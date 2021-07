Kulturnachrichten

Mittwoch, 14. Juli 2021

ARD-Autoren gegen Kürzung der Politik-Magazine Mehr als 80 Autorinnen und Autoren protestieren gegen die Pläne der ARD-Programmdirektion für die Fernseh-Politikmagazine und die "Story im Ersten". Die Rolle von Politikmagazinen und Formaten wie der "Story im Ersten" sei heute wichtiger denn je, schreiben sie in einem Brief. Die Angebote bildeten "mit ihren Recherchen in einer Zeit der Desinformation und Fake-News ein wichtiges Gegengewicht". Und sie seien "ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal des öffentlich-rechtlichen Rundfunks". Die ARD-Programmdirektion plant, die Zahl der Ausgaben der Politikmagazine von 90 auf 66 zu kürzen. Das Investigativ-Format "Die Story im Ersten" soll wegfallen. Die ARD-Programmdirektoren wollen in ihrer Sitzung am Dienstag und Mittwoch über die Pläne beraten.

Große Kreuzfahrtschiffe aus Venedig verbannt Große Kreuzfahrtschiffe dürfen die italienische Lagunenstadt Venedig künftig nicht mehr anlaufen. Das hat das Kabinett in Rom beschlossen. Das Verbot gilt ab 1. August. Infrastrukturminister Enrico Giovannini sprach von einem notwendigen Schritt, um die Umwelt, die Landschaft sowie die künstlerische und kulturelle Integrität von Venedig zu schützen. Künftig sollen Kreuzfahrtschiffe mit mehr als 25.000 Tonnen Gewicht, mehr als 180 Metern Länge oder mehr as 35 Metern Höhe den Industriehafen Marghera anlaufen. Kleinere Kreuzfahrtschiffe sollen weiterhin im Stadtzentrum anlegen dürfen. Die Unesco hatte Ende Juni vorgeschlagen, Venedig auf die Rote Liste des gefährdeten Welterbes zu setzen. Anfang Juni hatten internationale Künstler wie Mick Jagger, Wes Anderson und Tilda Swinton in einem offenen Brief Draghi und den italienischen Präsidenten Sergio Mattarella aufgefordert, Kreuzfahrtschiffe in Venedig vollständig zu verbieten.

Kandidaten für Emmy Awards nominiert Das Geschichtsdrama "The Crown", die Kostümserie "Bridgerton" und die Serie "Pose" über New York in den 1980er Jahren können sich Hoffnungen auf den bedeutendsten Fernsehpreis der Welt machen. Alle drei haben Nominierungen für den Emmy Award in der Königskategorie "Beste Dramaserie" erhalten. Aus "The Crown" sind auch Olivia Colman, Emma Corrin und Josh O'Connor für ihre Rollen als Queen Elizabeth, Lady Di und Prinz Charles in den Hauptdarsteller-Kategorien nominiert. In den Comedy-Kategorien gelten die Fußball-Serie "Ted Lasso" und ihr Hauptdarsteller Jason Sudeikis als Top-Favoriten auf den Emmy. Auch "The Kominsky Method" mit Michael Douglas in der Hauptrolle wurde in beiden Kategorien nominiert. Die Emmys werden am 19. September vergeben und vom Schauspieler und Komiker Cedric the Entertainer moderiert.

Akademie für Sprache und Dichtung mit neuem Domizil Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung bekommt mit dem Haus Olbrich in der Künstlerkolonie Mathildenhöhe ein neues Domizil in Darmstadt. Nach dem Abschluss der rund 1,7 Millionen Euro teuren Sanierungsarbeiten werde die Akademie nun vom jetzigen Sitz, dem Großen Haus Glückert, umziehen, teilte die Stadt am Dienstag mit. Auch der alte Sitz werde nun saniert und nach Abschluss der Arbeiten würde die Akademie beide Häuser beziehen. Das Haus Olbrich und das Große Haus Glückert gehören zum Jugendstil-Ensemble Mathildenhöhe, das in diesem Jahr auf der Bewerberliste für das Unesco-Welterbe steht. Die Tagung des Unesco-Welterbekomitees beginnt an diesem Freitag.

Clemens-Brentano-Preis für Österreicher Simon Sailer Der österreichische Schriftsteller Simon Sailer erhält in diesem Jahr den Clemens-Brentano-Preis für Literatur der Stadt Heidelberg. Er bekommt die Auszeichnung für seinen Erzählband "Die Schrift", der sich um einen Ägyptologen dreht, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Laut Jury verhandelt die Erzählung die Macht der Zeichen und ist Thriller und Novelle zugleich. Der Clemens-Brentano-Preis ist mit 10.000 Euro dotiert, die Verleihung findet am 21. Juli statt. Sailer wurde 1984 in Wien geboren und hat unter anderem Philosophie studiert.

Kinderbuch-Redakteur verlässt Ungarn Der Redakteur des von homophoben Rechten angefeindeten Kinderbuchs "Märchenland für alle" verlässt wegen anhaltender Drohungen gegen ihn seine Heimat Ungarn. Die Entscheidung sei schon früher gefallen, sagte der Literaturwissenschaftler und Übersetzer Boldizsar Nagy am Dienstag dem Nachrichtenportal "24.hu". Die Kampagne gegen sein Buch sowie das Gesetz zur Unterdrückung von Informationen über Homosexualität für Jugendliche hätten ihn darin bekräftigt, für sich und seinen Lebenspartner keine Zukunft in Ungarn zu sehen. In "Märchenland für alle" werden bekannte Märchen neu erzählt, indem die Heldenfiguren Minderheiten angehören. Darunter sind in tiefer Armut lebende Kinder, Kinder mit Behinderung, Opfer von häuslicher Gewalt, Homosexuelle und Transgender. Die Autorinnen und Autoren wollen damit mehr Akzeptanz für benachteiligte Menschen schaffen.

Millionenstrafe für Google in Frankreich Die französische Kartellbehörde hat Google im Streit mit französischen Medienunternehmen über die Vergütung von Nachrichteninhalten eine Strafe von 500 Millionen Euro auferlegt. Sollte das US-Internetunternehmen nicht innerhalb von zwei Monaten Vorschläge zur Kompensation von Nachrichtenproduzenten vorlegen, würden zudem täglich 900.000 Euro Strafe erhoben, teilte das Kartellamt am Dienstag mit. Google äußerte sich in einer Reaktion "sehr enttäuscht" über die Strafe, die nicht bereits ergriffene Maßnahmen reflektiere, wie "Nachrichteninhalte auf unserer Plattform genutzt werden". Verhandlungen, eine Lösung zu finden, seien im Gange und mit einigen Verlagen bereits weit fortgeschritten.