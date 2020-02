Kulturnachrichten

Donnerstag, 6. Februar 2020

Appell zur Freilassung von Wikileaks-Gründer Assange Mehr als 130 Politiker, Künstler und Journalisten fordern die sofortige Freilassung von Wikileaks-Gründer Julian Assange. In einem gemeinsamen Appell, der in Berlin vorgestellt wurde, rufen sie Großbritannien dazu auf, den 48-Jährigen aus medizinischen und menschenrechtlichen Gründen aus der Haft zu entlassen. Zu den Unterzeichnern der Erklärung gehören unter anderem zehn ehemalige Bundesminister wie der frühere Außenminister Sigmar Gabriel (SPD), der Enthüllungsjournalist Günter Wallraff und die Schriftstellerin Elfriede Jelinek. Seit April sitzt Assange im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh im Osten Londons. Die USA fordern seine Auslieferung. Sie werfen ihm vor, der Whistleblowerin Chelsea Manning geholfen zu haben, geheimes Material über US-Militäreinsätze zu veröffentlichen. Sein Gesundheitszustand gilt als schlecht.

Bundeszentrale warnt vor Folgen der Internetnutzung Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung warnt vor den Risiken exzessiver Internetnutzung. Aktuellen Studienergebnissen zufolge weisen fast ein Viertel der 12- bis 17-Jährigen bundesweit einen problematischen Medienkonsum bei der Online-Nutzung auf. Weitere 5,8 Prozent der Altersgruppe litten unter einer computerspiel- und internetbezogenen Störung. Das sei ein "eindeutiger Anstieg". Täglich würden Jugendliche im Durchschnitt rund drei Stunden online in sozialen Netzwerken oder mit digitalen Spielen verbringen. Die Leiterin der Bundeszentrale, Heidrun Thaiss, warnte vor den Folgen der intensiven Nutzung digitaler Medien wie etwa Bewegungsmangel und Konzentrationsproblemen.

Mahnmal-Direktor: Unsagbares wieder salonfähig Der Direktor des Holocaust-Denkmals, Uwe Neumärker, hat die Politik nach der Wahl in Thüringen zu "klarer Kante" aufgefordert, um sich damit "zu den Werten unserer Demokratie zu bekennen". Es war sei Konsens in dieser Republik gewesen, dass wir uns dazu bekennen, welche Verbrechen in deutschem Namen von Deutschen verübt worden seien. Dieser Konsens ist brüchig geworden, so Neumärker. Er berichtete von verändertem Besucherverhalten auch in dieser zentralen Gedenkstätte. "Das vor fünf Jahren noch vermeintlich Unsagbare ist wieder salonfähig geworden", sagte der Direktor der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas. "Ich glaube nicht, dass Antisemitismus, Antiziganismus, Homophobie oder Rassismus jemals weg waren. Aber man äußert es wieder offen."

documenta erhält Archivalien von Bazon Brock Das documenta archiv erhält Archivmaterial des Kunstvermittlers und Künstlers Bazon Brock. Seit 1968 brachte Brock mit seinen "Besucherschulen" auf der Kasseler documenta den Menschen Kunst nahe. Die nun übergebene Archivalien umfassen unter anderem Siebdrucke, Korrespondenzen, Dias, Fotos, Lehrmaterialien, Bild- und Tonmaterial, Publikationen und Kunstobjekte. Flankiert wird die Schenkung laut documenta durch eine Spende des Verlegers Hubert Burda, die die Erschließung des Materials ermögliche. Die Arbeiten daran sollten sofort beginnen.

Deutscher Hörbuchpreis für Matschke und Icks Die Schauspieler Matthias Matschke und Sascha Maria Icks werden mit dem Deutschen Hörbuchpreis ausgezeichnet. Matschke erhält die Auszeichnung in der Kategorie "Beste Unterhaltung" für "Achtsam morden", Icks wird für seine Intrepretation von "Agatha Merkwürdens Racheblumen" als "Bestes Kinderhörbuch" geehrt. Zum "Besten Podcast" hat die Jury die NDR-Produktion "Leonora - mit 15 zum IS" gekürt. Die Preise werden am 10. März im WDR-Funkhaus verliehen. Die Preisträger in den Kategorien "Beste Interpreten" sowie "Bestes Hörspiel" waren bereits vergangene Woche bekannt gegeben worden.

DuMont verkauft "Hamburger Morgenpost" an Manager Die DuMont-Mediengruppe trennt sich von der "Hamburger Morgenpost" (Mopo). Der Wirtschaftsingenieur und Digitalmanager Arist von Harpe wolle das Traditionsmedium neu aufstellen und ihm eine langfristige Perspektive geben, teilte DuMont mit. Er übernehme sowohl das Printgeschäft als auch den Digitalbereich der Zeitung. In der Mitteilung wurde von Harpe mit den Worten zitiert: "Ich glaube fest an das Potenzial der Marke und möchte den Fokus auf echten Lokaljournalismus weiter schärfen und damit die Hamburger noch mehr begeistern." Mit dem Verkauf des Hamburger Blattes schließt DuMont zugleich die Portfolio-Überprüfung seiner Regionalmedien ab. Insgesamt verkaufte das Medienhaus seit vergangenem Herbst vier regionale Tageszeitungen.

Erklärung: Thüringen-Wahl bedroht jüdische Kultur Das jüdische Kulturfestival "Yiddish Summer" in Erfurt und Thüringens Jüdische Landesgemeinde haben entsetzt auf die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten auch mit Stimmen der AfD reagiert. Dies sei "die Bestätigung unserer schlimmsten Befürchtungen", heißt es in einer gemeinsam verbreiteten Erklärung. Mit der Wahl FDP und CDU einen Tabubruch begangen und die Brandmauer gegen Faschismus und Rechtsextremismus eingerissen. Thüringen solle Heimat jüdischen Lebens und kreativer, impulsgebender jüdischer und jiddischer Kultur bleiben. Dies werde mit einer von rechtsextremen Kräften gewählten Landesregierung eine zunehmend schwere, wenn nicht unmögliche Aufgabe, befürchten die Verfasser der Erklärung.

Coronavirus: Modewoche soll live gestreamt werden Das neuartige Coronavirus aus China hat die Mailänder Modewoche noch vor ihrem Beginn am 18. Februar erreicht: Angesichts der erwarteten Absagen von chinesischen Einkäufern, Journalisten oder Designern will Italiens Modekammer alle Schauen im Internet live übertragen. Die Modewoche eröffnen soll ein chinesischer Designer, dessen Name bisher allerdings geheimgehalten wird. Drei Marken, darunter - Angel Chen - haben ihre Teilnahme an den Mailänder Schauen bereits abgesagt, weil sie wegen der geschlossenen Fabriken nicht mehr rechtzeitig fertig wurden mit ihren Kollektionen.

Hollywood-Legende Kirk Douglas gestorben Der legendäre US-Schauspieler Kirk Douglas ist tot, wie sein sein Sohn Michael Douglas bestätigte. Gemeinsam mit seinen Brüdern gab er bekannt, dass Kirk Douglas "uns heute im Alter von 103 Jahren verlassen hat". Der Schauspieler galt als einer der größten Filmstars des 20. Jahrhunderts. In mehr als 80 Filmen wirkte der Sohn russischer Migranten mit, so im Klassiker "Spartacus" von 1960, dem Biopic "Vincent van Gogh - Ein Leben in Leidenschaft" und dem Western "Zwei rechnen ab".

Preußen-Stiftung baut für 2020/21 auf Eröffnungen Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz rechnet in nächster Zeit mit der Wiedereröffnung wichtiger Häuser. Die von Bund und Ländern getragene Stiftung zählt mit ihren Museen und Sammlungen zu einer der international größten und wichtigsten Kultureinrichtungen. In der zweiten Junihälfte soll das sanierte Stammhaus der Staatsbibliothek zu Berlin Unter den Linden wieder für Publikum zugänglich sein, wie Stiftungspräsident Hermann Parzinger in Berlin ankündigte. Bei der Neuen Nationalgalerie von Ludwig Mies van der Rohe rechnet Parzinger mit der Schlüsselübergabe im Dezember, einige Monate später ist dann die Eröffnungsausstellung geplant. Im Jahr 2021 folgen das Ethnologische Museum und das Museum für Asiatische Kunst im Humboldt Forum. Das 644 Millionen Euro teure Forum im rekonstruierten Berliner Schloss soll von September 2020 an in drei Phasen eröffnet werden.

"Fusion"-Veranstalter lassen Nacktvideos löschen Die Veranstalter des alternativen Kulturfestivals "Fusion" haben mehrere Nacktvideos im Internet löschen lassen. Diese seien vermutlich im Juni 2019 in Duschen auf dem Festgelände in Lärz in Mecklenburg Vorpommern aufgenommen worden, wie eine Sprecherin des Vereins Kulturkosmos erklärte. Gegen die Veröffentlichung sei Strafanzeige erstattet worden. Zuvor hatten regionale Medien darüber berichtet. Der Verein will nun herauszufinden, wer Urheber der Filme war, und dann über weitere Schritte entscheiden. Solche Vorfälle sollen künftig ausgeschlossen werden. Beim Festival waren rund 70 000 Besucher. Auf dem Gelände sorgt der Veranstalter selbst für Ordnung.

MDR und ZDF gründen gemeinsame Digitalagentur Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) und das ZDF arbeiten bei der Entwicklung von Digitalangeboten für ihre Sender künftig zusammen. Eine gemeinsame Innovations- und Digitalagentur (ida) solle Projekte wie digitales Storytelling und Datenjournalismus voranbringen, kündigten die Intendanten Karola Wille und Thomas Bellut an. Die Agentur werde ihren Sitz in Leipzig haben und am 1. April 2020 mit 15 Beschäftigten die Arbeit aufnehmen. Im Herbst solle dann ein Standort in Erfurt dazukommen, der sich am Sitz des Kinderkanals um digitale Angebote für Kinder kümmert.

Regierung möchte Rundfunkgebühren der BBC ändern Großbritanniens Premierminister Boris Johnson will seine im Wahlkampf angekündigten Pläne für eine Neuordnung bei der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt BBC vorantreiben. Unter Einbindung der Öffentlichkeit wolle man darüber beraten, ob eine Nicht-Bezahlung der Rundfunkgebühr weiterhin strafbar sein solle, teilte die Regierung in London mit. Wäre sie das nicht mehr, würde das die BBC Hunderte Millionen Euro pro Jahr kosten. Ähnlich wie die öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland wird die BBC über Gebühren finanziert. Wer nicht zahlt, riskiert eine Geldbuße oder in seltenen Fällen auch eine Haftstrafe. Johnson und seine Konservative Partei waren unter anderem mit Blick auf die Brexit-Berichterstattung immer wieder mit der BBC aneinandergeraten, der sie eine zu liberale Berichterstattung vorwerfen.