Kulturnachrichten

Donnerstag, 25. Februar 2021

Archiv des Verlags J.B. Metzler geht nach Marbach Der J.B. Metzler Verlag überlässt dem Deutschen Literaturarchiv Marbach ein für wissenschaftsgeschichtliche Fragestellungen wichtiges Altarchiv aus den Jahren 1945-2009. Zur Schenkung gehöre auch eine verlagshistorische Sammlung und eine umfangreiche Produktionsbibliothek, die die frühe Verlagsgeschichte von der Gründung 1682 bis 1945 dokumentiert, hieß es in einer Pressemitteilung des Literaturarchivs Marbach. Trotz der Zerstörung eines Großteils der Firmenunterlagen im Zweiten Weltkrieg zeige das erhaltene Material die programmatische Ausrichtung des Verlags seit den 1950er Jahren. Der Buchbestand bildet vor allem Publikationen aus dem 19. Jahrhundert ab und beinhaltet neben seltenen auch besonders frühe Bände - unter anderem Hefte über Griechische und Römische Dichter sowie das von Julius Zeitler herausgegebene Goethe-Handbuch (1916– 18), das den Beginn der erfolgreichen Autorenhandbücher des Verlags markiert.

Till Brönner sieht Sinnkrise für viele Künstler Die Corona-Pandemie hat aus Sicht des Musikers Till Brönner eine Sinnkrise bei Künstlerinnen und Künstlern ausgelöst. Viele Künstler wüssten nicht mehr, wofür sie noch üben sollten, sagte der Jazz-Trompeter in Berlin bei einer Diskussionsrunde "Kulturarbeit - Neustart nach der Pandemie" der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Wegen fehlender Finanzen würden nach einem Ende der Pandemie vor allem junge Künstler Probleme haben, so Brönner. Der Präsident des Deutschen Bühnenvereins, Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda, verwies darauf, dass der Umsatzeinbruch in der Kulturszene nur von der Luftfahrtindustrie übertroffen werde. Es fehle ein solidarisches Sicherungssystem, so Brosda. Die Frage der gesellschaftlichen Relevanz von Kultur müsse in den Blickpunkt gerückt werden. Dafür müssten auch Schwellen abgebaut werden.

Der Bund will Sicherheit für Kulturschätze verbessern Kulturschätze sollen in Zukunft besser geschützt werden. Der Bund stellt dafür in einem Sonderprogramm zur "Stärkung der Sicherheit in nationalen Kultureinrichtungen" fünf Millionen Euro zur Verfügung. Gefördert werden Investitionen zum Einbruch- und Diebstahlschutz, wie das Büro der Kulturstaatsministerin Monika Grütters in Berlin mitteilte. Das Programm richtet sich demnach an national bedeutende Kultureinrichtungen, insbesondere an Museen, Archive und Ausstellungshallen. Einrichtungen sollen damit bauliche, mechanische oder elektronische Sicherheitsvorkehrungen ermöglicht werden. Grütters erklärte dazu, in den Museen lagerten Kunstschätze, deren materieller und immaterieller Wert sich kaum beziffern lasse. Raubüberfälle wie die im Berliner Bode-Museum oder im Grünen Gewölbe in Dresden verdeutlichen die zunehmend brachiale Gewalt in den letzten Jahren.

Konzertbesuch mit Corona-Impfpass in Tel Aviv In Israel hat zum ersten Mal ein Konzert stattgefunden, zu dem Besucher mit Corona-Impfpass zugelassen wurden. Die israelische Regierung hatte den sogenannten "Green Pass" für Kulturveranstaltungen am Wochenende eingeführt. Voraussetzung, um das Zertifikat zu bekommen, ist, zwei Impfdosen erhalten oder eine Covid-19-Erkrankung überstanden zu haben. Das gestrige Open Air-Konzert gab die israelische Sängerin Nurit Galron im Yarkon Park in Tel Aviv. Der "Green Pass" ist für sechs Monate gültig und ist auch nötig, um Fitness-Studios, Schwimmbäder und Hotels zu nutzen. Bislang hat fast die Hälfte der israelischen Bevölkerung die erste Impfdosis gegen das Coronavirus erhalten.

Tochter wirft Amos Oz Gewalttaten vor In ihrem autobiografischen Buch schreibt Galia Oz, dass der im Dezember 2018 verstorbene israelische Schriftsteller Amos Oz sie seit der Kindheit "geschlagen, beleidigt und gedemütigt" habe. Über die Vorwürfe der Dokumentarfilmerin und erfolgreichen Kinderbuchautorin hat die israelische Zeitung "Haaretz" zuerst berichtet. Geschwister und die Mutter von Galia Oz weisen die Vorwürfe im Magazin "Spiegel" dagegen zurück. Amos Oz war mit vielen Preisen für seinen Einsatz für Frieden und gegen Gewalt weltweit geehrt worden. In Deutschland bekam er unter anderem 1992 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.

Gewerkschaft ver.di kritisiert neuen RBB-Staatsvertrag Sie sprach von intransparenten Änderungen im Entwurf. Angesichts der lückenhaften digitalen Versorgung insbesondere in Brandenburg, aber auch in Berlin, würde der RBB seinen öffentlich-rechtlichen Auftrag für seine Hörerinnen und Hörer nicht mehr erfüllen, sagte ver.di-Landeschef Wolf. Deshalb fordere man, dass ausnahmslos alle RBB-Hörfunkprogramme weiter linear erreichbar sind und nicht dem Sparwillen der Intendantin Rechnung getragen wird. Zuvor hatte RBB-Intendantin Schlesinger im Medienausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses die UKW-Abschaltung von Radioprogrammen des Senders in den nächsten Jahren ausgeschlossen.

Gesperrter "Monitor"-Beitrag wieder online Facebook hat einen Film des WDR-Politikmagazins wieder freigegeben. In dem Beitrag ging es um den rassistisch motivierten Anschlag mit neun Toten in Hanau. Dabei wurde unter anderen die Frage thematisiert, ob die Behörden und insbesondere die Polizei versagt haben. Nach Veröffentlichung des Beitrages wurde er bei "Facebook" gesperrt und auch bei "Instagram", das zu "Facebook" gehört. Als Grund wurde ein Verstoß gegen Richtlinien der Sozialen Netzwerke genannt. Nun ist der Film wieder aufrufbar. Er sei irrtümlich gesperrt worden, man entschuldige sich für den Fehler, sagte ein "Facebook"-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Künstler fordern: Kultur mit Einzelhandel öffnen Die Initiative "Aufstehen für die Kunst" will den Druck auf die Politik zur Öffnung von Kultureinrichtungen erhöhen und eine zeitgleiche Öffnung mit dem Einzelhandel erreichen. Theater, Opern und Konzerthäuser mit einem guten Hygienekonzept dürften nicht weiter pauschal geschlossen bleiben, bekräftigten in München die Organisatoren, zu denen auch der Opernsänger Christian Gerhaher zählt. Sollten Kultureinrichtungen bei weiteren Lockerungen der Corona-Beschränkungen wieder übergangen werden, werde man beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof einen Eilantrag stellen. Gerhaher vermutet bei Politikern ein geringes Interesse an den Künsten. Auch Kulturstaatministerin Monika Grütters fordert in einem Artikel in der Zeitschrift "Kultur und Politik" die Länder auf, bei Lockerungen Kultureinrichtungen mitzudenken: "Kultureinrichtungen waren die ersten, die schließen mussten, sie dürfen nicht die letzten sein, die wieder öffnen dürfen."