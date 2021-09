Kulturnachrichten

Samstag, 4. September 2021

Apple verschiebt Einführung von Bildabgleich Der Technologiekonzern Apple hat die Einführung einer neuen Software im Kampf gegen sexuellen Missbrauch von Kindern aus Datenschutzgründen verschoben.

Das US-Unternehmen reagierte damit auf Kritik von Sicherheitsexperten und Datenschützern, die einen Missbrauch des Systems zu staatlichen Überwachungszwecken befürchteten. Apple erklärte, man wolle Verbesserungen vornehmen, bevor die Anwendung veröffentlicht werde. Das Unternehmen hatte Anfang August Maßnahmen für mehr Kinderschutz angekündigt. Ursprünglich sollten Apple-Geräte in den USA nach einem Update des Betriebssystems künftig Bilder von sexuellem Missbrauch an Kindern automatisch erkennen und melden, sobald diese von den Nutzern in den Online-Speicher hochgeladen werden. Dafür sollten die Fotos mit einer Datenbank von Kinderschutzorganisationen abgeglichen werden.

Deutscher Schauspielpreis für Hofstätter und Boateng Für ihre Hauptrollen in zwei Spielfilmen sind Maria Hofstätter und Eugene Boateng mit dem Deutschen Schauspielpreis 2021 ausgezeichnet worden. Hofstätter wurde für ihre Rolle im österreichischen Film "Fuchs im Bau" ausgezeichnet. Darin spielt sie eine Lehrerin in einer Jugendhaftanstalt in Wien, deren unkonventionelle Methoden die Gefängnisleitung nerven. Boateng spielt in der deutsch-ghanaischen Produktion "Borga" einen jungen Ghanaer, der auf einer Elektroschrott-Müllhalde in Ghanas Hauptstadt Accra aufwächst und für ein besseres Leben in Deutschland zum Drogenkurier wird. Für Nebenrollen erhielten zudem Laura Tonke ("Polizeiruf 110: Der Verurteilte") und Tristan Seith ("Die Getriebenen") einen Preis. In komödiantischen Rollen überzeugten Katrin Wichmann ("Sörensen hat Angst") und Serkan Kaya ("KBV - Keine besonderen Vorkommnisse").

Festival erinnert an Anwerbeabkommen mit Türkei Mit einem Kulturfestival in mehreren deutschen Städten und in Istanbul erinnert das Goethe-Institut in den kommenden Wochen an 60 Jahre Anwerbeabkommen zwischen der Bundesrepublik und der Türkei. Den Auftakt machte am Freitag die Eröffnung des "Studio Bosporus", eine Ausstellung zeitgenössischer Kunst im Berliner Kunstraum Kreuzberg/Bethanien, wie das Goethe-Institut in Berlin mitteilte. Im Mittelpunkt der künstlerischen Arbeiten im "Studio Bosporus" stünden aktuelle Fragestellungen im deutsch-türkischen Diskurs wie Migration, Privilegien und Genderfragen, künstlerische Freiheit und Meinungsfreiheit, Erinnerungskultur, Ausschluss und Repräsentation. Das sogenannte Anwerbeabkommen mit der Türkei vom 30. Oktober 1961 regelte die Entsendung von Arbeitskräften aus der Türkei nach Westdeutschland.