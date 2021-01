Antrag auf Förderung des Frankfodderischen

Samstag, 9. Januar 2021

Mit einem Antrag auf "Frankfodderisch" fordern CDU, SPD und Grüne in Frankfurt die Stadtregierung zur Förderung der städtischen Mundart auf. "Die Stadtverordnetenversammlung möge ma beschließe", dass es mehr entsprechende Bildungsangebote geben solle. Andernorts, heißt es, sei die Verankerung des Dialekts als Kulturgut auch gelungen, etwa in Köln und Mainz, wo mit der Vermarktung sogar Einnahmen erzielt würden.

Der US-Journalist Neil Sheehan ist im Alter von 84 Jahren gestorben, das meldete sein ehemaliger Arbeitgeber, die New York Times. Dort hatte Sheehan auch 1971 einen Teil der geheimen Pentagon-Papiere veröffentlich, die bewiesen, dass die US-Regierung ihren Eintritt in den Vietnamkrieg schon lange vor dem eigentlichen Eingreifen geplant hatte. Sheehans Publikation trug dazu bei, dass der Krieg in der Bevölkerung weiter an Rückhalt verlor. 2017 verfilmte Steven Spielberg die Geschichte unter dem Titel "Die Verlegerin". Für sein Sachbuch über den Vietnamkrieg "A bright Shining Lie" wurde Neil Sheehan 1989 mit dem Pulitzerpreis geehrt.