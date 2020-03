Kulturnachrichten

Montag, 16. März 2020

Architekt Gregotti stirbt mit 92 nach Corona-Infektion Der renommierte italienische Architekt und Designer Vittorio Gregotti ist nach einer Infektion mit dem Coronavirus im Alter von 92 Jahren in Mailand gestorben. Das teilten mehrere offizielle Stellen der Stadt Mailand mit. Bekannt geworden war der 1927 geborene Gregotti insbesondere für seine Werke in Mailands Bicocca-Viertel, für das Olympiastadion von Barcelona, das neue Opernhaus in Aix-en-Provence und das Kulturzentrum Belem in Portugal. Gregotti sei einer der "größten Architekten" gewesen, schrieb Mailands Bürgermeister Beppe Sala auf Twitter. Seine Stadt habe ihm viel zu verdanken. Die Coronavirus-Pandemie plagt derzeit Italien besonders stark: Es ist das am schlimmsten betroffene Land der Welt außerhalb Chinas, wo der Ausbruch seinen Ursprung hatte.

Sängerin Rokia Traoré in Paris inhaftiert Wie erst gestern bekannt wurde sitzt die malische Sängerin Rokia Traoré schon seit Dienstag in einem Pariser Gefängnis. Die französische Polizei nahm sie aufgrund eines in Belgien ausgestellten Europäischen Haftbefehls nach ihrer Ankunft aus Mali fest. Hintergrund ist ein Sorgerechtsstreit mit ihrem in Frankreich lebenden belgischen Ex-Ehemann. Traoré hat sich seit gestern in einen Hungerstreik begeben und in einer Erklärung den Behörden Rassismus vorgeworfen. In einer Petition fordern Unterstützer ihre sofortige Freilassung.

ARD ändert Fernseh-Programm für Kinderangebote Der Bayerische Rundfunk bietet unter dem Motto «Schule daheim» ab sofort Angebote für das Lernen zuhause an. Diese richten sich an die von der Schulschließung betroffenen Schüler und sind im Bildungskanal «ARD-alpha» und in der BR Mediathek zu finden. Auch der SWR ändert sein Programm und sendet am Vormittag "Planet Schule" und "Planet Wissen". Für Kinder, deren Eltern in kritischen Berufen arbeiten, wie etwa bei der Polizei, in Krankenhäusern, Supermärkten oder bei der Müllabfuhr, soll es in den Schulen eine Notbetreuung geben.