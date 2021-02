Kulturnachrichten

Mittwoch, 3. Februar 2021

Aschermittwoch der Künstler Der "Aschermittwoch der Künstler" soll Begegnungen von Kirche und Kunst ermöglichen. Dazu gibt es zum Auftakt der Fastenzeit in zahlreichen deutschen Bischofsstädten Veranstaltungen. Die Initiative dazu kam nach dem Zweiten Weltkrieg aus Frankreich. Dort strebte der katholische Schriftsteller Paul Claudel nach dem Zweiten Weltkrieg mit einer solchen Begegnung einen spirituellen Neuanfang für Europa an. Heute gibt es entsprechende Angebote in einer Reihe von Städten weltweit. In Deutschland wird die ursprünglich katholisch geprägte Idee mancherorts ökumenisch begangen. Mit der Begegnung will die Kirche ihre Wertschätzung für Kunst und Künstler bekunden. Sie soll zugleich auch die gemeinsame Auseinandersetzung mit Grundfragen der menschlichen Existenz ermöglichen. Wegen der Corona-Pandemie findet die Veranstaltung erstmals online statt.

Kunsthistorikerin muss Aldi-Erben 980 000 Euro zahlen Im Rechtsstreit um die Echtheit von vier Bronzeskulpturen des spanischen Künstlers Juan Muñoz hat das Oberlandesgericht Düsseldorf die Kunsthistorikerin Dorothee Achenbach zu einem Schadensersatz in Höhe von 980.000 Euro verurteilt. Die Beklagte hatte die vier Skulpturen nach eigenen Angaben von ihrem früheren Ehemann, dem Kunsthändler Helge Achenbach, geschenkt bekommen und 2009 für eine Million Euro an den damaligen Aldi-Miteigentümer Berthold Albrecht verkauft. Dabei hatte sie sich aber nicht davon überzeugt, dass es sich bei den Werken um Originale handelte, wie das Gericht mitteilte. Weil sie diese Erkundigungspflicht verletzte und dies nicht offenlegte, müsse sie für den "Sachmangel" der Skulpturen einstehen und der Erbengemeinschaft die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert ersetzen. Laut Oberlandesgericht handelt es sich bei den verkauften Arbeiten lediglich um ungenehmigte Nachgüsse der Originalarbeiten im Materialwert von etwa 20.000 Euro.

Kommission für NS-Raubgut empfiehlt Rückgabe Ein Ölgemälde des Expressionisten Erich Heckel soll aus Sicht der beratenden Kommission für NS-Raubgut vom Land Baden-Württemberg an die Erben des jüdischen Vorbesitzers zurückgegeben werden. Es sei von einem NS-verfolgungsbedingten Entzug auszugehen, hieß es in einer Mitteilung. Die Entscheidung des von Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden eingesetzten Gremiums erfolgte einstimmig. Das Gemälde "Geschwister", das aktuell zu den Beständen der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe gehört, befand sich bis 1934 im Eigentum des jüdischen Historikers Max Fischer, der von den Nationalsozialisten verfolgt wurde und deswegen in die USA emigrierte. Die Erben haben der Mitteilung zufolge angekündigt, das Gemälde an das Virginia Museum of Fine Arts zu stiften. "Die Kommission würdigt dies als besondere Geste", hieß es.

Museumsbund fordert Öffnungsstrategie Der Deutsche Museumsbund hat eine zeitnahe Wiederöffnung von Museen in Deutschland gefordert. Politische Entscheidungsträger müssten schnellstmöglich verbindliche Öffnungsstrategien für die Häuser vorlegen, um ihnen Planungssicherheit in der Corona-Pandemie zu ermöglichen, erklärte der Verband. Die seit Monaten andauernde coronabedingte Schließung verschärfe in den Museen die ohnehin schon angespannte Situation, hieß es. Viele Häuser seien wegen ausbleibender Einnahmen in ihrer Existenz bedroht. Bereits am Wochenende hatte Kulturstaatsministerin Grütters dazu aufgerufen, Museen im Falle von Corona-Lockerungen zuerst zu öffnen. Diese würden mit ihren Angeboten "geistige Anregungen" bieten und so "viele vereinsamte und verstörte Menschen wieder ins Leben zurück" holen.