Kulturnachrichten

Montag, 27. April 2020

ARD nationales ESC-Finale mit Voting Deutschland plant nach der Absage des Eurovison Song Contests 2020 in Rotterdam wegen der Corona-Krise nun ein nationales Finale der Musikshow mit eigenem Voting am 16. Mai. In der Show "Eurovision Song Contest 2020 - das deutsche Finale live aus der Elbphilharmonie" präsentiert Barbara Schöneberger vor leeren Rängen zwischen 20.15 Uhr und 22 Uhr im Ersten ein Finale mit zehn ESC-Teilnehmern dieses Jahres, wie der NDR mitteilte. Ein Halbfinale, das diese zehn von den eigentlich 41 Teilnehmerländern ermittelt, soll es eine Woche zuvor, am 9. Mai, geben. Es wird im ARD-Kanal One und im Netz ausgestrahlt.

Museumsnacht in Hamburg übertrifft Erwartungen Die Lange Nacht der Museen war in Hamburg in der Nacht zu Sonntag komplett digital erlebbar. Vom Sofa aus konnten die Besucher über Facebook und YouTube unter virtuellen Rundgängen, Führungen, Musik und Liveschaltungen in 38 Museen wählen. Am Ende der Nacht hatten Zehntausende dieses Angebot genutzt, wie der Museumsdienst Hamburg mitteilte. So seien über Facebook etwa 74 000 Personen erreicht worden, weitere 23 000 Zugriffe gab es über die Veranstaltungswebsite und die Liveschaltungen aus sechs beteiligten Museen hätten insgesamt gut 3700 Zuschauer verfolgt. Ursprünglich waren für die Lange Nacht der Museen in den etwa 60 großen und kleinen Museen Hamburgs etwa 900 Veranstaltungen geplant.

Sie mussten wegen des sich ausbreitenden Coronavirus abgesagt werden.

ARD-Programm drohen "große Lücken" Die Corona-Krise bereitet der ARD Probleme, alle Sendeplätze zu füllen. ARD-Programmdirektor Volker Herres sagte im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" "große Lücken im Programm" voraus. "Ein großflächiges Vorziehen von Erstsendungen, die eigentlich für den Herbst geplant waren, ist leider nicht möglich, da Unsicherheit herrscht, wann überhaupt wieder gedreht werden kann", führte er aus. Zu schaffen mache den öffentlich-rechtlichen Sendern auch die Verschiebung von Fußball-Europameisterschaft und Olympischen Spielen. "Allein durch die Absage dieser beiden Sportevents entfallen etwa 220 Stunden Programm", sagte Herres. Herres erwartet Auswirkungen der Corona-Krise auf das TV-Programm bis weit ins nächste Jahr hinein.

Gegen schnelle Öffnung der Moscheen Der Sprecher des Koordinationsrates der Muslime hat Aussagen bekräftigt, wonach Moscheen in Deutschland bundesweit bis mindestens Anfang Mai geschlossen bleiben. "Wir haben uns als islamische Bundesverbände darauf geeinigt, dass wir die Moscheen auf keinen Fall vor Anfang Mai öffnen, selbst wenn es in einigen Bundesländern rechtlich bereits möglich wäre", sagte Burhan Kesici der Zeitung "Die Welt". "Wir wollen ein bundeseinheitliches Vorgehen. Deswegen warten wir die Gespräche zwischen Bund und Ländern am 30. April ab." So oder so würden die Moscheen nur schrittweise geöffnet, sagte Kesici weiter. Über eine Maskenpflicht in Moscheen sei noch nicht entschieden worden.