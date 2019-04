Arbeit und psychische Erkrankungen Therapie oder Arbeitskampf - was hilft gegen Burnout?

Manche Büroangestellte fühlen sich wie in einem Hamsterrad: Wie umgehen mit dem Stress? (imago/Ikon Images/Maxime Ge)

Der Anteil der psychischen Erkrankungen an den Arbeitsunfähigkeitstagen steigt seit Jahren an. Ein Zeitgeistphänomen? Oder liegt es an der neuen Arbeitswelt, die den „ganzen Menschen“ fordert? Wären dann die Leidenden zu therapieren – oder das System?

In der heutigen Arbeitswelt sind wir gefordert, uns als ganze Persönlichkeit in die Arbeit einzubringen, uns mit unserer Arbeit zu identifizieren, sagt die Soziologin Stefanie Graefe von der Universität Jena. Zwar seien die Handlungs- und Entscheidungsspielräume für viele Menschen größer geworden, die Autonomie habe also zugenommen. Doch seien ihr durch gesetzte Termine und geforderte Leistungen wiederum enge Grenzen gesetzt.

Parallel hat die "Therapeutisierung des Sozialen" dazu geführt, dass bei Arbeitsüberlastung nicht die Bedingungen der Arbeit, sondern der überlastete Mensch als Problem angesehen wird. Therapie soll dann beispielsweise die Stressresistenz erhöhen.

Denkbar ist aber auch, so Stefanie Graefe, dass Therapie kritische Distanz schafft und ermuntert, sich gegen schlechte Arbeitsbedingungen zu wehren. Von den Psychotherapeuten in Deutschland wünscht sie sich, dass sie sich auch zu gesellschaftspolitischen Fragen äußern.

Arbeitsbedingungen seien kein Naturphänomen, sondern "von Menschen gemacht und können von Menschen geändert werden."

Das Gespräch im Wortlaut

Deutschlandfunk Kultur: Wir wollen uns heute auf die Spur eines gesellschaftlich relativ jungen Phänomens begeben: Die Arbeitsausfälle aufgrund von psychischen Erkrankungen nehmen nämlich stetig zu, also Depression oder depressive Erschöpfung oder auch Burnout. Immer mehr Menschen geben an, darunter zu leiden und werden deswegen auch krank geschrieben.

Welche Gründe es dafür geben könnte, darüber spreche ich mit der Soziologin Dr. Stefanie Graefe von der Universität Jena.

Deutschlandfunk Kultur: Fangen wir mal ein bisschen spitz an: Wir leben ja, wenn man von außen guckt, in einer ziemlich geordneten, wohlhabenden, friedlichen Gesellschaft. Die Menschen, die heute arbeiten, haben im Allgemeinen keine Kriege, keine Katastrophen miterleben müssen – anders als die Generationen unserer Eltern oder Großeltern, die wir aus heutiger Warte als schwer traumatisiert bezeichnen würden. Aber es ist ja nun heute so, dass die Zahl der psychischen Erkrankungen wächst. Ist das also, wie soll ich mal sagen, so ein Zeitgeist-Phänomen?

Graefe: Das kommt ein bisschen darauf an, was man unter Zeitgeist versteht. Wenn man es in einem sehr allgemeinen Sinne versteht - it es typisch für unsere Zeit, und sagt etwas über die Zeit aus, in der wir leben, und über die Gesellschaft aus, in der wir leben -, dann würde ich das eindeutig bejahen. Es ist auf jeden Fall ein Zeitgeistphänomen, weil es einen interessanten Einblick gibt, was in unserer Gesellschaft, die Sie jetzt beschrieben haben als eine friedliche Gesellschaft, als eine Gesellschaft, in der es auch relativ viel Wohlstand gibt - richtig ist, was aber sicherlich nur die eine Seite der Medaille ist -, was in unserer Gesellschaft auch als Problem erlebt wird.

Zeitgeist in dem Sinne, dass es sozusagen eine Modeerscheinung ist, dass man depressiv erschöpft ist oder Burnout hat, weil es schick ist, weil man sich damit hervortun möchte, das würde ich ein bisschen infrage stellen. Es gibt diese Tendenzen, ganz klar. Wir haben auch dieses Phänomen, dass Prominente gerne über ihre Burnout-Erfahrung sprechen. Aber damit wäre, glaube ich, das Phänomen nicht ausreichend beschrieben. Damit kann man es jetzt auch nicht einfach ad acta legen. Also, wir haben es tatsächlich mit einer Veränderung von Arbeits- und Lebensbedingungen zu tun, die man sich dann angucken muss, die auch etwas damit zu tun haben, dass Menschen jetzt häufiger diese Diagnosen bekommen und deswegen auch arbeitsunfähig geschrieben werden.

Viele Ursachen für steigende Erschöpfungszahlen

Deutschlandfunk Kultur: Lassen Sie uns aber noch einen Moment bei dem Zeitgeist bleiben. Wenn man mal versucht, was einem ja schwer fällt, zu seiner eigenen Zeit etwas Distanz einzunehmen, aber wenn wir mal versuchen, auf die Diskurse unserer Gesellschaft zu schauen, dann gibt es eigentlich kein Feld, das dieser Psychologisierung entgeht, ist mir aufgegangen. Eigentlich alle Konflikte, ob es die am Arbeitsplatz gibt oder: Kriege, Naturkatastrophen interessieren uns eigentlich am meisten mit den Traumata, die durch sie verursacht werden. Es wird im Grunde genommen alles psychologisiert.

Es geht ja manchmal so weit bis zum Nahostkonflikt, dass es also wohlmeinende Menschen gibt, die sagen, man müsste einfach nur mal eine gute Mediation machen, Israelis und Palästinenser, und dann werdet ihr euch schon einigen. – Das finde ich schon sehr bemerkenswert, dass diese psychotherapeutischen, psychologischen Kategorien so verbreitet sind in der Alltagssprache, im Alltagsdenken auch, dass es uns gar nicht mehr auffällt.

Graefe: Das ist jetzt wiederum eine Diagnose, die ich absolut teilen würde. Und das halte ich auch für eine ausgesprochen problematische Entwicklung; nämlich in der Tat genau so, dass gesellschaftliche Probleme oder eben auch Konflikte zunehmend in therapeutischen Begriffen beschrieben und verhandelt werden und immer die Botschaft heißt: Also, wenn du es schaffst,an dir zu arbeiten und dazu gegebenenfalls Expertenunterstützung in Anspruch nimmst, weil: selber, allein kannst du es ja wahrscheinlich doch nicht, also mindestens musst du dir mal einen Ratgeber zulegen, in dem das erklärt wird, wie du das machen sollst, am besten gehst du aber zum Therapeuten oder ins Coaching, um es dir erklären zu lassen - das halte ich für eine problematische Entwicklung. Die würde ich jetzt aber nicht unmittelbar ursächlich dafür ansehen, dass es steigende Erschöpfungszahlen gibt. Das hat damit zu tun, aber ist sicherlich nicht die einzige Ursache.

Wir haben aber tatsächlich diese Tendenz. Wir sprechen in der Soziologie auch von der Therapeutisierung des Sozialen. Das heißt, das, was ehemals als soziale Konflikte verstanden wurde, wird eben jetzt zunehmend als psychischer Konflikt verstanden oder als Konflikte, die sich auf einer Beziehungsebene abspielen. Das ist natürlich eine Täuschung. Das stimmt natürlich nicht. Namentlich bei Konflikten im Bereich der Arbeit ist das eine hochproblematische Entwicklung, wenn gesagt wird, du als Arbeitnehmerin hast ein Problem mit Überlastung und Überforderung, dann musst du eben in Therapie gehen oder dir einen Coach suchen oder ein Resilienz-Training machen - das ist jetzt der neueste Trend -, und damit versucht wird, natürlich auch das Konfliktpotenzial zu entschärfen.

Deutschlandfunk Kultur: Ich möchte nur mal zwei Fakten nennen. Das eine ist das DSM, das Diagnostische und Statistische Manual Psychischer Störungen. Alles, was darin auftaucht an Störung, ist eine anerkannte psychische Krankheit. Und da können wir das Phänomen beobachten - das gilt für somatische Erkrankungen übrigens auch, aber jetzt sind wir ja bei den psychischen Leiden -, mit jeder Ausgabe, ich glaube, wir sind jetzt beim DSM 5, wird das Ding dicker und dicker, und die Anzahl der psychischen Störungen nimmt rasant zu. Wie ja auch die Anzahl der Psychotherapeuten in Deutschland, ich habe mal geguckt, in den letzten Jahren stetig angewachsen ist. Die Zahl der Therapien ist damit auch stetig angewachsen und eben die Zahl der psychischen Erkrankungen.

Graefe: Das ist so. Und das wird auch sehr, sehr kritisch diskutiert. Gerade das DSM-5, das ist 2013 erschienen, es ist ein Manual von der Amerikanischen Psychiatrischen Gesellschaft herausgegeben, in dem psychische Erkrankungen definiert werden, was sehr, sehr einflussreich ist. Das erste wurde in den 50er Jahren herausgegeben, und jetzt ist eben die fünfte Version am Markt sozusagen. Und die Anzahl der Diagnosen, die darin erfasst sind, hat sich deutlich mehr als verdreifacht. Das heißt, wir haben es eigentlich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt mit einer deutlichen Steigerung von Diagnosen zu tun, die darin aufgenommen werden.

Das heißt, umgekehrt könnte man sagen: Immer mehr Bereiche des menschlichen Lebens, die wir vor zehn, zwanzig, dreißig, vierzig Jahren noch als ganz normalen Bestandteil unseres Daseins angesehen haben, bekommen jetzt Krankheitswert.

Bei dem aktuellen DSM ist eben ein besonders strittiger Punkt, dass – und das ist ein Beispiel, was das, glaube ich, ganz gut zeigt – Trauer als Depression definiert wird, als depressive Störung, wenn die schwere Trauer, zum Beispiel bei dem Tod eines nahen Angehörigen, länger als zwei Wochen andauert, dann kann das als Depression definiert werden. Das ist natürlich was, wo man sofort sagt: Das ist absurd.

Also, es werden Dinge, die einfach zum menschlichen Dasein dazu gehören, als Krankheiten definiert und werden eben immer mehr als auch medizinisch zu behandelnde, durch Experten zu behandelnde Phänomene verstanden. Das bedeutet natürlich, dass wir auch ein ganzes Stück unserer Handlungsfähigkeit abgeben und delegieren an Experten. Und das ist in der Tat eine problematische Entwicklung auf jeden Fall.

Mehr Verantwortung für ein mehr an Leistungsfähigkeit

Deutschlandfunk Kultur: Ja, das ist eine Folge. Und die andere Folge dieser Therapeutisierung des Sozialen, wie Sie es bezeichnet haben, Frau Graefe, ist ja, dass Probleme immer individualisiert werden. Also, es liegt immer an der jeweiligen Person, der es gerade nicht gut geht, dass es ihr nicht gut geht.

Graefe: Ja, es wird individualisiert. Es wird Verantwortung zugeschrieben, wir werden verantwortlich gemacht. Wir werden dazu aufgefordert, Verantwortung für uns selbst zu unternehmen, äh, zu übernehmen (lacht) und zu unternehmen auch in dem Sinne, dass wir eben an unserer Leistungsfähigkeit selber arbeiten sollen, an unserer Produktivität. Also, es geht auch immer darum, die eigenen Möglichkeiten zu erweitern und zu verbessern. Das ist in der Tat eine Tendenz, die auch zunehmend früh einsetzt, die im Grunde eine Objektivierung des Selbst mit sich führt.

Also, wir werden sehr früh, inzwischen passiert das teilweise schon in Grundschulen, dazu angehalten, uns selbst zu reflektieren. Im Hinblick zum Beispiel auf unsere Kompetenzen werden Kinder dazu aufgefordert, das selber zu reflektieren. Das ist in gewisser Weise folgerichtig, weil es sie tatsächlich auf genau das vorbereitet, was später am Arbeitsmarkt von ihnen auch verlangt wird. Es ist natürlich aber die Frage, ob das eine wünschenswerte Entwicklung ist, also, wenn wir uns quasi in einem permanenten Reflektionsprozess über uns selbst befinden, der letztlich darauf hinausläuft, dass wir unsere Ressourcen und Kompetenzen optimieren sollen.

Da ist auch eine Steigerungsidee enthalten, also die Idee, dass das immer noch besser geht, dass ich immer noch perfekter sein könnte und dass ich an meinen Schwächen eben arbeiten kann, was natürlich indirekt auch wieder dazu beitragen kann, dass die Erschöpfungsanfälligkeit steigt, weil ich eben feststelle: Auch meinen eigenen Vorstellungen, meinen eigenen Ansprüchen kann ich im Grunde gar nicht genügen. Und diese werden auch immer ununterscheidbarer von den Ansprüchen, die uns die Gesellschaft sozusagen entgegen hält.

Deutschlandfunk Kultur: Okay, dann widmen wir uns dem Phänomen jetzt mal von einer anderen Seite. Wir haben diese Tatsache, dass die Zahl der Arbeitsausfälle aufgrund von psychischen Erkrankungen steigt, seit mehreren Jahren regelmäßig immer weiter ansteigt. Und ob jetzt Zeitgeistphänomen oder nicht, man kann auf jeden Fall festhalten, die Menschen leiden ja offenkundig unter etwas. Und wenn es jetzt nicht die individuelle Psyche ist, dann könnten wir vielleicht doch mal fruchtbarerweise einen Blick auf die Arbeitswelt werfen und der Frage nachgehen, ob eben die Zunahme der Arbeitsausfälle vielleicht mit den Arbeitsbedingungen selbst zu tun hat.

Was ist denn - wenn wir mal vergleichen mit den 60er Jahren, den 50er Jahren -, was ist denn an unserer Arbeitswelt heute so anders, woraus man begründen könnte, dass die Menschen seelisch mehr krank werden als früher?

Graefe: Also, da hat sich ganz viel sehr, sehr grundlegend verändert.

Ich würde gern noch einen kleinen Satz zu dem Punkt vorher sagen, zu der Frage des Anstiegs der psychischen Diagnosen. – Ich habe ja eben gesagt, dass ich das nicht so gerne auf den Zeitgeist reduzieren möchte. Wir können aber davon ausgehen, dass wir es tatsächlich auch mit einer Diagnoseverschiebung zu tun haben, dass Dinge, die heute als psychische Diagnosen in den Statistiken auftauchen und entsprechend von den Hausärzten, die sind es ja sehr häufig, die diese Diagnosen stellen, eben so gestellt werden, dass die vor zwanzig, dreißig Jahren als andere Diagnosen in den Statistiken aufgetaucht sind. Zum Beispiel als Rückenschmerzen, als Kopfschmerzen, Migräne, Schlafstörungen usw.

Wir können davon ausgehen, dass es da eine veränderte gesellschaftliche Sensibilität gibt. Das ist auch ganz gut dokumentiert. Die DAK zum Beispiel hat eine Befragung gemacht unter Hausärzten, sie hat die gefragt, ob und wie sich ihr Diagnoseverhalten verändert hat in den letzten Jahren. Und die Hausärzte haben das sehr deutlich gesagt, dass sie natürlich selbst eine andere Sensibilität haben – also, Burnout zum Beispiel wird überhaupt erst seit 2004 diagnostiziert, das macht natürlich einen Unterschied, ob es so einen Begriff gibt oder nicht –, und dass die Patienten auch mit einer anderen Erwartung in die Praxis kommen und häufig selber schon glauben oder selber diese Erwartung schon haben, dass sie eine entsprechende Diagnose bekommen.

Das bedeutet aber noch nicht, dass es eine reine Erfindung ist. Und damit sind wir jetzt bei den veränderten Arbeitsbedingungen. Die sind natürlich sehr, sehr vielfältig, weil sich – in der Soziologie setzt man so grob den Übergang oder den Schnitt in den 70er Jahren an, das ist natürlich ein längerer Prozess – weil sich da sehr, sehr viel auf unterschiedlichen Ebenen verändert hat; wichtige Stichworte: Globalisierung, Flexibilisierung.

Dann sprechen wir auch von der sogenannten Subjektivierung von Arbeit. Das ist ein soziologischer Begriff, der ein bisschen sperrig ist, der das aber eigentlich ganz gut auf den Punkt bringt, worum es geht, nämlich, dass wir in, sehr vielen Arbeitsbereichen immer mehr aufgefordert sind, uns als ganze Person, als ganze Persönlichkeit, als ganzes Subjekt in die Arbeit einzubringen.

Es reicht also nicht mehr, morgens zur Arbeit zu gehen, seine Persönlichkeit sozusagen an der Garderobe abzugeben, wie das bei dem klassischen Arbeitnehmertypus der Fall ist. Der Begriff sagt es im Grunde schon: Man geht zur Arbeit, man erledigt seine Aufgaben, Arbeit ist ein notwendiges Übel. Und wenn die Arbeit dann endlich vorbei ist, dann geht man nach Hause und wird dann eigentlich erst zum ganzen Menschen. – Das funktioniert in vielen Arbeitsbereichen schon ganz, ganz lange nicht mehr.

Größere Handlungs- und Entscheidungsspielräume

Deutschlandfunk Kultur: Jetzt ist der ganze Mensch auf der Arbeit.

Graefe: Jetzt ist der ganze Mensch auf der Arbeit gefordert. Und das bedeutet zum einen, dass ich meine eigene Motivation immer wieder selbst herstellen muss. Zum anderen bedeutet es, dass Kompetenzen eingefordert werden, die sich nicht auf eine rein funktionale Ebene oder auf eine reine Ebene von Fachwissen reduzieren lassen. Also: Ich muss teamfähig sein, ich muss kooperationsfähig sein, ich muss mich selbst organisieren können. Das ist eine Kernanforderung, weil die Arbeitsprozesse so komplex geworden sind, weil sie sich vor allen Dingen auch sehr, sehr häufig ändern. Viele Unternehmen sind in einem ständigen Reorganisationsprozess befangen. Ständig werden Abteilungen neu zusammengelegt, verlegt, geschlossen, Standorte verändert usw. Das muss ich als Beschäftigte verarbeiten können.

Deutschlandfunk Kultur: Aber sich selbst organisieren können, das klingt doch erstmal toll. Das klingt doch nach mehr Eigenverantwortung, nach mehr Autonomie. Ich muss nicht immer stumpf das machen, was meine Chefin sagt.

Graefe: Genau. Das ist die positive Seite. Das gibt es durchaus auch oder das können wir auch feststellen. Die Handlungs- und Entscheidungsspielräume sind für viele Menschen größer geworden in ihrer Arbeit. Allerdings ist das ein sehr widersprüchlicher Prozess. Auf der einen Seite sind sie größer geworden. Das bezieht sich aber eben sehr häufig tatsächlich auf diese Selbstorganisationsfähigkeiten. Also, ich kann selbst organisieren, wie ich das Projekt zu Ende bringe. Arbeit ist eben auch sehr stark Projekt für mich geworden. Ich kriege den Abgabetermin gesetzt zum Beispiel. Und wie ich das jetzt anstelle, dass ich an dem Termin dann das Projekt tatsächlich auch fertig habe, bleibt mir ein Stück weit selbst überlassen. Das ist tatsächlich in gewisser Weise eine Zunahme von Autonomie.

Das beißt sich aber ein bisschen damit, dass häufig die Projekttermine, um das Beispiel jetzt mal zu nehmen, so eng gesetzt sind, dass mir im Grunde gar nichts anderes übrig bleibt, als alle Energie und alle Zeit, die ich habe, da rein zu investieren. Das schränkt die Freiheit dann natürlich schon wieder stark ein. Und auf der anderen Seite läuft das Ganze parallel mit Kontrollmechanismen, mit Standardisierungsprozessen, mit Dokumentationspflichten zum Beispiel, die auch dieser viel beschworenen Freiheit deutlich entgegen laufen.

Deutschlandfunk Kultur: Dazu passt auch, dass es immer häufiger eine sogenannte Vertrauensarbeitszeit gibt. Also, es wird nicht mehr kontrolliert: Du, du, bist du auch immer brav von 9 bis 17 Uhr 30 Uhr hier? Hältst du auch deine 38,5- oder Vierzig-Stundenwoche ein?

Erhebungen zeigen ja, dass im Durchschnitt die Menschen mehr arbeiten als sie müssten, wenn es diese Vertrauensarbeitszeit gibt.

Graefe: Ja. Das ist eigentlich ein ziemlich gutes Geschäft für Arbeitgeber, Vertrauensarbeitszeit einzurichten, weil es tatsächlich so ist, dass das in aller Regel dazu führt, dass die Menschen mehr arbeiten. Ich glaube, Sie und ich können das beide aus unserem eigenen Arbeitshintergrund bestätigen. Sowohl Journalismus als auch Universität oder wissenschaftliche Arbeit sind sozusagen prototypisch für diese Form von Arbeit. In meiner Arbeit ist es vollkommen egal, ob ich das sonntagabends mache oder nachts um drei oder wann auch immer. Es muss eben gemacht werden. Für mich ist es völlig normal, am Wochenende zu arbeiten. Ich kenne es eben auch nicht anders und nehme das als gesetzt hin.

Ein erster Schritt: das Abschalten der Server am Wochenende

Deutschlandfunk Kultur: Aber das galt für Professoren wahrscheinlich schon immer.

Graefe: Genau. Was jetzt neu ist, und das ist das Interessante, ist, dass wir diese Logik von Arbeit, die wir früher - also vor dieser Veränderung, vor diesem Übergang, der seit den 70er Jahren erfolgt - für ganz bestimmte begrenzte Segmente hatten, dass sich das jetzt ausweitet auf sehr, sehr viele Formen von Arbeit und von Beschäftigung, wo genau diese Art von Selbstorganisation, Engagement verlangt wird und auch geleistet werden muss, wenn man die Arbeitsmenge und auch die Komplexität der Arbeit bewältigen muss.

Jetzt gibt es Unternehmen, die versuchen dagegen zu steuern. Die schalten dann die Server am Freitag ab usw. Das ist so eine kleine Anerkenntnis der Problematik, aber möglicherweise verschärft sie sie nur, weil dann eben am Montag entsprechend die doppelte Anzahl von Emails bearbeitet werden muss, was das Problem nicht unbedingt löst.

Deutschlandfunk Kultur: Ich weiß auch nicht, ob die Zeit, die für die Arbeit aufgewendet wird, unbedingt so das Problem ist, wir kommen ja von der Sechzigstundenwoche her, oder nicht eher die innere Verbundenheit mit der Arbeit. Wir haben über Autonomie gesprochen, der ganze Mensch ist gefordert. Die Menschen hatten ja schon immer Angst vor Arbeitslosigkeit, nicht nur aus materiellen Gründen, sondern weil Arbeit natürlich auch mit gesellschaftlichem Status einhergeht, und man hat Kolleginnen und Kollegen im Allgemeinen. Aber ich glaube, heute ist noch so etwas dazu gekommen, was ich "Sinn" nennen würde. Also, für viele Menschen ist die Identifikation mit der Arbeit einfach sehr groß.

Graefe: Ja. Das hat sich eben auch deutlich verändert, das können wir auch in Untersuchungen immer wieder feststellen, dass das für Menschen ganz wichtig ist, dass sie sich mit ihrer Arbeit identifizieren können, dass sie das Gefühl haben, sie können sich selbst einbringen, sie können sich selbst verwirklichen, um jetzt mal diesen Begriff zu nehmen, in ihrer Arbeit. Das wird dann zum Teil auch durchaus so erlebt.

Es führt auf der anderen Seite aber natürlich dazu, dass man, wenn man den Eindruck hat, ich kann mich in meiner Arbeit selbst verwirklichen oder möglicherweise kann ich mich auch nur in meiner Arbeit selbst verwirklichen, dass man eben bereit ist, belastende Arbeitsbedingungen länger hinzunehmen, weil man ja immer davon ausgeht: Ich bin es ja auch selbst, die das so will. – Und da steckt natürlich in gewisser Weise eine Täuschung drin.

Deutschlandfunk Kultur: Natürlich, wenn die Arbeit den Sinn meines Lebens ausmacht, dann gibt es keinen Grund, die sinnhafte Zeit auf vierzig Stunden in der Woche zu beschränken.

Graefe: Genau. Wenn man sich jetzt sozusagen vorstellt, dass Menschen freiwillig sechzig, siebzig Stunden arbeiten, dann sind wir in dem Bereich dessen, wo man vielleicht sagen könnte, das ist auch pathologisch. Das ist ein Thema der Arbeitssucht. Aber auch unterhalb so einer wiederum möglicherweise problematischen Diagnose können wir feststellen, dass die Bereitschaft, sich mit der eigenen Arbeit zu identifizieren, sehr, sehr groß ist bei vielen Menschen, und damit auch die Bereitschaft, entgrenzt zu arbeiten, also Arbeitszeiten zu überschreiten, auch wenn sie nicht entlohnt werden, Arbeit mit nach Hause zu nehmen, Arbeit zumindest gedanklich oder gefühlt mit nach Hause zu nehmen, also sehr, sehr stark damit verbunden zu bleiben.

Und das hat wiederum auch damit zu tun, dass wir inzwischen auch eine Dienstleistungsgesellschaft sind. Das heißt, wir haben viele Arbeitsbereiche, viel, viel mehr als noch vor fünfzig Jahren, in denen Menschen am Menschen arbeiten und mit Menschen arbeiten. Das ist natürlich in einem ganz anderen Maße anfällig für diese Art von Überidentifikation und auch von Überhöhung der Bedeutung für das eigene Leben.

Deutschlandfunk Kultur: Und das Tempo ist ja enorm gewachsen, die Produktivität ist enorm gewachsen. Und ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass wir hier nur über wissenschaftliche Mitarbeiter an Hochschulen und Journalisten sprechen. Deswegen habe ich mir das mal rausgesucht: Die Berufsgruppe mit den meisten Arbeitsunfähigkeitstagen aufgrund von Burnout-Erkrankungen ist das Dialogmarketing, also auf gut Deutsch die Arbeit im Callcenter.

Graefe: Ja. Das ist ein ganz gutes Beispiel, die Arbeit im Callcenter, weil man da vielleicht gut sehen kann, was sich an der Arbeit verändert hat und was daran eben auch tatsächlich belastend ist. Im Callcenter arbeitet man am Telefon, logischerweise, mit Kunden, Kundinnen, denen man entweder etwas verkaufen soll, was die möglicherweise nicht kaufen möchten erstmal von sich aus, oder im Beschwerdemanagement. Das heißt, man arbeitet an Emotionen und mit Emotionen. Man muss mit Emotionen von Menschen umgehen. Man soll sie hervorrufen. Man soll sie in einer bestimmten Art und Weise lenken. Das ist für uns als Menschen sehr, sehr belastend.

Die Frage, warum das belastend ist, ist natürlich spannend und auch nicht ganz eindeutig zu beantworten. Aber die These, die mir am plausibelsten scheint, ist, dass wir davon ausgehen, dass Emotionen etwas sehr, sehr Privates sind und zugleich der Bereich sind, wo wir auch so sein können wie wir sind und wo wir eben nicht fremden Anforderungen genügen müssen. Emotional zu sein verbinden wir sehr stark mit Authentizität . Dann bin ich so, wie ich bin.

Und wenn jetzt die Anforderung an mich gestellt wird, entweder eigene Emotionen produktiv zu machen oder andere Leute, man könnte jetzt sagen, zu manipulieren in ihrer Emotionalität auf ein bestimmtes Ziel hin, dann widerspricht das einer Grundethik sozusagen, die viele von uns noch für selbstverständlich halten.

Es gibt dazu spannende Untersuchungen. Eine klassische Untersuchung ist von Arlie Hochschild. Sie hat untersucht wie Stewardessen ausgebildet werden. Sie hat dann beschrieben, dass sie angehalten werden in diesen Trainings, sich in der Kabine zu verhalten wie im eigenen Wohnzimmer. Also, sie sollen die Fluggäste als persönliche Gäste, als ihre Freunde behandeln und entsprechend auch auftreten. Und sie sollen vor allen Dingen nicht nur so tun, als wäre es so, sondern sie sollen es möglichst auch so empfinden.

Und sie beschreibt ganz schön, zu welchen Problemen das bei den Stewardessen zu Hause führt, wenn sie dann in ihrem tatsächlichen Wohnzimmer sitzen und nicht mehr genau wissen, ob sie jetzt in der Kabine sind oder im Wohnzimmer. Also, es ist eine Belastung für sich genommen, wenn ich an Emotionen arbeite.

Und Burnout ist ja erstmalig von Herbert Freudenberger aus New York festgestellt worden, einem Sozialarbeiter und Psychoanalytiker, der das für seine eigene Zunft festgestellt hat. Im Klischee ist Burnout die klassische Sozialarbeiterkrankheit; Menschen, die an Menschen arbeiten sind eben besonders gefährdet auszubrennen.

Veränderungen in den Steuerungssystemen der Unternehmen

Deutschlandfunk Kultur: Aber es macht schon einen Unterschied, ob ich mit Emotionen arbeite, um den anderen Menschen zu helfen, oder ob ich mit Emotionen arbeite, um ein Produkt zu verkaufen.

Graefe: Absolut. Beides ist aber Arbeit an Emotionen. Beides ist Emotionsarbeit, folgt einer anderen Logik.

Deutschlandfunk Kultur: Ich wollte nur sagen, deswegen verwundert es mich nicht, dass die Callcenter-Mitarbeiter einen höheren Krankheitsgrad haben.

Graefe: Aber das ist nur ein Punkt, die Emotionsarbeit. Der andere Punkt ist, dass Callcenter-Mitarbeiter in aller Regel schlecht bezahlt sind, häufig auch entgrenzte Arbeitszeiten haben.

Zielvereinbarung ist noch ein wichtiger Punkt. Wir haben eine grundlegende Veränderung in den Steuerungssystemen in Betrieben und Unternehmen, weg von der Leistungsorientierung hin zur Erfolgsorientierung. Das heißt, die alte Logik, nach der zum Beispiel mein Vater noch gearbeitet hat und in seiner Generation gearbeitet wurde, war: Du bist ein guter Arbeitnehmer, wenn du dich anstrengst, wenn du dir Mühe gibst, wenn du pflichtbewusst bist usw. Und was dann dabei herauskommt, ist noch mal ein bisschen ein anderer Punkt. Dafür ist eben auch im Zweifel der Chef oder das Management verantwortlich.

Die Logik jetzt ist sehr häufig: Ob du dich bemühst oder nicht, ist nachrangig. Wichtig ist, was am Ende dabei rauskommt. Wie du da hin kommst, ist wiederum deine Verantwortung. Und wir haben viele Arbeitsbereiche, in denen die Zielvereinbarungen ein ganz zentrales Steuerungsinstrument sind und vor allen Dingen permanent verändert und auch erhöht werden. Ich weiß das von Personalräten, Betriebsräten aus dem Bereich Finanzdienstleistungen, Banken, Versicherungen, dass es da gang und gäbe ist, dass Zielvereinbarungen, Quartalsvereinbarungen getroffen werden, die schon exorbitant ehrgeizig gesetzt sind, und man sich dann eben sehr, sehr anstrengen muss im Team.

Das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt, dass viel Arbeit im Team organisiert wird. Das heißt, man reißt im Zweifel immer auch die Kollegen mit rein. Und wenn man es dann gerade eben geschafft hat, die Zielvereinbarung zu erreichen, dann heißt es: Prima, dann legen wir im nächsten Quartal nochmal 15 Prozent drauf.

Deutschlandfunk Kultur: Wir haben jetzt in diesem Teil des Gesprächs unsere Ausgangsfrage - warum steigt die Anzahl der psychischen Erkrankungen? - mit den Arbeitsbedingungen beantwortet, nicht mit dem Zeitgeistphänomen. Das heißt, nicht der Einzelne ist das Problem, sondern das System. Und in dieser Logik müsste man dann sagen: Liebe Leute, dann macht mal keine Therapie, sondern lieber einen Streik.

Graefe: Ja, das wäre zumindest mal eine Überlegung wert (lacht). Und das gibt es tatsächlich auch schon, Gott sei Dank. Allerdings könnte es durchaus noch häufiger sein. Denn an genau der Stelle treffen die beiden Sachen zusammen. Man könnte sagen, Leute, macht einen Streik oder wehrt euch gegen die Arbeitsbedingungen. Jetzt kommt genau diese Tendenz der Therapeutisierung, die setzt da ein und sagt: Du selber bist das Problem und du bist die Lösung. Also, wenn du an deiner Situation was verändern willst, dann musst du zuerst dich selbst verändern.

Es gibt im Arbeits- und Gesundheitsschutz eigentlich diese alte Regel: Verhältnisprävention vor Verhaltensprävention. Das heißt, man muss erst an den Bedingungen etwas verändern und dann erst im zweiten Schritt kann man gucken, wie verhalten sich die Beschäftigten oder Arbeitnehmer. Und da gibt es eine deutliche Tendenz im Bereich der psychischen Belastungen, so dass wir sagen können: Der Trend geht ganz eindeutig in Richtung Verhaltensprävention.

Dafür gibt es auch gute Gründe, warum Arbeitgeber wenig Interesse haben, im Bereich psychische Belastungen an den Verhältnissen zu arbeiten, weil das häufig die Grundorganisationsstrukturen des Unternehmens betrifft. Aber die Tendenz ist, dass zum Beispiel Gesundheitstage angeboten werden oder Resilienz-Trainings angeboten werden, wo man an seiner eigenen Belastung und Belastbarkeit arbeiten kann. Es wird also nicht versucht, die Belastung abzustellen, sondern die Belastbarkeit zu erhöhen.

Das ist natürlich ein ganz anderer Zugang. Und das erfordert dann wiederum noch mehr Bereitschaft von den Beschäftigten, sich dagegen zu wehren, als in dem alten System, wo Psychologisierung in der Form nicht stattfindet.

Kritisches Reflektieren dank Betreuung

Deutschlandfunk Kultur: Andererseits, wenn jetzt jemand tatsächlich leidet, ob jetzt an Burnout oder depressiver Erschöpfung oder Depression, würden Sie ja wahrscheinlich auch nicht sagen, dann unternimm mal nix und lass dir mal nicht helfen. Es muss ja nicht notwendigerweise so sein, dass eine Therapie dafür sorgt, dass ich noch stressresistenter bin als wenn ich eigentlich gesund wäre.

Graefe: Genau, das muss nicht so sein. Es ist beides möglich. Ich habe Interviews gemacht mit Menschen, die für längere Zeit arbeitsunfähig geschrieben waren aufgrund einer Burnout-Diagnose oder ähnlich gelagerten Diagnosen. Ich habe da beides feststellen können, also dass eine psychotherapeutische Unterstützung dazu führt, dass es tatsächlich ein kritisches Reflektieren auch auf die eigene Arbeit, auf die eigenen Arbeitsbedingungen und auf die eigene Verhaftung an die Arbeit, die eigene Überidentifikation mit der Arbeit gibt, die dann auch den Rücken stärkt, um möglicherweise Konflikte einzugehen und zu versuchen, bessere Arbeitsbedingungen durchzusetzen, was dann teilweise auch gelungen ist.

Ich habe aber eben auch das andere gehört, dass Psychotherapie dazu führt, dass man zurücksteckt und freiwillig kündigt zum Beispiel oder Arbeitszeit reduziert oder sich auf einen schlechter bezahlten Arbeitsplatz versetzen lässt und das Ganze dann eben psychologisch begründet.

Deutschlandfunk Kultur: Das ist ja der Vorwurf, der dann laut wird, dass Psychotherapie zur Entpolitisierung von eigentlich politischen, von sozialen Fragen führt.

Graefe: Ja. Der trifft leider auch sehr häufig zu. Das muss nicht so sein, aber es ist häufig so. Und das hat, glaube ich, auch etwas damit zu tun, dass es in Deutschland in der Psychotherapie keine ausgeprägte Tradition gibt, sich zu gesellschaftspolitischen Fragestellungen zu äußern. Das ist in Frankreich zum Beispiel ganz anders. Da hat es ja diese spektakulären Suizidserien gegeben bei Autokonzernen und in Atomkraftwerken und bei der France Télécom. Da haben Berufsverbände von Psychotherapeuten und einzelne Akteure dazu sehr deutlich Stellung bezogen und sich eingemischt in die Debatte und Forderungen aufgestellt, was geändert werden muss in der Arbeitswelt.

Das haben wir in Deutschland praktisch nicht. Da gibt es keine Stellungnahme. Auch auf der Ebene findet eine radikale Verpersönlichung statt.

Deutschlandfunk Kultur: Das wäre ein Wunsch von Ihnen an die Psychotherapeuten in Deutschland?

Graefe: Ja genau. Sowohl in der konkreten Arbeit am Patienten, als auch vor allen Dingen als Berufsverband. Es gibt Stellungnahmen, wo gesagt wird: Doch, doch, das hat schon was mit den Veränderungen in der Arbeitswelt zu tun. Aber genauso allgemein ist es dann gehalten, so allgemein und unkonkret.

Und das ist eben die andere Seite dieser Therapeutisierung oder Psychologisierung, dass gesellschaftliche Bedingungen zunehmend als so eine Art Naturbedingung gefasst werden, als wäre das etwas, was uns zustößt wie das Wetter. Und jetzt müssen wir eben lernen, damit umzugehen. Wenn es regnet, dann sollten wir uns einen Regenmantel anziehen. Das ist die Logik. Das ist aber eben nicht so!

Arbeitsbedingungen sind menschengemacht und können von Menschen verändert werden. Und man sollte dazu sagen, Beispiel Callcenter, die Arbeitsstrukturen, die Arbeitslogik, die Arbeitsanforderung sind das eine. Die Prekarisierung ist das andere. Wir haben eine deutliche Zunahme atypischer Beschäftigung. Das übt auch selbst auf Menschen Druck aus - das ist vielfach belegt -, die selber gar nicht unmittelbar bedroht oder betroffen sind, die selber nicht befürchten müssen, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren oder absteigen. Aber die Stimmung insgesamt ist so: Ich muss wirklich alles geben, damit ich im Spiel bleibe.

Das ist natürlich auch ein erhebliches Druckinstrument, was man gut einsetzen kann. Da, denke ich, hätte Psychotherapie ein lohnendes Handlungsfeld, an dieser Sicht zu arbeiten, an dieser individuellen Sicht; das ist ja eine individuelle Sicht, die Menschen haben, die in eine andere Richtung zu verändern.

Stefanie Graefe (PD Dr. phil.), geb. 1966, ist Soziologin an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Ihre Arbeits- und Interessensgebiete sind Gesellschaftstheorie und -kritik, Subjektivität und gesellschaftlicher Wandel, Bio- Gesundheits- und Alter(n)spolitiken, qualitative Sozialforschung.