Archiv von Schriftsteller Esterházy geht nach Berlin

Mittwoch, 4. November 2020

Der literarische Nachlass des ungarischen Schriftstellers Péter Esterházy geht in die Verantwortung der Akademie der Künste in Berlin über. Esterházy war seit 1998 Mitglied der Künstlergemeinschaft. Als europäischer Intellektueller habe er zeitlebens den Dialog mit Kulturschaffenden aus unterschiedlichsten Bereichen gesucht, hieß es von der Akademie. Das Archiv umfasst laut Akademie Material aus der Zeit von 1968 bis 2016, darunter die Manuskripte sämtlicher Werke Esterházys mit Entwürfen und Vorstufen. Desweitern zählen Arbeitsnotizen und Recherchematerial dazu, die einen Einblicke in die Arbeitsweise des Autors ermöglichen.

Angesichts der Schließung von Kultur- und Freizeiteinrichtungen wegen der Corona-Pandemie fordert der Deutsche Städtetag finanzielle Unterstützung für Theater, Zoos und Museen. Auch die kommunalen Unternehmen und Kultureinrichtungen müssten von den kurzfristigen Wirtschaftshilfen für den November profitieren, die der Bund jetzt zeitnah auflege, sagte Städtetagspräsident Burkhard Jung den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Der Leipziger Oberbürgermeister nannte als weitere Beispiele Messen, Kongresszentren oder kommunale Konzerthäuser. Die Betriebe und Einrichtungen hätten viel in Hygienestandards investiert, um trotz Corona ihre Dienstleistungen anzubieten. Nun müssten ihnen entfallende Umsätze zumindest in Teilen ausgeglichen werden.

Theaterintendant Ulrich Khuon gebe das Ehrenamt nach einer Amtszeit ab, teilte der Deutsche Bühnenverein mit. Khuon ist Intendant des Deutschen Theaters in Berlin und stand seit 2017 an der Spitze des Branchenverbands. Eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger soll nun per Brief gewählt und zur Jahreshauptversammlung am 21. November vorgestellt werden. Wegen der Pandemie findet das Treffen digital statt.