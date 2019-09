Kulturnachrichten

Freitag, 27. September 2019

Architekt Ingenhoven mit Semperpreis ausgezeichnet Der Architekt Christoph Ingenhoven ist in Dresden mit dem Semperpreis der Sächsischen Akademie der Künste ausgezeichnet worden. Der Gottfried Semper Architekturpreis gilt als einer der wichtigsten Architekturawards. Ingenhoven erhielt ihn für seine besonderen Verdienste im Bereich des Klima- und Ressourcen-schonenden Bauens. Der Düsseldorfer berücksichtige ökologische Aspekte und habe eine eigenständige Architektursprache von höchstem ästhetischem Anspruch, so die Akademie in ihrer Begründung. Das sei an Ingenhovens weltweit errichteten Bauten ablesbar. Von Ingenhoven stammen unter anderem der runde RWE-Turm in Essen, die Europäische Investitionsbank in Luxemburg und das Lufthansa Aviation Center am Frankfurter Flughafen.

Leipzig erklärt sich zur "Musikstadt" Leipzig hat sich zur Musikstadt erklärt. Das Bachfest, die Mendelssohn-Festtage sowie die neu geschaffenen Opernfesttage sollen nach Angaben der Stadtverwaltung künftig unter der Dach-Marke "Musikstadt Leipzig" gebündelt werden. Die dazu gehörige Kampagne solle zunächst in den USA, in Japan und im Vereinigten Königreich gestartet werden, hieß es. Ab 2020 soll auch in Frankreich, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden verstärkt gemeinsam für die verschiedenen Leipziger Musikfestivals geworben werden.

"Die Jahre" ist "Hörbuch des Jahres 2019" Das Hörspiel "Die Jahre" nach dem gleichnamigen Roman von Annie Ernaux ist das "Hörbuch des Jahres 2019". Das hat die Jury der Hörbuchbestenliste des Hessischen Rundfunks in Frankfurt am Main bekannt gegeben. Zum "Kinder- und Jugendhörbuch des Jahres" wurde "Die schreckliche Geschichte der abscheulichen Familie Willoughby" von Lois Lowry gekürt. Das "Hörbuch des Jahres" wird am 19. Oktober im Sendesaal des Hessischen Rundfunks ausgezeichnet. Das Preisgeld beträgt 3.333 Euro. Das "Kinder- und Jugendhörbuch des Jahres" ist als "Hörbuch-Preis der Landeshauptstadt Wiesbaden" mit 10.000 Euro dotiert und wird 26. Januar im Hessischen Staatstheater Wiesbaden im Rahmen einer Kinder-Hörgala verliehen.

Bund fördert Jugendarbeit in NS-Gedenkstätten Mit dem neuen Programm "Jugend erinnert" will der Bund 28 Bildungsprojekte in NS-Gedenkstätten und Dokumentationszentren fördern. Dafür gibt es sechs Millionen Euro, kündigte Kulturstaatsministerin Grütters an. Es gehe darum, dass die Gedenkstätten für ihre pädagogische Arbeit neue Ansätze und Methoden entwickeln, so die CDU-Politikerin. Das Programm "Jugend erinnert" soll sich nicht nur mit dem Nationalsozialismus, sondern auch mit dem SED-Unrecht beschäftigen.