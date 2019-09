Kulturnachrichten

Samstag, 28. September 2019

Argentinierin Martel erhält Murnau-Filmpreis Der diesjährige Bielefelder Friedrich Wilhelm Murnau Filmpreis wird am Sonntag an die Regisseurin Lucrecia Martel aus Argentinien verliehen. Die Jury habe die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung "der wohl wichtigsten lebenden Regisseurin Lateinamerikas" einstimmig zuerkannt, teilten die Veranstalter in Bielefeld mit. Die 52-jährige Martel habe ein filmisches Werk zwischen narrativem Kurz- und Langfilm sowie Dokumentation und Musikvideo entwickelt. Es sei von ebenso großer Vielfalt wie künstlerischer Konsequenz geprägt. Die Filme der Regisseurin beschäftigten sich auf originäre Weise mit argentinischer Geschichte und Gesellschaft, hieß es. Gleichzeitig wiesen sie Einflüsse des internationalen Kinos auf. Martel teile die Lust am Erweitern der formalen und erzählerischen Möglichkeiten des Mediums mit dem Namensgeber des Preises, dem Filmpionier Friedrich Wilhelm Murnau (1888-1931).

Malu Dreyer erhält August-Bebel-Preis Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin und kommissarische SPD-Vorsitzende Malu Dreyer ist mit dem August-Bebel-Preis geehrt worden. Die alle zwei Jahre verliehene Auszeichnung wurde Dreyer am Freitagabend in Berlin überreicht. "Die sozialdemokratischen Werte - Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität- die August Bebel geleitet haben, sind die zeitlosen Werte, die unser Land auch im 21. Jahrhundert dringend braucht", sagte Dreyer nach Angaben ihrer Partei anlässlich der Preisverleihung. Die August-Bebel-Stiftung war 2010 vom Schriftsteller Günter Grass gegründet worden. Sie ehrt Menschen, die sich ähnlich August Bebel um die soziale Bewegung in Deutschland verdient gemacht haben. Die bisherigen Preisträger waren Oskar Negt, Günter Wallraff, Klaus Staeck und Gesine Schwan.

Hilde-Domin-Preis an Natascha Wodin Die russisch-ukrainische Schriftstellerin Natascha Wodin erhält den mit 15.000 Euro dotierten Hilde-Domin-Preis für Literatur im Exil 2019 der Stadt Heidelberg. Die 73-Jährige habe "mit ihren zuletzt erschienenen Romanen in einer einfachen, klarsichtigen Sprache eine überfällige Erzählung gestiftet für das Schicksal von Millionen sowjetischen Zwangsarbeitern in Deutschland", teilte die Stadt Heidelberg mit. Wodins Werke seien geprägt von Erfahrungen des "Fremdseins, der Entfremdung, des Befremdens". Zu ihren Büchern gehören der Roman "Die gläserne Stadt" (1983), "Nachtgeschwister" (2009), "Sie kam aus Mariupol" (2017) und "Irgendwo in diesem Dunkel" (2018).

Axel Springer Award für Shoshana Zuboff Die US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin Shoshana Zuboff erhält den Axel Springer Award 2019. Zuboff werde für ihre langjährige kritische wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Auswirkungen der Internetökonomie auf den Menschen und die Arbeitswelt geehrt, teilte der Medienkonzern mit. Der undotierte Preis wird am 7. November in Berlin verliehen. Zuboff ist emeritierte Professorin für Betriebswirtschaftslehre an der Harvard Business School. Erster Preisträger war 2016 Facebook-Chef Mark Zuckerberg.

Künast startet Appell gegen digitale Gewalt Angesichts von Aggressionen im Internet hat die Grünen-Politikerin Künast gemeinsam mit Netzaktivistinnen und Frauenrechtlerinnen einen parteiübergreifenden Appell gegen digitale Gewalt gestartet. Das was im Netz stattfinde dürfe nicht als Empörungskultur oder "andere Meinung" weggewischt werden, sondern müsse klar benannt werden, heißt es in dem Aufruf, aus dem der Spiegel zitiert. Die Initiatorinnen fordern eine öffentliche Debatte über die geschlechtsspezifischen Aspekte von Gewalt im Netz und Hasskommentaren.

Auslöser für den Appell ist eine Gerichtsentscheidung, wonach sexistische und vulgäre Beleidigungen Künasts durch anonyme Facebook-Nutzer zulässig waren.