Kulturnachrichten

Mittwoch, 2. September 2020

Apartheid-Fotograf Jürgen Schadeberg ist tot Der Fotograf Jürgen Schadeberg ist tot. Er sei am Samstag im Alter von 89 Jahren nach einem Schlaganfall gestorben, sagte seine Ehefrau Claudia Schadeberg der Deutschen Presse-Agentur. Schadeberg gilt als Chronist der Apartheid in Südafrika. Sein Foto, das den ersten demokratisch gewählten Präsidenten Nelson Mandela 1994 bei einem Besuch seiner ehemaligen Gefängniszelle auf Robben Island zeigt, wurde von The Photographers Gallery in London in die Liste der 50 denkwürdigsten Bilder des 20. Jahrhunderts gewählt. Der gebürtige Berliner ging 1950 nach Südafrika. In den 1960ern und 1970ern lebte und arbeitete er auch in London, New York, Spanien und Frankreich, bevor er 1985 nach Südafrika zurückkehrte. Schadebergs Lebenswerk wurde unter anderem in dem 2004 erschienenen Film "Drum - Wahrheit um jeden Preis" gewürdigt.

"7 Deaths of Maria Callas" in München gefeiert Mit der Uraufführung von "7 Deaths of Maria Callas" der Performance-Künstlerin Marina Abramovic ist die Bayerische Staatsoper in München am Dienstagabend in die neue Spielzeit gestartet. "Es geht um das Sterben an einem gebrochenen Herzen, um den Tod aus Liebe", hatte Abramovic zuvor erklärt. Sieben Arien waren unter musikalischer Leitung von Yoel Gamzou zu hören, begleitet von Kurzfilmen, in denen Abramovic an der Seite des US-Schauspielers Willem Dafoe die Bühnentode nachstellt - sie siecht dahin, wird erstochen, erdrosselt, verfällt dem Wahnsinn oder geht ins Feuer. Zusammengehalten wird die Opernmusik von Kompositionen und Soundcollagen des Musikers Marko Nikodijevic. Am Ende geht es um den realen Tod der berühmten Sopranistin, die Abramovic im Bett liegend selbst darstellt.

"Charlie Hebdo" druckt Mohammed-Karikaturen erneut Die französische Satirezeitung „Charlie Hebdo“ will ein weiteres Mal die umstrittenen Mohammed-Karikaturen abdrucken. Das kündigte Reaktionsleiter Laurent Sourisseau in der Online-Ausgabe des Magazins an. Anlass ist der Prozessauftakt im Zusammenhang mit dem islamistischen Anschlag auf die Redaktion vor fünf Jahren. 2005 hatte die dänische Zeitung „Jyllands-Posten“ zwölf Zeichnungen des islamischen Propheten veröffentlicht. Ein Jahr später druckte „Charlie Hebdo“ sie nach und zog damit ebenfalls die Wut muslimischer Extremisten auf sich. Am 7. Januar 2015 drangen zwei Bewaffnete in die Redaktionsräume von „Charlie Hebdo“ein. Sie ermordeten zwölf Menschen.

Berlinale verteidigt genderneutralen Schauspielpreis Die Berlinale hat ihre Pläne für einen genderneutralen Schauspielpreis verteidigt. Diesen hatte das Gleichstellungsbündnis Pro Quote Film als ein "Feigenblatt für Innovation" bezeichnet. Das Filmfestival sei von Gendergerechtigkeit weit entfernt, hatte die Vorsitzende Barbara Rohm im Deutschlandfunk Kultur erklärt. Ihren Vorschlag, einen Preis für gendersensible Darstellung zu schaffen, wies Berlinale-Chefin Mariette Rissenbeek am Dienstag ebenfalls im Deutschlandfunk Kultur zurück. Geschlechtergerechtigkeit müsse zuerst an der Basis, also in den Produktionsfirmen geschaffen werden und nicht im Nachhinein, wenn die Filme entstanden seien. Beim neuen Preis könne es durchaus sein, so Rissenbeek, dass sowohl für die beste Haupt- als auch die beste Nebenrolle eine Frau gekürt werde. Aber sie glaube nicht, dass die Berlinale-Leitung ihre Entscheidung überdenken möchte. Bisher wurden die "beste Darstellerin" und der "beste Darsteller" auf der Berlinale geehrt. In Zukunft sollen Silberne Bären für die beste Leistung in einer Haupt- und einer Nebenrolle vergeben werden.

Philosophischer Buchpreis an Islamwissenschaftler Der Philosophische Buchpreis 2020 des Forschungsinstituts für Philosophie Hannover geht an den Schweizer Islamwissenschaftler Michael Frey. Die mit 3.000 Euro dotierten Auszeichnung wird ihm für sein Buch "Die politische Philosophie Nassif Nassars im libanesischen Kontext" verliehen. Mit seinem Werk mache Frey den "Liberalismus mit Gemeinsinn" des 1940 geborenen libanesischen Denkers Nassar erstmals der deutschsprachigen Öffentlichkeit zugänglich. Die Preis soll am 11. September in Hannover überreicht werden. Der Philosophische Buchpreis wird alle zwei Jahre für die beste Neuerscheinung der vergangenen drei Jahre zu einem aktuellen Themenbereich der praktischen Philosophie vergeben.