nicht mehr ausführen, ihre Beziehung zerbricht. Anfangs wehrt sie sich gegen die Diagnose, doch nach einiger Zeit erkennt sie: Jetzt kann sie endlich sein, wie sie ist.

"Erst seit der Autismus-Diagnose habe ich damit anfangen können, überhaupt zuzulassen, dass ich ein Selbst oder eine Persönlichkeit habe, und die ist ja 30, 40 Jahre lang nicht so wirklich angerührt worden. Die musste ich dann erst einmal kennenlernen."

Bei "Plus Eins" erzählt Autorin Carina Schroeder die Geschichte von Birgit Saalfrank, Autistin und Psychotherapeutin. Es ist eine Geschichte einer Frau, die erst durch eine Diagnose ihren Platz in der Welt findet.