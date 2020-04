Kulturnachrichten

Sonntag, 19. April 2020

Anträge für Autokinos stark angestiegen Durch die Corona-Krise ist die Zahl von Anträgen für Autokinos stark gestiegen. Die Bundesnetzagentur hat dafür seit Anfang März bundesweit 43 Rundfunkfrequenzen zugeteilt. Fast 80 weitere Anträge lägen noch vor und würden zügig bearbeitet. Vor der Corona-Krise hätte es nur vereinzelt Nachfragen gegeben. Die Bundesnetzagentur muss Autokinos eine Erlaubnis dafür geben, dass sie die Tonspur der Filme über die Autoradios senden darf. Dabei muss gewährleistet sein, dass andere Funksignale dadurch nicht gestört werden.

Holländer haben Corona-Wörterbuch Corona-Huster, Händeschüttelverbot, Lockdown-Party: Die Corona-Krise hat das Niederländische um viele neue Wörter bereichert. Mehr als 700 umfasst das neue online Corona-Wörterbuch, wie der niederländische TV-Sender NOS am Samstag berichtet. Es ist eine Initiative des Chefredakteurs des Standard-Wörterbuchs Van Dale, Ton den Boon. In dem Wörterbuch finden sich viele zusammengesetzte Wörter wie Corona-Krise, aber auch Corona-Huster. So heißen diejenigen, die Polizisten bei einer Festnahme absichtlich anhusten. Dazu gehören auch neue Kombinationen wie Lockdown-Kilos oder Corona-Frisur - gemeint ist der zwangsläufig wilde Haarwuchs, weil die Friseure geschlossen sind, oder der misslungene Haarschnitt, weil man selbst zur Schere griff. 70 Wörter, so schätzt der Sprachwissenschaftler, könnten dauerhaft in das Standard-Wörterbuch aufgenommen werden. Dazu gehört sicher die Eineinhalbmeter-Gesellschaft.

Auschwitz-Komitee kritisiert Versetzung eines Priesters Das Internationale Auschwitz Komitee hat die Versetzung eines afrikanischen Priesters innerhalb des Bistums Speyer nach rassistischen Übergriffen kritisiert. Für die Demokratie und die Gemeinschaft der Gläubigen sei dies eine massive und bittere Niederlage, die weit über den betroffenen Ort hinaus Rechtsextreme in ihrem Hass bestätigen und bestärken werde, teilte das Internationale Auschwitz Komitee mit. Das Bistum Speyer hatte am Freitag bekanntgegeben, dass der katholische Pfarrer Patrick Asomugha nach einer Morddrohung und wiederholten Anfeindungen seine Pfarrei in Queidersbach im Landkreis Kaiserslautern verlässt. "Die Sorge für den Schutz und die Gesundheit von Pfarrer Asomugha macht diesen Schritt unumgänglich", teilte das Bistum mit. Asomugha, der aus Nigeria stammt und die Pfarrei seit 2017 leitet, werde die Pfarrei bis Montag verlassen. Dies hätten der Pfarrer und das Bistum gemeinsam beschlossen.

Grütters will Hilfe für Kulturszene nachjustieren Nach Kritik an ersten Hilfspaketen will Kulturstaatsministerin Monika Grütters weiter an der Unterstützung für die Kulturszene feilen. Sie werde sich weiter mit aller Kraft dafür einsetzen, die einzigartige Kulturlandschaft in Deutschland in all ihrer Vielfalt zu erhalten, sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Dazu gehöre natürlich auch, dass die Bundesregierung die bestehenden Hilfsmaßnahmen beständig überprüfe und gegebenenfalls auch nachjustiere. Die unterschiedlichen Hilfsprogramme in den Ländern hatte der Deutsche Kulturrat zuvor als ungerecht kritisiert. Für diesen "Förderflickenteppich" gebe es keinen nachvollziehbaren Grund, hieß es dort. Auch Verbände von Schauspielern und bildenden Künstlern sehen weiteren Regelungsbedarf.