Kulturnachrichten

Sonntag, 26. April 2020

ARD nationales ESC-Finale mit Voting Deutschland plant nach der Absage des Eurovison Song Contests 2020 in Rotterdam wegen der Corona-Krise nun ein nationales Finale der Musikshow mit eigenem Voting am 16. Mai. In der Show "Eurovision Song Contest 2020 - das deutsche Finale live aus der Elbphilharmonie" präsentiert Barbara Schöneberger vor leeren Rängen zwischen 20.15 Uhr und 22 Uhr im Ersten ein Finale mit zehn ESC-Teilnehmern dieses Jahres, wie der NDR mitteilte. Ein Halbfinale, das diese zehn von den eigentlich 41 Teilnehmerländern ermittelt, soll es eine Woche zuvor, am 9. Mai, geben. Es wird im ARD-Kanal One und im Netz ausgestrahlt.

Vertrag von Ruhrtriennale-Intendantin läuft aus Die umstrittene Ruhrtriennale-Intendantin Stefanie Carp wird wegen der Corona-Pandemie ohne eine letzte Spielzeit im Spätsommer von ihrem Posten ausscheiden. Der Vertrag laufe Ende September wie geplant aus, sagte ein Sprecher des nordrhein-westfälischen Kulturministeriums auf Anfrage. Zuvor hatte der Aufsichtsrat trotz der Proteste der Intendantin entschieden, das Kulturfestival 2020 wegen der Corona-Krise abzusagen. Carp muss deshalb auf die letzte ihrer drei Spielzeiten verzichten. Die Intendantin war zuletzt erneut in die Kritik geraten, weil sie mit Achille Mbembe einen Redner für die Eröffnung der Ruhrtriennale 2020 eingeladen hatte, der wegen israelkritischer Äußerungen in der Kritik steht.

Moshe Zuckermann verteidigt Mbembe Der israelische Historiker Moshe Zuckermann nimmt Achille Mbembe gegen Antisemitismusvorwürfe in Schutz. Dem Historiker aus Kamerum wurde unter anderem vom Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, Felix Klein, vorgeworfen, den Holocaust zu relativieren und die israelkritische Kampagne BDS zu unterstützen. Damit bezog er sich auf Mbembes Äußerung, Israel verhalte sich heute schlimmer als Südafrika zur Zeit der Apartheid. Zuckermann erklärte im Deutschlandfunk Kultur, dass diese Vorwürfe weniger etwas mit Mbembe zu tun hätten als vielmehr mit deutschen Befindlichkeiten. In Deutschland haben man das Gedenken an den Holocaust und den Kampf gegen Antisemitismus „dermaßen verhunzt“, „dass man noch nicht begriffen hat, dass Israel, Zionismus und Judentum drei paar Schuhe sind". Kritik an Israel sei deswegen nicht gleichzeitig antisemitisch.

Opernstars der Met geben eine virtuelle Gala Sie sangen in ihren eigenen vier Wänden, vor Kinderfotos, Bücherregalen und Gummibäumen: Stars der renommierten New Yorker Metropolitan Opera haben am Samstag eine virtuelle Gala gegeben. Operndirektor Peter Gelb moderierte die Veranstaltung aus seiner Wohnung in Manhattan, gemeinsam mit Musikdirektor Yannick Nézet-Séguin, der aus dem kanadischen Montreal zugeschaltet war. Mehr als 40 Musiker aus 15 Ländern traten live vor ihren Computern auf. Darunter die amerikanische Sopranistin Angel Blue, die Bulgarin Sonja Jontschewa und René Pape aus Dresden. Die mehrstündige Gala ließ sich kostenlos auf der Internetseite der Metropolitan Opera verfolgen. Das Opernhaus ist wie viele Einrichtungen in New York derzeit wegen der Corona-Pandemie geschlossen, mit der Online-Darbietung will das Haus auch Spenden sammeln.

Schwedischer Schriftsteller Per Olov Enquist ist tot Enquist starb im Alter von 85 Jahren, wie seine Familie bestätigte. Er schlief demnach am späten Abend nach längerer Krankheit friedlich ein. Enquist zählte mit Werken wie "Ein anderes Leben", "Das Buch von Blanche und Marie" und "Strindberg. Ein Leben" zu den bekanntesten Schriftstellern Schwedens. Er wurde mehrfach ausgezeichnet, darunter 2002 für "Der Besuch des Leibarztes" mit dem Deutschen Bücherpreis für Internationale Belletristik. Schwedens Außenministerin Linde schrieb auf Twitter: "Danke für fantastische Leseerlebnisse, kluge Gedanken und inspirierende Debattenbeiträge."

Sockelbau der Garnisonkirche fertiggestellt Beim Wiederaufbau der Garnisonkirche in Potsdam hat es in den vergangenen Wochen weitere Fortschritte gegeben. Mit der Betondecke wird am kommenden Mittwoch der Sockelbau des später fast 90 Meter hohen Turms fertiggestellt. Das berichtet die Nachrichtenagentur dpa und beruft sich dabei auf Informationen der Garnisonkirchen-Stiftung. Der umstrittene Wiederaufbau der Garnisonkirche soll bis zum Sommer 2022 abgeschlossen werden. Der Wiederaufbau startete im Herbst 2017. Die Kosten sollen etwa 40,5 Millionen Euro betragen. Nach schwerer Zerstörung im Zweiten Weltkrieg war die Kirche 1968 auf Geheiß der DDR-Führung gesprengt worden.

Geflüchteter Buchhändler macht in Taiwan weiter Der aus Hongkong geflohene chinakritische Buchhändler Lam Wing Kee hat ein neues Geschäft in Taiwan eröffnet. Für die Wiedereröffnung des Buchladens hatte er über eine Online-Spendenaktion fast 200.000 US-Dollar gesammelt. Lam gehört zu den fünf Buchhändlern, die 2015 aus Hongkong „verschwunden“ waren. In ihrem Laden hatten sie unter anderem Publikationen verkauft, in denen der chinesische Machtapparat kritisiert wurde. Lam wurde nach eigenen Angaben monatelang in China festgehalten und verhört. 2016 durfte er unter Auflagen nach Hongkong zurückkehren. Im vergangenen Jahr floh er nach Taiwan. Dort hatte es am Dienstag einen Anschlag mit roter Farbe auf ihn gegeben, außerdem ermittelt die Polizei wegen Todesdrohungen gegen ihn.

Dortmund will Konzert von Xavier Naidoo stoppen Die Stadt Dortmund will ein Konzert des umstrittenen Musikers Xavier Naidoo Anfang September im Westfalenpark verhindern. Naidoo habe öffentlich Äußerungen "mit rassistischer und antidemokratischer Tendenz" getätigt, hieß es in einer Mitteilung. "Wir wollen Xavier Naidoo nicht in unserer Stadt und auch nicht jene Anhänger seiner Musik, die seine Positionen teilen", sagte Oberbürgermeister Ullrich Sierau (SPD) laut Mitteilung. Die Stadt erörtere nun in Gesprächen mit dem externen Veranstalter, der die Fläche im Westfalenpark gemietet und den Künstler engagiert habe, wie sich eine Absage am besten regeln lasse. Naidoo sieht sich nach Aussagen in einem Video Rassismus-Vorwürfen ausgesetzt, die er zurückweist. Schon in den vergangenen Jahren hatte es immer wieder Irritationen über Äußerungen des Musikers gegeben.