Kulturnachrichten

Freitag, 10. September 2021

Arlo Parks mit Mercury Prize ausgezeichnet Die britische Sängerin Arlo Parks ist mit dem Mercury Prize 2021 ausgezeichnet worden. Die Musikerin erhielt ihn für das herausragendste britische Album des Jahres für ihr Debüt "Collapsed in Sunbeams". Die 21-Jährige ist eine der jüngsten Preisträgerinnen in der Geschichte der Auszeichnung. In ihren Songs schreibt Parks über Depressionen, queere Sexualität und Beziehungskonflikte. Der Mercury Prize ist mit umgerechnet gut 29.000 Euro dotiert.

Archiv erhält Bauteile aus Neuer Nationalgalerie Zehn exemplarische Bauelemente aus der Berliner Neuen Nationalgalerie von Ludwig Mies van der Rohe gehen an das Bauforschungsarchiv der Stiftung Bauhaus Dessau. Die Originalteile wurden im Zuge der Grundinstandsetzung des Museums aus- und nicht wieder eingebaut. Laut Angaben der Stiftung Preußischer Kulturbesitz handelt es sich unter anderem um ein Verglasungselement der Stahl-Glas-Fassade, eine Natursteinplatte, eine Bodenbelagplatte, ein Element der Holzmoduldecke, jeweils ein Teil der Rabitzdecke, des Wandputzes, der Raufasertapete und des Brauneichenfurniers sowie um einen Schalter. Die Neue Nationalgalerie präsentiert Kunst des 20. Jahrhunderts. Sie wurde von 1965 bis 1968 errichtet und gilt als Höhepunkt des Lebenswerks des deutsch-amerikanischen Architekten Ludwig Mies van der Rohe.

Toronto International Film Festival eröffnet In Kanada hat am Abend das 46. Toronto International Film Festival (TIFF) begonnen. Eröffnet wurde es mit einer Weltpremiere von Stephen Chboskys "Dear Evan Hansen". Die Filmadaption des erfolgreichen Broadway-Musicals erzählt die Geschichte eines Schülers mit einer Angststörung. Bis zum 18. September werden in Toronto in Kinos, Autokinos und online 132 Filme aus aller Welt präsentiert. Unter anderem sind zu sehen: die Weltpremieren "Belfast» von Regisseur Kenneth Branagh über seine Kindheit in Nordirland, "The Eyes of Tammy Faye" mit Jessica Chastain und Andrew Garfield über die Ehe der umstrittene TV-Evangelistin gleichen Namens sowie Antoine Fuquas Thriller "The Guilty" mit Jake Gyllenhaal und Ethan Hawke. Die deutsche Filmbranche ist mit 17 Beiträgen vertreten, darunter die Weltpremiere der Koproduktion "The Devil's Drivers" der Regisseure Mohammed Abugeth und Daniel Carsenty. Der Dokumentarfilm folgt palästinensischen Schmugglern, die Arbeitern beim Grenzübertritt helfen.

Preise für skurile wissenschaftliche Studien In der US-Stadt Cambridge sind die "Ignoble Nobelpreise" für skurrile wissenschaftliche Studien vergeben worden. Die bereits zum 31. Mal verliehenen Auszeichnungen sollen ungewöhnliche und besonders fantasievolle Leistungen ehren. Unter anderem erhielten Forscher aus Deutschland, Großbritannien, Neuseeland, Griechenland, Zypern und Österreich gemeinsam die Ehrung in der Kategorie Chemie für die Analyse der Luft in Kinos. Dabei wird getestet, ob die von Zuschauerinnen und Zuschauern produzierten Gerüche zuverlässig den Grad von Gewalt, Sex, antisozialem Verhalten, Drogengebrauch und Fluchen in dem Film auf der Leinwand widerspiegeln. Andere Wissenschaftler stellten fest, dass das Übergewicht von Politikern ein guter Indikator für die Korruption in einem Land sein könnte. Insgesamt werden die skurrilen Nobelpreise in zehn Kategorien verliehen.

Spider-Man-Comic für 3,6 Millionen Dollar versteigert Ein Spider-Man-Comic-Heft ist in den USA für 3,6 Millionen Dollar versteigert worden. Das Heft mit dem Titel «Amazing Fantasy No. 15» erschien im August 1962. Damals hatte Superheld Spider-Man seinen ersten Comic-Auftritt. Es sei das teuerste jemals bei einer Auktion versteigerte Comic-Heft, teilte das Auktionshaus Heritage Auctions im texanischen Dallas mit. 1962 kostete das Heft 12 Cent. Bei der nun versteigerten Ausgabe handele es sich um das am besten erhaltene bekannte Exemplar, hieß es. Wer es kaufte, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Damit schlug Spider-Man den erst vor kurzem von Superman aufgestellten Rekord: Eine Ausgabe von «Action Comics No. 1», in der dieser Superheld zum ersten Mal in einem Comicheft auftaucht, war vor kurzem ebenfalls bei Heritage Auctions für 3,25 Millionen Dollar versteigert worden.

Medienpreis für Astronauten Maurer und Pesquet Die Astronauten Matthias Maurer und Thomas Pesquet haben gemeinsam mit Europas Weltraumbehörde Esa den Deutsch-Französischen Medienpreis (DFJP) erhalten. Maurer und Esa-Chef Josef Aschbacher nahmen die Auszeichnung in Berlin entgegen. Pesquet ist derzeit auf der internationalen Raumstation ISS. Maurer soll im Oktober dorthin fliegen. Die Veranstalter wollen mit dem Preis die Bedeutung der Wissenschaft in der Gesellschaft hervorheben. Durch Interviews und Beiträge in den Medien trügen Maurer und Pesquet dazu bei, vielen Menschen wissenschaftliche Zusammenhänge näher zu bringen, hieß es in einer Mitteilung. Der DFJP wird jährlich vergeben. Mit ihm werden Verdienste für die grenzüberschreitende Verständigung ausgezeichnet. Daneben werden herausragende journalistische Arbeiten in fünf Kategorien gewürdigt. Die Preise sind jeweils mit 6000 Euro dotiert. Der DFJP wurde 1983 vom Saarländischen Rundfunk ins Leben gerufen. Partner sind unter anderem das ZDF, Arte, Deutschlandradio, die «Saarbrücker Zeitung» sowie France Télévisions und Radio France.

Frankreich nimmt Abschied von Filmstar Belmondo Frankreich hat mit höchsten Ehren Abschied von Schauspielikone Jean-Paul Belmondo genommen. Präsident Macron würdigte ihn bei einem Staatsgedenken im Ehrenhof neben dem Pariser Invalidendom als Ausnahmekünstler und Teil der Familie. «Wir haben Belmondo geliebt, weil er uns ähnlich war», sagte Macron. «Belmondo ist ein bisschen wie wir, nur besser.» Zahlreiche Regierungsmitglieder und Prominente nahmen an der Gedenkfeier teil. Aber auch etwa 1000 Menschen aus der Bevölkerung. Belmondo war am Montag im Alter von 88 Jahren gestorben.