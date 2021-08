Arktische Urvölker Die Menschen vom Rande der Welt Das Feature, 50 min Von Tina Uebel Auf der Yamal-Halbinsel in der russischen Arktis führt das Volk der Nenzen als nomadische Rentierzüchter ein Leben zwischen Tradition und Moderne. Anders als die meisten indigenen Völker der Artkis verteidigen sie ihre kulturelle Identität auf bemerkenswerte Weise.

Für den Migrationszug der Nenzen werden die Rentierherden zusammengetrieben. (Deutschlandradio/Tina Uebel)

In der harschen Leere aus Eis und Schnee, zwischen Bergen und Tundra, stemmen sich trotzig ein halbes Dutzend Chums, rentierfellbedeckte Tipis gegen den Blizzard: Das Camp der Nenzenfamilie Laptander. Gen Ende des Winters beginnen die Vorbereitungen für die Migration, bei der die Nenzen mit ihren tausendköpfigen Herden nach Norden ziehen.

Sie zu begleiten, auf ihren Rentier- und Motorschlitten, ist sowohl ein Abenteuer und eine Reise in eine archaisch anmutende Lebenswelt, als auch eine faszinierende Auseinandersetzung mit der Frage, wie eine einzigartige alte Kultur überleben kann. Die Strategien der Nenzen, sich in einer brutal lebensfeindlichen Umwelt zu behaupten, sind seit Jahrhunderten erprobt, die Gefahren und Verlockungen der modernen Zivilisation sind vergleichsweise neu: Schrumpfendes Territorium durch Gasförderung, Klimawandel, Alkoholismus – aber auch der schlichte Lockruf des vermeintlich leichten Lebens in den Städten.

Mit ihnen zu ziehen, wie es Tina Uebel und ihr Begleiter Alexey Tarasow wiederholt getan haben, bringt zugleich die elementare Erfahrung mit sich, Kultur- und Überlebenstechniken lernen zu dürfen, die im arktischen Eis unserer Hochtechnologie nach wie vor überlegen sind – von einem stolzen Volk, das am Rande der Welt, so die Übersetzung des Nenzen-Wortes "Yamal", zuhause ist.











Die Menschen vom Rand der Welt

Eine Reise zu den Nenzen in die Arktis

Von Tina Uebel



Regie: Matthias Kapohl

Es sprachen: Martin Bross, Sigrid Burkholder, Robert Dölle, Josef Tratnik, David Vormweg und Tina Uebel

Ton und Technik: Ernst Hartmann und Oliver Dannert



Redaktion: Tina Klopp

Produktion: Deutschlandfunk 2019







Tina Uebel, geboren 1969 in Hamburg, ist eine deutsche Schriftstellerin, freie Journalistin und Literaturveranstalterin. "Die Menschen vom Rande der Welt" ist ihr erstes Radiofeature.