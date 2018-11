Anwalt Stuart Eizenstat über NS-Raubkunst Viele Museen mauern noch

Stuart Eizenstat im Gespräch mit Liane von Billerbeck

In Berlin treffen sich ab Montag rund 1000 Experten aus aller Welt, um über die bisherige Rückgabepraxis NS-Raubkunst Bilanz zu ziehen. Für Deutschland bleibt hier noch viel zu tun, sagt der US-amerikanische Diplomat und Anwalt Stuart Eizenstat.

Raubkunst identifizieren, vormalige Eigentümer oder Erben ausfindig machen und eine faire und gerechte Lösung finden – das sind die Kernprinzipien der rechtlich nicht bindenden "Washingtoner Erklärung", die am 3. Dezember 1998 von 44 Staaten und mehreren Organisationen in der US-Hauptstadt unterzeichnet wurde. Knapp 20 Jahre später treffen sich in Berlin mehr als 1000 Experten zu einer Bestandsaufnahme: Was wurde getan – und was bleibt zu tun? Eine ganze Menge, sagt US-Anwalt Stuart-Eizenstat, der die Washingtoner Konferenz seinerzeit mitorganisiert hat.

Noch 400.000 Holocaust-Überlebende

Für Eizenstat, der in den 90er-Jahren auch als US-Botschafter bei der EU sowie als stellvertretender Finanzminister unter der Clinton-Administration diente, ist hier klar Eile geboten. Es gebe noch 400.000 Holocaust-Überlebende.



"Da läuft einem dann einfach die Zeit davon. Und deswegen muss von dieser Berliner Konferenz jetzt ein starker Impuls ausgehen, dass man noch mehr erreicht und die Lücken füllt, von alldem, was noch nicht geschehen ist."

Es gibt auch Erfolge

Mit der Washingtoner Erklärung sei einiges erreicht worden, so Eizenstat. Viele Museen beschäftigten sich inzwischen mit der Herkunft ihrer Sammlungen. Gleichzeitig gebe es in der EU mehrere Länder, die eine Gerichtsbarkeit eingerichtet hätten, damit Erben sich mit den Museen oder mit dem Staat auseinandersetzen könnten. Österreich habe insgesamt 30.000 Kunstgegenstände zurückgegeben, Deutschland 16.000 – davon fast 6000 Gemälde. Auch bei neuen Sammlungen werde mittlerweile "ganz genau geschaut, ob da nicht Nazi-Raubkunst dabei ist".

Deutschland hat noch viel zu tun

Für Deutschland sieht Eizenstat dennoch weiterhin viel Arbeit. Der hohe Standard, den die Bundesrepublik bei der Entschädigung von Holocaust-Opfern erfülle, sei im Bereich der Raubkunst noch lange nicht erreicht. Das Problem sei, "dass die öffentlichen Museen nach wie vor dem nicht nachgegangen sind, woher ihre Sammlungen stammen, dass sie nichts veröffentlichen wollen". Die Limbach-Kommission agiere seit 15 Jahren, habe aber bislang erst 15 Fälle aufgearbeitet. Ferner habe Deutschland "gar nichts getan", wenn es um private Sammler gehe.

"Da könnte man sich eine dicke Scheibe abschneiden bei Christie's oder Sotheby's, die wirklich gar nichts mehr versteigern, was irgendwie den Verdacht erweckt, Nazi-Raubkunst sein zu können."



