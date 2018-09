Kulturnachrichten

Samstag, 1. September 2018

Aretha Franklin in Detroit beigesetzt Tausende Menschen nahmen in stundenlanger Zeremonie Abschied Zwei Wochen nach ihrem Tod wurde die "Queen of Soul" Aretha Franklin in ihrer Heimatstadt Detroit beerdigt. Als Trauergäste waren unter anderem der frühere US-Präsident Bill Clinton, Soul-Star Smokey Robinson und der Bürgerrechtler Jesse Jackson geladen. Franklin hat mit Hits wie "Respect", "Think" und "I Say A Little Prayer" Musikgeschichte geschrieben und war eine Ikone der Frauen- und der Bürgerrechtsbewegung. 1987 wurde sie als erste Frau überhaupt in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

Lenny Kravitz eröffnet Gala zum Deutschen Radiopreis Gala wird von 68 Sendern übertragen US-Rockstar Lenny Kravitz werde am kommenden Donnerstag zu Beginn und am Ende der Veranstaltung Songs aus seinem noch unveröffentlichten elften Studioalbum "Raise Vibration" singen, sagte Joachim Knuth, Hörfunk-Programmdirektor beim Norddeutschen Rundfunk (NDR), der Deutschen Presse-Agentur. Der NDR richtet die Verleihung der in elf Kategorien ausgelobten Preise bereits zum neunten Mal federführend aus. Stifter sind die Hörfunkprogramme der ARD, Deutschlandradio und die Privatradios in Deutschland. "Ein Musiker zu sein, Songs aufzunehmen und im Radio zu laufen - davon träumst Du ein Leben lang", sagte Kravitz zur Radiopreis-Einladung. Neben Lenny Kravitz werden Max Giesinger, Revolverheld, Dua Lipa, Namika und Glasperlenspiel vor knapp 1000 Gästen auf der Bühne im Schuppen 52 im Hamburger Hafen stehen. 68 öffentlich-rechtliche und private Sender werden die Gala live übertragen.

Stadtschreiberpreis Bergen-Enkheim für Clemens Meyer Auszeichnung ist neben einjährigem Wohnrecht mit 20.000 Euro dotiert Der Leipziger Schriftsteller Clemens Meyer hat am Freitagabend den Stadtschreiberpreis von Bergen-Enkheim erhalten. Die Auszeichnung ist mit 20.000 Euro und einem kostenlosen Wohnrecht für ein Jahr im Stadtschreiberhaus verbunden. Der 1977 in Halle an der Saale geborene Clemens Meyer gehöre zu den prägenden Stimmen der deutschen Gegenwartsliteratur, so die Jury-Vorsitzende Renate Müller-Friese. Er schreibe Geschichten und Romane, "so zerrissen wie unser Leben, so düster wie die Welt, so schön wie die schönsten Hoffnungen". Der Stadtschreiberpreis von Bergen-Enkheim wird seit 1974 jedes Jahr von dem Frankfurter Stadtteil und der dortigen Kulturgesellschaft verliehen. Namhafte Amtsinhaber waren unter anderen Peter Härtling, Robert Gernhardt und Herta Müller.

Dieter Thomas Heck bei Berlin beigesetzt ZDF-"Hitparaden"-Moderator wurde 80 Jahre alt Der vor einer Woche verstorbene Fernsehmoderator Dieter Thomas Heck ist in Stahnsdorf bei Berlin beigesetzt worden. Die Urnenbestattung habe am Freitag im engsten Familienkreis stattgefunden, erklärte der Anwalt Christian Schertz. Dort hätten Freunde, Wegbegleiter und Fans nun "die Möglichkeit, an seinem Grab Abschied zu nehmen". Heck war am Donnerstag vergangener Woche im Alter von 80 Jahren gestorben. Der Showmaster moderierte jahrelang die ZDF-"Hitparade" und wurde als Schnellsprecher eine Legende des deutschen Fernsehens.

Schumann-Haus in Düsseldorf wird Museum Einziger Mieter darf wohnen bleiben Das historische Schumann-Haus in der Düsseldorfer Altstadt wird in weiten Teilen zu einem Museum ausgebaut. Nach langen Auseinandersetzungen mit einem Musiker, der seit Jahrzehnten in dem Haus lebt, ist der Weg für die Sanierung frei. Das Gebäude, in dem der romantische Komponist Robert Schumann (1810-1856) und seine Frau Clara wohnten, soll für 3,2 Millionen Euro saniert werden, teilte die Stadt Düsseldorf mit. Die Eröffnung sei für Herbst 2020 unter der Leitung des Heinrich-Heine-Institutes geplant. Der Cellist Thomas Beckmann, der mit Benefizkonzerten für Obdachlose bundesweit bekannt wurde, wird nach eigenen Angaben weiter im zweiten Stock des Schumann-Hauses wohnen. Das Musikerehepaar Robert und Clara Schumann sowie ihre sieben Kinder lebten dort ab 1852 für einige Jahre.

Jury für Literaturnobelpreis bleibt nicht beschlussfähig Zurückgetretene Akademie-Mitglieder dementieren Rückkehr Der Streit in der Schwedischen Akademie, die den Literaturnobelpreis vergibt, geht weiter. Sara Danius und Peter Englund dementierten, dass sie in die Akademie zurückkehren wollten, um die Wahl neuer Mitglieder möglich zu machen. Das hatte der Schriftsteller Kjell Espmark in der Tageszeitung "Svenska Dagbladet" angekündigt. Das Trio war im April aus Empörung über den Umgang der Akademie mit einem Belästigungs- und Korruptionsskandal zurückgetreten. Nur neun der achtzehn auf Lebenszeit gewählten Mitglieder waren vor der Sommerpause aktiv. Die Statuten schreiben vor, dass eine Gruppe von zwölf Mitgliedern benötigt wird, um neue Mitglieder zu wählen. Daher ist die Vergabe des Literaturnobelpreises für dieses Jahr abgesagt worden. Eine neugegründete Akademie will mit Mitteln des Crowdfundings im Oktober einen alternativen Literaturpreis vergeben.