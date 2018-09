Kulturnachrichten

Freitag, 7. September 2018

Archiv mit Bundestagsdebatten ab '47 geht online Das Audio-Archiv soll schrittweise erweitert werden 69 Jahre nach der ersten Sitzung des Deutschen Bundestages werden die historischen Reden der ersten Wahlperiode von 1949 bis 1953 ins Netz gestellt. Die Reden sind in der Mediathek unter unter www.bundestag.de/mediathek/1wp zu hören. Das Audio-Archiv soll schrittweise erweitert werden und nach und nach alle im Parlament gehaltenen Reden umfassen. Die erste Sitzung des Deutschen Bundestages fand am 7. September 1949 in Bonn statt. Damals ging es um innen- und außenpolitische Fragen der jungen Bundesrepublik: Hilfsmaßnahmen für Kriegsheimkehrer, Preise für Zucker und Butter, Maßnahmen für Groß-Berlin, Farben der Bundesflagge und den Atlantik-Pakt. Die Tonaufzeichnungen der Plenarsitzungen der ersten Wahlperiode wurden vom damaligen Nordwestdeutschen Rundfunk (NWDR) vorgenommen. Der NWDR war als erste Rundfunkanstalt des öffentlichen Rechts am 1. Januar 1948 in der britischen Besatzungszone entstanden.

Kritik an Zentrum für Kulturgutverluste Das geplante Konfenezprogramm zu Washingtoner Prinzipien zu seicht Das Deutsche Zentrum für Kulturgutverluste in Magdeburg steht in der Kritik. Vom 26.-28. November soll im Haus der Kulturen der Welt in Berlin die Konferenz "20 Jahre Washingtoner Prinzipien: Wege in die Zukunft" stattfinden. Doch schon wenige Minuten nach Beginn der Akkreditierungsfrist waren alle Plätze vergeben. Die Vertreter bedeutender Opferorganisationen gingen leer aus. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Nicht nur die Einladungspolitik sorgt für Kritik. Der Gründer des "Holocaust Art Restitution Project", Marc Masurovsky, kritisiert auch das Programm der Berliner Konferenz. Es fehle Raum für Debatten. Es müssten auch die Mängel der Washingtoner Prinzipien benannt und politische Verbesserungen eingefordert werden. Provenienzforscher aus den USA nennen die angekündigten Vorträge seicht. Sie monieren, dass Deutschland nicht den Versuch unternehme, drängende Fragen wie die Selbstverpflichtung des deutschen Kunstmarktes zu thematisieren.

Peru erhält jahrhundertealte Goldmaske zurück Übergabe in Berlin nach jahrelangem rechtlichen und diplomatischen Tauziehen Nach einem jahrelangen rechtlichen und diplomatischen Tauziehen hat Peru eine jahrhundertealte Goldmaske von Deutschland zurückerhalten. Die bayerischen Behörden übergaben die Totenmaske aus dem achten Jahrhundert an die peruanische Botschaft in Berlin. Die Maske sei einer der "bedeutendsten" Funde aus der nordperuanischen Sicán-Kultur aus der Zeit vor den Inkas, sagte Balbuena. Nach Angaben der Botschaft wurde die Maske 1997 bei einem Kunsthändler in München gefunden und dann von der bayerischen Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Peru hatte sie daraufhin als verschollen gemeldet und auf eine Herausgabe geklagt. Im Dezember 2016 ordnete das Landgericht München an, die Maske an Peru zurückzugeben.

Mediziner Svante Pääbo mit Körber-Preis ausgezeichnet Der Körber-Preis zählt zu den weltweit höchstdotierten Forschungspreisen Der schwedische Mediziner und Biologe Svante Pääbo hat den mit 750.000 Euro dotierten Körber-Preis für die Europäische Wissenschaft erhalten. Gewürdigt wurden damit laut Körber-Stiftung Pääbos Pionierleistungen auf dem Gebiet der Paläogenetik. Zu seinen bedeutendsten wissenschaftlichen Durchbrüchen zählt die Entschlüsselung des Neandertaler-Genoms. Seine Arbeiten haben das Verständnis der Evolutionsgeschichte der modernen Menschen revolutioniert, begründete die Jury ihre Auswahl. 1984 gelang dem Wissenschaftler als Doktorand erstmals die Klonierung der DNA einer Mumie. Pääbo studierte an der Universität Uppsala Ägyptologie und Medizin. Nach seiner Promotion arbeitete er an der University of California in Berkeley und in München, bevor er ans Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig wechselte. Dort ist er bis heute tätig. Der Körber-Preis zählt zu den weltweit höchstdotierten Forschungspreisen. Die Körber-Stiftung zeichnet damit seit 1985 jedes Jahr einen wichtigen Durchbruch in den Natur- oder Lebenswissenschaften in Europa aus.

Lehrerverband will Handyverbot für Schüler bis 14 Die Hälfte aller Schüler hat bereits Gewalt oder Mobbing erlebt. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre sollen nach dem Willen des Deutschen Lehrerverbands in Schulen und auch auf den Schulhöfen keine Handys mehr nutzen dürfen. Der Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, bezeichnete das Handy als permanentes Mobbinghauptinstrument auf den Pausenhöfen. Durch das Handy könne Mobbing zu einer dauerhaften Zerstörung der Identität im Netz führen, die für Jugendliche besonders wichtig sei. Im schlimmsten Fall könne Mobbing junge Menschen in den Suizid treiben. Dies sei einer der Gründe, warum er ein Handyverbot auch auf Pausenhöfen für jüngere Schüler befürworte. Dem UN-Kinderhilfswerk Unicef zufolge hat rund die Hälfte aller Kinder und Jugendlichen weltweit bereits Gewalt oder Mobbing durch Mitschüler erlebt.

Album JBG3 auf Jugendschutzliste Vertriebs- und Werbeverbote für Album der Rapper Kollegah und Farid Bang Das Album "Jung Brutal Gutaussehend 3" der Rapper Kollegah und Farid Bang ist von der Bundesprüfstelle auf die Liste der jugendgefährdenden Medien genommen worden. Die Entscheidung soll Ende September in Kraft treten. Ab diesem Zeitpunkt gelten umfangreiche Vertriebs- und Werbeverbote. Zu den Gründen will sich die Bundesprüfstelle erst Ende September äußern. Die beiden Musiker hatten im Frühjahr für einen Eklat gesorgt, als sie für das Album trotz Antisemitismus-Vorwürfen mit dem Echo-Musikpreis ausgezeichnet wurden. Dies führte schließlich zur Abschaffung des Musikpreises. Das Album war Ende 2017 erschienen und stieg auf Platz eins der deutschen Albumcharts ein. Insgesamt hielt es sich 33 Wochen lang in den Charts.

Schwedische Akademie will zeitgemäßer werden Die Akademie hat Richtlinien für Interessenskonflikte beschlossen Die Schwedische Akademie in Stockholm, die jedes Jahr den Literaturnobelpreis vergibt, hat ihre Statuten ergänzt. Man habe mit Hilfe von Juristen versucht, die Statuten von 1786 zeitgemäßer zu interpretieren. Entscheidend war dabei die Klärung der Loyalitätsverpflichtungen ihrer Mitglieder gegenüber der Schwedischen Akademie. Darüber hinaus habe die Akademie Richtlinien für einen Interessenskonflikt beschlossen. Alle Angelegenheiten der Akademie können einer unparteiischen und objektiven Untersuchung unterzogen werden. Wie die neue Interpretation genau aussieht, wurde nicht mitgeteilt. Die Schwedische Akademie war nach einem Korruptions- und Belästigungsskandal im Frühjahr in eine schwere Krise geraten. Die Vergabe des Literaturnobelpreises für dieses Jahr musste abgesagt werden. Erschwerend für den Konflikt war das Statut, wonach die auf Lebenszeit gewählten Mitglieder nicht zurücktreten konnten.