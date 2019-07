Kulturnachrichten

Donnerstag, 18. Juli 2019

Archäologen entdecken 1200 Jahre alte Moschee Israelische Archäologen haben nach eigenen Angaben die Überreste einer mindestens 1200 Jahre alten Mosche in der Negev-Wüste im Süden des Landes entdeckt. "Eine kleine, städtische Moschee - datiert ins 7. oder 8. Jahrhundert - ist ein seltener Fund auf der ganzen Welt, besonders aber in dem Gebiet nördlich von Beerscheva", teilten die Ausgrabungsdirektoren, Jon Seligman und Shahar Zur, für die israelische Altertumsbehörde mit. Kein vergleichbares Gebäude sei in dem Gebiet bisher entdeckt worden.

Hannah-Arendt-Preis für zwei US-Wissenschaftler Die US-Wissenschaftler Jerome Kohn und Roger Berkowitz erhalten den Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken 2019. Beide hätten das Denken der jüdischen deutsch-amerikanischen Politik-Theoretikerin und Publizistin Hannah Arendt lebendig gehalten, teilte die Stadt Bremen zur Begründung mit. Sie hätten kommende Generationen ermutigt, "Verantwortung zu übernehmen für das, was in ihrem Namen geschieht". Der mit 10.000 Euro dotierte Preis wird alljährlich von der Stadt Bremen, der Heinrich-Böll-Stiftung und dem Verein "Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken" an Personen verliehen, die mit einer mutigen Intervention das "Wagnis Öffentlichkeit" annehmen. Die Preisverleihung findet am 6. Dezember in Bremen statt.

Tote durch Brandanschlag auf Zeichentrick-Filmstudio Ein Zeichentrick-Filmstudio ist in Japan offenbar zum Ziel eines verheerenden Brandanschlags geworden: Mindestens 24 Menschen wurden in dem dreistöckigen Gebäude in der Stadt Kyoto getötet, 35 verletzt, und es könnte weitere Opfer geben, wie die Behörden mitteilten. "Ein Mann schüttete eine brennbare Flüssigkeit aus und zündete sie an", sagte ein Polizeisprecher. Der Verdächtige wurde nach Medienberichten festgenommen. Der Grund für den Anschlag auf die Filmstudios, die für eine Reihe von Zeichentrick-Filmen für das Fernsehen wie Munto, Lucky Star und K-ON! bekannt sind, war zunächst völlig unklar.

US-Demokrat will FaceApp vom FBI untersuchen lassen Der Fraktionschef der Demokraten im US-Senat, Chuck Schumer, hat die Bundespolizei FBI zu einer Untersuchung der populären Smartphone-Applikation FaceApp aufgefordert. Die von Russland aus betriebene App könne wegen ihres Umgangs mit persönlichen Daten ein nationales Sicherheitsrisiko sowie eine Gefahr für Millionen US-Bürger darstellen, schrieb er in einem auf Twitter veröffentlichten Brief. Die Applikation bearbeitet mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Bilder von Nutzern und zeigt etwa, wie diese als jüngere oder ältere Menschen aussehen könnten. Auch bei Prominenten ist sie sehr beliebt.

Erste Monate des Bauhaus-Jubiläums laufen erfolgreich Die ersten Monate des Jubiläums zu 100 Jahre Bauhaus in Dessau-Roßlau sind aus Sicht der Veranstalter erfolgreich angelaufen. "Mehrere hundert Gäste pro Tag machen deutlich, welche Anziehungskraft die originalen Bauhausbauten für Besucher und Besucherinnen weltweit haben", sagte Ute König von der Stiftung Bauhaus Dessau. Zehntausende Bauhaus-Interessierte reisten demnach seit der Auftaktveranstaltung am 23. Februar in die Stadt in Sachsen-Anhalt. Das Bauhaus wurde vor 100 Jahren vom Architekten Walter Gropius in Weimar gegründet, bevor es in Dessau seine Blütezeit erlebte und anschließend auf Druck der Nazis in Berlin schließen musste. Es gilt als wichtigste Schule für Kunst, Design und Architektur im 20. Jahrhundert.

Paul McCartney schreibt sein erstes Musical Paul McCartney wirkt erstmals als Komponist an einem Musical mit. Bei der Adaptation des Filmklassikers "Ist das Leben nicht schön?" arbeitet der 77-jährige Ex-Beatle mit dem Dramatiker Lee Hall und dem im Londoner Theaterviertel West End aktiven Produzenten Bill Kenwright zusammen. Er habe eigentlich nie erwogen, einmal ein Musical zu schreiben, sagte McCartney. Doch nach einem Treffen mit Kenwright und Hall vor drei Jahren habe er sich beim Gedanken ertappt, dass es interessant und spaßig sein könnte. Frank Capras Tragikomödie "Ist das Leben nicht schön?" handelt von einem von Reue zerfressenen, kleinbürgerlichen Banker namens George Bailey, dem ein Schutzengel neuen Lebensmut einhaucht. Die Produzenten peilen Ende 2020 als Starttermin für das Musical an. Wo es zu sehen sein wird, ist noch unklar.

Missbrauchsverfahren gegen Kevin Spacey eingestellt Das Strafverfahren gegen den US-Schauspieler Kevin Spacey wegen eines mutmaßlichen sexuellen Übergriffs wird eingestellt. Die Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat Massachusetts teilte gestern mit, sie habe die Vorwürfe gegen den 59-Jährigen fallengelassen, da das mutmaßliche Opfer die Aussage verweigere. Der zweifache Oscar-Preisträger Spacey soll den damals 18-jährigen Mann im Sommer 2016 betrunken gemacht und ihm in den Schritt gefasst haben. Der Hollywood-Star ("American Beauty", "House of Cards") bestreitet die Vorwürfe.

Bregenzer Festspiele eröffnet Mit der Oper Rigoletto sind die Bregenzer Festspiele in ihre 74. Saison gestartet. Rund vier Wochen lang wird das Werk von Giuseppe Verdi mit der bekannten Arie "La donna è mobile" nun auf der Seebühne am österreichischen Bodenseeufer zu sehen sein. Die Inszenierung kommt von Philipp Stölzl, der als Theaterregisseur und Filmemacher bekannt ist.

Tutanchamun-Sarg wird restauriert Der vergoldete Holzsarg des altägyptischen Königs Tutanchamun soll ein knappes Jahrhundert nach seiner Entdeckung restauriert werden. Der äußerste der insgesamt drei Särge zeigt Risse in der Goldschicht. Die Arbeiten sollen laut dem Ägyptischen Museum in Kairo mindestens acht Monate in Anspruch nehmen. 1922 entdeckte der britische Ägyptologe Howard Carter im Tal der Könige nahe dem oberägyptischen Luxor das fast unversehrte Grab Tutanchamuns einschließlich der goldenen Totenmaske, des Sarkophags und weiterer Grabbeigaben. Mit der für 2020 geplanten Eröffnung eines neuen Museums nahe den Pyramiden von Gizeh sollen alle drei Särge gemeinsam ausgestellt werden.