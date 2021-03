Dienstag, 30. März 2021

Arnold-Bode-Preis für Tania Brugera

Der mit 10.000 Euro dotierte Arnold-Bode-Preis 2021 geht an das kubanische Künstlerkollektiv Instar und die Künstlerin Tania Brugera. Die Auszeichnung würdige deren Einsatz "mit künstlerischen und diskursiven Mitteln für demokratische Transformationsprozesse" auf Kuba, teilte die Kasseler Kulturdezernentin mit. Die Installations- und Performancekünstlerin Brugera (52) zeigte etwa Werke im Centre Pompidou in Paris, in der Tate Modern in London oder bei der Documenta in Kassel. In Havanna gründete sie 2015 mit anderen das Kollektiv Instar. Die Abkürzung steht für "Hannah Arendt Institut für Artivismus" ("Instituto de Artivismo Hannah Ahrendt"). Die Auszeichnung der Stadt Kassel würdigt Kunst der Gegenwart und ist nach dem Gründer der Weltkunstausstellung documenta, Arnold Bode, benannt.