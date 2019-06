Kulturnachrichten

Freitag, 28. Juni 2019

Apple kündigt Abgang von Chefdesigner Jony Ive an Der Designchef von Apple, Jonathan Ive, verlässt den US-Technologiekonzern und macht sich nach fast drei Jahrzehnten selbstständig. Der gebürtige Brite werde sein eigenes Designbüro eröffnen, teilte Apple mit. Das Unternehmen werde aber einer der Hauptkunden sein. Ive war seit 1992 bei Apple. Der 52-Jährige war federführend an der Entwicklung des iPod, des iPhone und des iPad beteiligt. Ive galt als einer der engsten Vertrauten des verstorbenen Apple-Gründers Steve Jobs. Zur Legende wurde sein Design-Konzept des iMac, mit dem sich Apple Ende der 90er Jahre aus seiner Krise befreien konnte. In seiner minimalistischen Formensprache ließ sich Ive von dem deutschen Industriedesigner Dieter Rams inspirieren, der viele Jahre Chefdesigner von Braun war.

Kuba legalisiert unabhängige Filmindustrie Kuba hat beschlossen, die private Filmindustrie zu legalisieren. Die Regierung des sozialistischen Inselstaates gab ein Dekret bekannt, wonach unter anderem Filmschaffende als unabhängige Künstler anerkannt und ein Filmförderfonds geschaffen werden sollen. Demnach können audiovisuelle Künstler künftig etwa Produktionsfirmen gründen und damit auch Geld aus dem Ausland empfangen. Bislang bewegen sich unabhängige Filmemacher auf der Karibikinsel in einer rechtlichen Grauzone, wodurch sie unter anderem Schwierigkeiten haben, Drehgenehmigungen zu bekommen. Das neue Gesetz soll im August in Kraft treten.

Nan Goldin mit Kunstpreis geehrt Die amerikanische Fotografin Nan Goldin hat den mit 20 000 Euro dotierten Kunstpreis Ruth Baumgarte erhalten. Goldin thematisiert in ihren intimen Porträts immer wieder die Themen Drogen, Sex, Gewalt und Tod. Sie zeige die Kehrseite des Siegeszugs des Kapitalismus in den 80er Jahren, sagte der Direktor des Sprengel Museums Hannover, Reinhard Spieler. "Letztlich ist sie auch eine ganz große Zeitzeugin der Aids-Epidemie." Das Preisgeld werde sie für eine neue Arbeit verwenden, sagte Goldin. "Ich bewundere Ihren Aktivismus im Kampf gegen Opiate", sagte der Sohn der Stifterin, Alexander Baumgarte, an Nan Goldin gerichtet. Die 65-Jährige engagiert sich gegen abhängig machende Schmerzmittel, die in den USA massenweise von Hausärzten verschrieben wurden.

Wissenschaftler stützen Peter Schäfer Mehr als 400 Wissenschaftler des Judentums vor allem aus den USA, Israel und Deutschland haben sich mit dem zurückgetretenen Direktor des Jüdischen Museums Berlin, Peter Schäfer, solidarisch erklärt. "Als Wissenschaftler auf dem Gebiet der jüdischen Studien protestieren wir energisch gegen die Verleumdung eines verdienten Kollegen", heißt es in einer auf Englisch im Internet verbreiteten Erklärung. Nach falschen Beschuldigungen sei Schäfer zum Rücktritt gezwungen und dessen Reputation öffentlich in Zweifel gezogen worden, heißt es weiter. Schäfer sei der wichtigste Wissenschaftler des Judentums im Nachkriegs-Deutschland. Er habe sich unermüdlich für ein Verständnis des Zionismus und der Rolle des Staates Israel eingesetzt. Zu den Unterzeichnern gehören Micha Brumlik und Christina von Braun aus Berlin, Stefanie Schueler-Springorum, vom Zentrum für Antisemitismusforschung, der Historiker Mark Roseman, sowie die Philosophen Yitzhak Melamed und Judith Butler.

Frankfurter Museum restituiert Bild an jüdischen Erben Nach 80 Jahren gibt das Historische Museum Frankfurt ein Gemälde von Karl Peter Burnitz an den Erben des jüdischen Juweliers Hermann Netter zurück. "Mit dieser Restitution können wir nicht nur ein Objekt an seinen rechtmäßigen Eigentümer übergeben, sondern zugleich einen weiteren Baustein dieses düsteren Kapitels der Museums- und Stadtgeschichte erforschen und bekannt machen", erklärte Museumsdirektor Jan Gerchow. Der Erbe hatte das Museum 2012 gebeten, die Herkunft des undatierten Gemäldes "Motive aus dem Frankfurter Stadtwald" von Peter Burnitz zu prüfen. Der Juwelier Hermann Netter habe seine Kunstsammlung 1938 im Zusammenhang mit der bei einer Auswanderung zu zahlenden "Reichfluchtsteuer" schätzen lassen, hieß es in einer Mitteilung des Museums. Bei seiner Auswanderung im Sommer 1939 ging das Bild neben weiteren Werken zunächst in den Besitz eines Kunsthändlers, bevor es einige Tage später vom heutigen Historischen Museum erworben wurde.

Programm soll 700 neue Ateliers in Berlin schaffen Angesicht zunehmend fehlender Arbeitsräume für Künstler hat der Atelierbeauftragter für Berlin, Martin Schwegmann, ein Sonderprogramm gefordert. Mit vier Millionen Euro sollen in den kommenden zwei Jahren geeignete Räume erschlossen werden. So könnten 700 neue Ateliers entstehen, sagte Schwegmann bei der Vorstellung einer Studie zur Lage für bildende Künstler in Berlin. Seit rund zehn Jahren fallen nach Einschätzung der Experten jährlich etwa 350 bezahlbare Arbeitsräume für Künstler etwa durch Neunutzungen weg. Gleichzeitig gebe es freie Flächen zum Beispiel im alten Flughafen Tempelhof oder auch im ICC. Zuletzt bewarben sich 553 Künstler um eine Atelierförderung. Aussicht auf Förderung haben sie bei einem Einkommen von maximal 20 000 Euro. In dem Weißbuch geht Schwegmann von rund 8000 bildenden Künstlern in Berlin aus. Ein Drittel davon verfügt nicht über einen Arbeitsraum.