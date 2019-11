Architekt Gustav Peichl im Gespräch "Jedes Haus hat erotische Zonen"

Gustav Peichl im Gespräch mit Britta Bürger

Der Architekt Gustav Peichl 2018 in seiner Wohnung in Wien (picture alliance / APA / Robert Newald )

Aus dem Atelier des Wiener Architekten Gustav Peichl stammen die Entwürfe vieler bekannter Gebäude. Aus Anlass seines Todes am 17. November 2019 wiederholen wir ein Gespräch vom März 2018 in unserer Sendung "Fazit".

Zahlreiche öffentliche Bauten in Deutschland und Österreich tragen die Handschrift des Wiener Baumeisters Gustav Peichl: die Bundeskunsthalle in Bonn, die Probebühnen der Münchner Kammerspiele und des Wiener Burgtheaters oder der Millenniums-Tower.

Auch zahlreiche Landesstudios des ORF hat er gestaltet: Mit einem kreisrunden Kern, um den herum die Studios und Verwaltungsräume gruppiert sind, wirken sie wie Tortenstücke. Deshalb nennt man diese Funkhäuser gerne "Peichl-Torten".

Architektur, die Sinnlichkeit ausdrückt

"Das Zentrum der inneren Halle, das muss Proportion haben, das muss Atmosphäre haben, und die erotischen Zonen. Das hat nichts mit Sex zu tun, aber mit Eros. Das wirkt auf die Menschen, wenn sie hineinkommen und sich dort wohlfühlen", sagt Peichl. "Und dann die angeschlossenen Studios (…) jeder Raum, wo man ein Studio drinnen hat, wo aufgenommen wird, ein Interview oder ein Musikstück oder was auch immer, das wirkt ja weiter. Und in dieser Wirkung gibt es wirklich Eros."

Diesen Eros müsse man als Architekt verfolgen, so Peichl über sein Credo:

"Aus meiner Sicht ist meine Architektur inhaltlich und äußerlich so geplant, dass jedes Haus Zonen hat, die sinnlich sind und die die Sinnlichkeit ausdrucken. Die erotischen Zonen hat jedes Haus, das qualitätvolle Architektur hat."

Neben der Architektur arbeitete Peichl jahrzehntelang als Karikaturist "Ironimus" für verschiedene deutsche und österreichische Zeitungen, unter anderem für die "Süddeutsche". Er habe Spaß an guten Politikern gehabt, sagt Peichl. "Das hat ja begonnen bei Adenauer in der Bundesrepublik, Erhard, dann Helmut Kohl und bei uns in Österreich Bruno Kreisky natürlich." (uko)

Zu seinem 90. Geburtstag am 18. März 2018 widmete das von ihm selbst entworfene Karikaturmuseum in Krems Gustav Peichl eine Ausstellung "Jetzt mal keine Politik! Cartoons von 1948 bis 2018". Ab dem 21. März zeigte das Museum für angewandte Kunst MAK in Wien die Peichl-Ausstellung "15 Bauten zum 90sten".