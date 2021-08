Kulturnachrichten

Dienstag, 17. August 2021

Appell für Schutz afghanischer Archäologen Mit Deutschland verbundene Archäologen in Afghanistan sind nach Einschätzung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und zahlreicher Archäologie-Verbände "in äußerster Gefahr". In einem gemeinsamen Appell an Kanzlerin Merkel und Außenminister Maas setzen sich die sieben Kultur-Organisationen ein für ihre "Kollegen in Afghanistan, die sich jahrelang mit Unterstützung der Bundesregierung um den Erhalt des Kulturerbes Afghanistans bemüht haben". Erinnert wurde an die Sprengung der großen Buddha-Statuen im Jahre 2001 in Bamiyan. "Damals wurde der Hass der Taliban auf alle vorislamischen Altertümer offenbar, aber auch auf diejenigen, die sich solcher Monumente und Orte annehmen", heißt es in dem Brief an Merkel und Maas. Einige unter ihnen hätten schon Drohbriefe erhalten. Auch ihre Familien seien bedroht.

ZERO-Künstler Mack spendet für junge Kunst ZERO-Künstler Heinz Mack (90) hat 100.000 Euro für die Förderung junger Künstlerinnen und Künstler in Corona-Zeiten gestiftet. Gemeinsam mit der Düsseldorfer Galerie Breckner spendete Mack dem Kunstpalast Einnahmen aus dem Verkauf seiner Jubiläumsedition «Terzett», wie das Museum in Düsseldorf mitteilte. Das Geld wurde für den Ankauf von Werken junger Kunstschaffender zur Verfügung gestellt. Der Generaldirektor des Kunstpalastes, Felix Krämer sagte, das Engagement zeige, wie viel auch zu Coronazeiten bewegt werden könne. Erworben wurden für das Museum mehr als 20 Arbeiten von sieben Künstlern und Künstlerinnen. Sie reichen von Malerei und Fotografie bis zu Raum- und Klanginstallationen und computergestützten Werken im virtuellen Raum.

Entwürfe für Pina-Bausch-Zentrum bis 2022 Die Planungen für das Pina-Bausch-Zentrum in Wuppertal gehen in die nächste Phase. Die Stadtverwaltung teilte heute mit, dass das Dortmunder Planungsbüro «Post Welters + Partner» die Betreuung des Architektenwettbewerbs übernimmt.

Ziel sei es, die Entwürfe Ende 2022 der Öffentlichkeit vorzustellen. Das Pina-Bausch-Zentrum soll im ehemaligen Schauspielhaus Wuppertal entstehen. Dazu will die Stadt auch einen benachbarten Pavillon nutzen. Das Konzept des Zentrums, das das künstlerische Erbe der weltbekannten Tänzerin und Choreografin bewahren soll, steht auf vier Säulen: dem Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, der Pina Bausch Foundation, einem internationalen Produktionszentrum und dem Projektlabor «Forum Wupperbogen». Die Kosten werden derzeit auf etwa 80 Millionen Euro beziffert.



für das ehemalige Schauspielhaus in Wuppertal zu präsentieren, sagte Stadtdirektor Johannes Slawig.



Bis zum Jahr 2027 soll das nach der Choreographin Pina Bausch (1940-2009) benannte Zentrum im ehemaligen Schauspielhaus Wuppertal entstehen. Dazu soll auch ein benachbarter Pavillon genutzt werden.



Ziel sei es, Ende 2022 der Öffentlichkeit die Ideen der Architekturbüros für das ehemalige Schauspielhaus in Wuppertal zu präsentieren, sagte Stadtdirektor Johannes Slawig. Das Pina-Bausch-Zentrum soll das künstlerische Erbe der weltbekannten Tänzerin und Choreografin Pina Bausch bewahren und lebendig erhalten.

Das Konzept des Zentrums steht auf vier Säulen: dem Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, der Pina Bausch Foundation, einem internationalen Produktionszentrum und dem Projektlabor «Forum Wupperbogen».



Die Kosten für die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes, den Anbau und die Einrichtung werden derzeit auf etwa 80 Millionen Euro beziffert. Der Rat der Stadt Wuppertal hatte das Projekt Ende 2018 auf den Weg gebracht. Rund die Hälfte der Baukosten übernimmt der Bund. Das Land Nordrhein-Westfalen hat 12,5 Millionen Euro zugesagt.



Das Wuppertaler Schauspielhaus in Wuppertal-Elberfeld wurde vom Architekten Gerhard Graubner entworfen und in den Jahren 1964 bis 1966 erbaut. Es war die feste Spielstätte der Wuppertaler Bühnen und des Tanztheaters Wuppertal von Pina Bausch. Seit Ende der Spielzeit 2012/2013 ist das Theatergebäude geschlossen.



epd lwd fu



# epd-Service



## Internet

https://www.pinabauschzentrum.de/



* * * *

Die folgenden Informationen sind nicht zur Veröffentlichung bestimmt.



## Ansprechpartner

Stadt Wuppertal, Presseamt, Kathrin Petersen: 0202/563-6436, kathrin.petersen@stadt.wuppertal.de



## epd-Kontakt

Holger Spierig: 0521/9440-177, bielefeld@epd.de

Stefan Fuhr: 069/58098-175, nachrichten@epd.de



171744 Aug 21

Deutsch-Hebräischer Übersetzerpreis vergeben Der mit 10.000 Euro dotierte Deutsch-Hebräische Übersetzerpreis geht an Markus Lemke für seine Übersetzung des Romans «Über uns» von Eshkol Nevo. Die israelische Autorin Liora Heidecker bekam den Preis für ihre Übertragung von Else Lasker-Schülers «Der Prinz von Theben» zusammen mit Yahin Onah für dessen Übersetzung der Biografie «Goebbels» von Peter Longerich. Der Preis ist eine gemeinsame Initiative von Kulturstaatsministerin Monika Grütters und dem israelischen Kulturministerium. Er wurde erstmals 2015 verliehen - zum 50-jährigen Bestehen der diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ländern.

Erstaunlicher Grabfund in Pompeji Archäologen haben in der versunkenen Stadt Pompeji am Golf von Neapel in Italien einen überraschenden Fund gemacht. In einem antiken Grab fanden die Experten mumifizierte Überreste eines Menschen, wie der Archäologiepark am Dienstag mitteilte. Nach Erkenntnissen der Experten handelt es sich bei dem toten Marcus Venerius Secundio um einen früheren Sklaven, der nach seiner Freilassung zu Reichtum und damit zu gesellschaftlichem Rang gelangte. Außerdem lasen sie auf der Grabinschrift, dass er für vier Tage Aufführungen in Griechisch und Latein abhalten ließ. "Das ist der erste klare Beweis für Aufführungen in griechischer Sprache, was zuvor auf Grundlage indirekter Anzeichen angenommen wurde", erklärte der Direktor des Archäologieparks, Gabriel Zuchtriegel.

Autor Hosseini sorgt sich um Frauenrechte Der afghanisch-amerikanische Bestseller-Autor Khaled Hosseini hat sich nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan besorgt über den Erhalt der Rechte der Frauen im Land gezeigt. Auch wenn die vergangenen 20 Jahre voller Tragödien und Herausforderungen gewesen seien, seien viele Fortschritte in Afghanistan erreicht worden, sagte Hosseini in einem BBC-Interview - insbesondere für die Frauen im Land habe es "signifikante Verbesserungen und Erfolge" gegeben. Hosseini wurde 1965 in Kabul geboren und wanderte im Jahr 1980 in die USA aus. Er forderte US-Präsident Joe Biden auf, so viele afghanische Flüchtlinge wie möglich aufzunehmen - dies sei eine "moralische Verpflichtung", schrieb Hosseini auf Twitter. Bekannt wurde er unter anderem durch seine Bücher "Drachenläufer" und "Tausend strahlende Sonnen".

Ticketverkauf für Frankfurter Buchmesse 2021 startet Zur 73. Frankfurter Buchmesse vom 20. bis 24. Oktober 2021 erwarten die Veranstalter Aussteller aus mehr als 60 Ländern. An diesem Dienstag öffne bereits der Ticketshop für Privat- und Fachbesucher, teilte die Buchmesse GmbH in Frankfurt mit. 2020 fand die Buchmesse wegen der Corona-Pandemie weitestgehend digital statt. Neu sei 2021, dass Privatbesucher bereits ab dem Messe-Freitag um 14.00 Uhr - und nicht erst ab dem Samstag - auf dem Messegelände zugelassen seien. Traditionell war die Buchmesse an den ersten drei Tagen nur für Fachpublikum zugänglich. Ebenfalls neu sei, dass Bücher nun von Freitag bis Sonntag verkauft würden. Schon 2019 gab es dazu eine Erweiterung: Aussteller konnten damals auch am Messe-Samstag Bücher und Medien verkaufen - und nicht nur wie bis dahin üblich am Messe-Sonntag.

München plant Jubiläumsfeier für Olympia München blickt 2022 auf 50 Jahre Olympische Spiele in der bayerischen Landeshauptstadt zurück. Aus diesem Anlass ist vom 1. bis 9. Juli ein Jubiläumsprogramm geplant, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Der Olympiapark soll dafür Schauplatz eines Festivals des Spiels, des Sports und der Kunst werden. Münchner und internationale Künstlerinnen und Künstler aller Sparten seien aufgerufen, dafür Performances, Aktionen, Filme, digitale Projekte, Spiele und Installationen unter den zeitgenössischen Paradigmen des 21.

Jahrhunderts zu entwickeln. Konzepte und Ideen sollen bis zum 20.

September eingereicht werden.

Hermann Kesten-Preis 2021 für Autorin Irena Brezna Die slowakisch-schweizerische Schriftstellerin und Journalistin Irena Brezna erhält den Hermann Kesten-Preis 2021 des PEN-Zentrums Deutschland. Brezna habe sich unermüdlich für Gerechtigkeit und Freiheit eingesetzt und den Dissidenten und Verfolgten in Osteuropa eine Stimme gegeben, erklärte PEN-Vizepräsident Ralf Nestmeyer am Dienstag in Darmstadt. Mit ihren Texten habe sie "beharrlich gegen das Gebot des Schweigens und des Nichthandelns" gekämpft. Die Preisverleihung findet am 18. November in Darmstadt statt. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert. Irena Brezna wurde 1950 in Bratislava geboren. Nach der Okkupation der Tschechoslowakei 1968 emigrierte sie mit den Eltern in die Schweiz. Für ihren Roman "Die undankbare Fremde" über die eigene Emigrationserfahrung wurde sie auch mit dem Slowakischen Literaturpreis und mit dem Schweizer Literaturpreis ausgezeichnet.

Düsseldorfer Karnevalisten für 2G-Regelung Die Aufzeichnung der traditionellen Fernseh-Sitzung der Düsseldorfer Karnevalisten soll im Januar nur vor geimpften oder genesenen Gästen stattfinden. Die Mehrheit der Vereine im Dachverband Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) befürworte einen entsprechenden Vorstandsbeschluss, teilten die Karnevalisten am Montagabend mit. Die Fernseh-Sitzung, die traditionell an Karneval in der ARD ausgestrahlt wird, wird normalerweise vor 900 Gästen aufgezeichnet. Im vergangenen Jahr fiel die Veranstaltung - wie der Düsseldorfer Rosenmontagszug - der Corona-Pandemie zum Opfer. Am 11. September ab 11:11 Uhr wollen die Karnevalsvereine an verschiedenen Stellen in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Impfaktionen starten.

Sudoku-Erfinder Maki Kaji gestorben Der Erfinder der Sudoku-Rätsel, Maki Kaji, ist tot. Das gab sein Unternehmen Nikoli Co. bekannt. Er starb bereits am 10. August im Alter von 69 Jahren zu Hause in der japanischen Stadt Mitaka. Kaji gründete sein Rätselunternehmen Nikoli 1983. Um etwa die gleiche Zeit erfand er Sudokus. Diese wurden allerdings erst 2004 international zu einem Hit. Damals hatte eine davon begeisterte Person aus Neuseeland dafür gesorgt, dass ein Sudoku in der britischen Zeitung "The Times" abgedruckt wurde. Zwei Jahre später wurde das Sudoku in Japan als eine Art "Neuimport" wieder entdeckt. Kaji wollte ein Rätsel erfinden, das leicht für Kinder und andere zu lösen war, die nicht zu viel denken wollten. Bei einem Sudoku müssen Rätsellöser die Zahlen Eins bis Neun so in Rastern anbringen, dass sie pro Zeile und Block jeweils nur einmal vorkommen.

Marienwallfahrtsort Polsi in Kalabrien wieder erreichbar Der Marienwallfahrtsort Polsi in Kalabrien ist nach schweren Waldbränden offenbar wieder für Pilger erreichbar. Wie lokale Medien berichten, wurde die blockierte Zufahrt zu der kleinen Ortschaft im Bergmassiv Aspromonte inzwischen geräumt. Vergangene Woche hatten Feuer im Nationalpark den Ort bedroht. Der Marienwallfahrtsort mit der Madonna della Montagna di Polsi ist bei Italienern ein beliebtes Pilgerziel. Der Ort gilt aber auch als Hochburg der kalabrischen Mafia.

Waldbrände haben Folgen für Permafrostboden Angesichts der verheerenden Waldbrände in Russland rechnen Experten mit langfristigen Folgen für den Permafrostboden. "Im ersten Jahr gibt es keine großen Veränderungen. Zu erwarten sind sie in der Regel in zwei bis fünf Jahren", sagte der Wissenschaftler Alexander Fjodorow vom Institut für Permafrost in Jakutsk der Deutschen Presse-Agentur. Vieles hänge nun vom Wachstum neuer, anpassungsfähiger Pflanzen und des Unterholzes ab. Wald schützt den gefrorenen Boden vor dem Auftauen. Von den Waldbränden in Russland am schlimmsten betroffen ist die Teilrepublik Jakutien im Osten Sibiriens. Dort brennt es aktuell nach Angaben der Fortschutzbehörde auf einer Fläche von insgesamt etwa 4,4 Millionen Hektar. Mit steigenden Temperaturen im Zuge des Klimawandels taut der Permafrostboden langsam auf. Forscher sorgen sich, dass in der Folge gigantische Mengen klimaschädlichen Methans in die Atmosphäre gelangen könnten.

Entscheidung zu Fotoinstitut auf nach der Wahl vertagt Die Entscheidung über ein Bundesinstitut für Fotografie ist auf einen Zeitpunkt nach der Bundestagswahl im September verschoben worden. Grund ist offenbar die immer noch umstrittene Standortfrage. Sowohl Düsseldorf als auch Essen wollen das von Kulturstaatsministerin Monika Grütters vorangetriebene Projekt bei sich ansiedeln. Zu einem möglichen dritten Standort als Alternative für die zerstrittenen Bewerber gab es nach einem Gespräch in Berlin zunächst keine Informationen, berichtet die Nachrichtenagentur dpa. In einer Mitteilung von Grütters hieß es aber, in einem offenen Austausch sei erneut deutlich geworden, dass die drängenden Fragen zu Erhalt, Pflege und Vermittlung des fotografischen Kulturerbes nicht durch eine Standortdebatte überlagert werden dürfen. In einem Bundesinstitut für Fotografie sollen Nachlässe von Fotografen gesammelt, Forschung zu Restaurierung und Konservierung vorangetrieben sowie Ausstellungen, Publikationen und Veranstaltungen organisiert werden.

Urteil gegen polnische Holocaustforscher aufgehoben Das Berufungsgericht in Warschau hat ein umstrittenes Urteil gegen zwei renommierte Holocaust-Forscher aufgehoben. Im Februar hatte ein Warschauer Gericht die Historiker Barbara Engelking und Jan Grabowski verurteilt, sich für Ungenauigkeiten in einem Buch zu entschuldigen. In einer gemeinsamen Stellungnahme auf Grabowskis Twitter-Account zeigten sich die beiden Wissenschaftler zufrieden mit ihrer erfolgreichen Berufung. In ihrem 2018 erschienenen Buch «Dalej jest noc» («Und immer noch ist Nacht») hatten sich die Wissenschaftler mit der Vernichtung der Juden in der polnischen Provinz unter deutscher Besatzung befasst. Sie wurden von der Nichte eines früheren Ortsvorstehers aus Ostpolen verklagt. Die Frau sah die Erinnerung an ihren Onkel diffamiert, weil die Historiker schrieben, er sei mitschuldig am Tod von mehr als 20 im Wald versteckten Juden gewesen, die den Deutschen übergeben worden seien. Die israelische Gedenkstätte Yad Vashem hatte damals betont, jeder Versuch, akademischen oder öffentlichen Diskurs durch politischen oder juristischen Druck einzuschränken, sei inakzeptabel. Polen hatte 2018 in einem umstrittenen Gesetz die Andeutung einer Mitwirkung oder Mitverantwortung von Polen am Holocaust unter Strafe gestellt.

Madonna bringt Alben nochmal heraus Die US-Musikerin Madonna will ihre bisherigen Alben noch einmal herausbringen.

Ab dem kommenden Jahr, in dem die Veröffentlichung der ersten Single der Sängerin 40 Jahre her ist, werde Madonna «persönlich ausgiebige Luxus-Ausgaben ihrer wichtigsten Alben kuratieren» hieß es in einer Mitteilung des Konzerns Warner Music Group. Die mit Hits wie «Like a Virgin» oder «Material Girl» weltberühmt gewordene Sängerin hatte in den ersten 25 Jahren ihrer Karriere mit Warner Music zusammengearbeitet, verließ das Label dann aber 2007 vorübergehend.