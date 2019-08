Kulturnachrichten

Samstag, 3. August 2019

ASAP Rocky bis zur Urteilsverkündung auf freiem Fuß Nach den Schlussplädoyers im Prozess gegen den US-Rapper ASAP Rocky hat das Gericht in Stockholm angeordnet, den Musiker vorläufig freizulassen. Der 30-Jährige kommt bis zur Verkündung des Urteils am 14. August auf freien Fuß. In dem Verfahren wegen Körperverletzung forderte die Anklage eine sechsmonatige Haftstrafe, die Verteidigung verlangte die Freilassung des Musikers. ASAP Rocky war am 30. Juni in Stockholm nach einem Konzert an einer Schlägerei beteiligt gewesen. Der Vorfall sorgte international für Aufsehen und für diplomatische Verwerfungen zwischen Washington und Stockholm. US-Präsident Donald Trump setzte sich für den Rapper ein und ging dabei auf Konfrontationskurs mit der schwedischen Regierung. Diese wies wiederholt auf die Unabhängigkeit der schwedischen Justiz hin.

Brasiliens Regenwald-Wächter zurückgetreten Der Präsident des brasilianischen Instituts für Weltraumforschung, Ricardo Galvao, ist zurückgetreten. Sein Bericht zur Regenwaldrodung, der sich auf Satellitenbilder des Instituts gestützt hatte, war zuvor in die Kritik geraten. Galvao hatte mehrfach die Satellitenauswertung verteidigt. Demnach gingen im Juni 920 Quadratkilometer Regenwald im Amazonas verloren - 88 Prozent mehr als im selben Monat des Vorjahres. Präsident Jair Bolsonaro hatte am Donnerstag den Verdacht geäußert, Mitglieder des Instituts hätten die Zahlen über die Rodung manipuliert, um seine Regierung schlecht aussehen zu lassen. Galvaos Amtszeit lief eigentlich bis 2020.

Christine Schorn wird für Lebenswerk ausgezeichnet Die Schauspielerin Christine Schorn erhält bei der Verleihung des Deutschen Schauspielpreises den Ehrenpreis Lebenswerk. Sie berühre durch ihre unverwechselbare Schauspielkunst, sowohl auf der Bühne wie vor der Kamera, hieß es in der Begründung. Schorn gehört zum Ensemble des Deutschen Theaters in Berlin, sie wurde u.a. mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet. Verliehen wird die Würdigung für ihr Lebenswerk am 13. September in Berlin, die Laudatio hält der Filmkritiker und Radiojournalist Knut Elstermann.