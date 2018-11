Kulturnachrichten

Samstag, 3. November 2018

Aribert Reimann erhält Theaterpreis "Faust" Verleihung des Theaterpreises in acht Kategorien Der Berliner Pianist und Komponist Aribert Reimann (82) wird für sein Lebenswerk mit dem Deutschen Theaterpreis "Der Faust" ausgezeichnet. Die Verleihung findet am Samstag abend in Regensburg statt. Reimann gilt als einer der bedeutendsten zeitgenössischen Komponisten. Mehr als 70 Musikwerke hat er geschrieben: Liederzyklen, Instrumentalstücke, Orchesterwerke und mehrere Opern. "Der Faust" reiht sich bei Reimann in eine lange Reihe an Auszeichnungen ein. So hat der 82-Jährige unter anderem den als Nobelpreis für Musik geltenden Ernst von Siemens Musikpreis sowie den Robert Schumann-Preis verliehen bekommen. Insgesamt wird "Der Faust" in acht Kategorien verliehen, hinzu kommt der Preis für das Lebenswerk.

Art Düsseldorf-Partner MCH kündigt Rückzug an Schweizer Messegesellschaft MCH ist auch Veranstalter der Art Basel Die Kunstmesse Art Düsseldorf verliert einen wichtigen Partner: die Schweizer Messegesellschaft MCH wird ihre Beteiligung verkaufen, wie sie kurz vor dem Start der zweiten Art Düsseldorf am 16. November mitteilte. Die MCH-Gruppe veranstaltet unter anderem die weltweit wichtigste Kunstmesse Art Basel. Die Art Düsseldorf reagierte gelassen: "Wir respektieren die Entscheidung der MCH Group und freuen uns auf den Erfolg der kommenden Art Düsseldorf", teilte Messedirektor Walter Gehlen mit.

Auszüge aus Brief von Oleg Senzow veröffentlicht Sacharow-Preisträger schreibt über seinen Gesundheitszustand Der inhaftierte ukrainische Filmemacher Oleg Senzow hat nach eigenen Angaben seinen 145 Tage dauernden Hungerstreik weitgehend unbeschadet überstanden. "Mach Dir nicht zu viele Sorgen - ich habe überlebt", schrieb Senzow in einem Brief an seinen Freund Nikolai Schtschur, den dieser in Auszügen veröffentlichte. Der Nachrichtenagentur AFP sagte Schtschur, Senzow "scheint durchzukommen - toi, toi, toi". Senzow war im Mai 2014 festgenommen worden, nachdem er öffentlich gegen die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland protestiert hatte. Anschließend wurde er in einem international kritisierten Prozess wegen Zugehörigkeit zu einer terroristischen Organisation zu 20 Jahren Haft verurteilt. Anfang Oktober stellte er nach 145 Tagen seinen Hungerstreik ein, um nicht zwangsernährt zu werden. Seinen Angehörigen zufolge schwebte er zwischenzeitlich in Lebensgefahr. "Es gibt immer noch keine vollständige Sicherheit, dass alles gut enden wird. Aber jetzt gibt es Hoffnung", sagte Schtschur. Er müsse noch auf seine Ernährungsweise achten und Medikamente nehmen, hänge aber nicht mehr am Tropf. Vor gut einer Woche hatte das EU-Parlament Senzow mit dem Sacharow-Preis für Meinungsfreiheit ausgezeichnet.

Joachim-Ringelnatz-Preis an Nikolaus Heidelbach Preis wird am 9. November in Cuxhaven verliehen Der mit 10 000 Euro dotierte Joachim-Ringelnatz-Preis 2018 geht an den Kölner Bilderbuchautor und Illustrator Nikolaus Heidelbach. Die Auszeichnung wird dem 62-Jährigen am 9. November in Cuxhaven überreicht. "Mit seinem Werk setzt er Kindern in wundersamen Bildern 'Flöhe in die Ohren' und stiftet sie so, wie vor ihm Joachim Ringelnatz, zu riskantem Blödsinn an", begründete die Jury ihre Entscheidung. Der Preis wird seit 2018 alle zwei Jahre abwechselnd in vier Kategorien vergeben, um der Bandbreite des künstlerischen Wirkens von Ringelnatz gerecht zu werden. Heidelbach wird in der Sparte "Kunst" geehrt. Bisherige Preisträger waren Robert Gernhardt oder Wolf Biermann.

Weltgartenschau in Taiwan eröffnet Mehrere Millionen Besucher bis April nächsten Jahres erwartet Mit einem Beitrag des Magdeburger Vereins Kulturanker hat in Taiwan die diesjährige Weltgartenschau begonnen. "Es ist uns eine große Ehre, dass wir als Verein aus Ehrenamtlichen Deutschland in Taiwan vertreten dürfen", sagte Kulturanker-Vorstand Karsten Steinmetz anlässlich der Eröffnung der World Flora Expo. Bis April nächsten Jahres werden zu der Ausstellung mehrere Millionen Besucher in der taiwanesischen Stadt Taichung erwartet. Der Kulturanker hat aus Bambusstangen einen 4,5 Meter hohen Kubus gefertigt, der sich an Bauhaus-Entwürfen orientiert.

Film-Produzent Raymond Chow gestorben Action-Spezialist verhalf Bruce Lee und Jackie Chan zu weltweiten Erfolgen Der Filmproduzent Raymond Chow ist tot. Wie die Branchenwebsite IMDB berichtet, starb der aus Hongkong stammende Chow im Alter von 91 Jahren. Er verhalf der Kampfkunst-Legende Bruce Lee zu internationalem Filmruhm und beförderte auch die Karriere anderer Actionfilm-Stars wie Jackie Chan. Chow produzierte laut IMDB mehr als 170 Filme und galt als "Pate" der Hongkonger Filmindustrie. 1971 war Chow Mitbegründer des Golden Harvest Studios, das die Filme aus der Metropole einem internationalen Publikum bekanntmachte. Mit Bruce Lee dreht er 1971 "The Big Boss", auch bekannt als "Fist of Fury", mit dem der Kung-Fu-Kämpfer über Nacht zum Star des Martial-Arts-Films wurde. Der Film brach sowohl in Hongkong als auch im Ausland zahlreiche Kassenrekorde. Auch an der Produktion der beiden bekanntesten Bruce Lee-Filme - "Way of the Dragon" (1972) und "Enter the Dragon" (1973) - war Chow beteiligt. Mit Jackie Chan produzierte er 1980 "Meister aller Klassen".

Denkmalschutz für Abhörstation auf dem Teufelsberg Verfallende Anlage im Westen Berlins spielte wichtige Rolle im Kalten Krieg Die ehemalige Abhörstation auf dem Berliner Teufelsberg soll in Kürze unter Denkmalschutz gestellt werden. Eine entsprechende Prüfung sei abgeschlossen, sagte ein Sprecher der Senatskulturverwaltung. Zuvor hatte der Rundfunk Berlin-Brandenburg darüber berichtet. Bereits im September hieß es, dass das Gelände alle Kennzeichen eines Denkmals aufweise. Der Teufelsberg ist ein Hügel im Westen Berlins, der aus Schutt und Trümmern des Zweiten Weltkriegs aufgeschüttet wurde. Die West-Alliierten betrieben dort seit den 50er-Jahren eine riesige Abhöranlage, die zuletzt immer weiter verfiel. Das Areal diente auch als Filmkulisse. Seit 2015 bietet ein privater Pächter historische Führungen dort an. Seinen Angaben zufolge kommen im Jahr rund 25.000 Besucher. Neben der Abhöranlage lockt sie der spektakuläre Blick über Berlin.

Hessischer Jazzpreis für Matthias Schubert Der Saxofonist Schubert spiele "ausdrucksstark und mit ganzem Körpereinsatz" Der Saxofonist Matthias Schubert ist in Rüsselsheim mit dem Hessischen Jazzpreis 2018 ausgezeichnet worden. Schubert spiele "ausdrucksstark und mit ganzem Körpereinsatz", lobte Kulturstaatssekretär Patrick Burghardt. Er sei in der ganzen Welt unterwegs, um seine Leidenschaft für die Musik zu den Menschen zu bringen. Dieses "Herzblut sowie sein enormes künstlerisches und technisches Können" machten ihn zu einem würdigen Preisträger. Der seit 1990 von der Landesregierung zur Förderung des Jazz in Hessen gestiftete Preis ist mit 10.000 Euro dotiert.